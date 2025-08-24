इन पहाड़ी इलाकों की हवाओं में बहता है सुकून, दिलकश नजारे देख दिल को संभाल नहीं पाएंगे आप!

भारत इतना खूबसूरत देश है जहां आपको घूमने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. अगर आप भी सुकून की तलाश में हैं और घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की ये डेस्टिनेशन एकदम परफेक्ट रहेंगी. जहां आप दुनियादारी भूलकर जिंदगी जीने का मजा ले पाएंगे, तो चलिए आपको बताते हैं इन शानदारों जगहों के बारे में जहां की हवा में सुकून बहता है.

जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश-

अरुणाचल प्रदेश में स्थित जीरो वैली अपनी खूबसूरती के साथ-साथ शांत वातावरण के लिए भी फेमस है.यहां बहने वाली ठंडी हवाएं आपकी सारी टेंशन को छूमंतर कर देंगी और यहां भीड़ का नामोंनिशान न के बराबर है.

पब्बर वैली, हिमाचल प्रदेश-

पब्बर वैली, हिमाचल प्रदेश का हिडन हिल है जो की काफी खूबसूरत है. यहां के नजारे काफी सुकून देने वाले हैं यहां की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी. आप यहां पर पहाड़ों के बीच बहती नदी, सेब के बाग और पुराने गांव के सुकून में खुद को खो देंगे.

शोजा, हिमाचल प्रदेश-

शोजा, हिमाचल प्रदेश का एक छोटा-सा गांव है जो कुल्लू के पास है. यह इलाका इतना खूबसूरत कि आपका वापस आने का मन नहीं करेगा. यहां आप ट्रैकिंग और कैंपिंग के मजे ले सकते हैं.

चोपता, उत्तराखंड-

उत्तराखंड में स्थित चोपता को 'मिनी स्विट्जरलैंड' के नाम से भी जाना जाता है. यहां आपको देवदार के ऊंचे-ऊंचे पेड़ों से भरे जंगल, शांत मौहाल और घास के हरे-भरे मैदान देखने को मिलेंगे. इस लोकेशन पर आकर आप अपनी सारी टेंशन भूल जाएंगे.

कौसानी, उत्तराखंड-

बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार नजारें, शांत और खूबसूरत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे. यहां पर भी भीड़ न के बराबर होती है. अगर आप सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो यह लोकेशन आपके लिए एकदम बेस्ट रहने वाली है.

