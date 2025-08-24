इन पहाड़ी इलाकों की हवाओं में बहता है सुकून, दिलकश नजारे देख दिल को संभाल नहीं पाएंगे आप!
Advertisement
trendingNow12895169
Hindi Newsट्रैवल

इन पहाड़ी इलाकों की हवाओं में बहता है सुकून, दिलकश नजारे देख दिल को संभाल नहीं पाएंगे आप!

 अगर आप भी सुकून की तलाश में हैं और घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की ये डेस्टिनेशन एकदम परफेक्ट रहेंगी. जहां आप दुनियादारी भूलकर जिंदगी जीने का मजा ले पाएंगे.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन पहाड़ी इलाकों की हवाओं में बहता है सुकून, दिलकश नजारे देख दिल को संभाल नहीं पाएंगे आप!

भारत इतना खूबसूरत देश है जहां आपको घूमने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. अगर आप भी सुकून की तलाश में हैं और घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की ये डेस्टिनेशन एकदम परफेक्ट रहेंगी. जहां आप दुनियादारी भूलकर जिंदगी जीने का मजा ले पाएंगे, तो चलिए आपको बताते हैं इन शानदारों जगहों के बारे में जहां की हवा में सुकून बहता है.

जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश-

अरुणाचल प्रदेश में स्थित जीरो वैली अपनी खूबसूरती के साथ-साथ शांत वातावरण के लिए भी फेमस है.यहां बहने वाली ठंडी हवाएं आपकी सारी टेंशन को छूमंतर कर देंगी और यहां भीड़ का नामोंनिशान न के बराबर है.

Add Zee News as a Preferred Source

शहर के शोर-शराबे से दूर इस जगह पर सुनाई देती हैं सिर्फ समंदर की लहरों आवाज, सारी टेंशन हो जाएगी छूमंतर!

पब्बर वैली, हिमाचल प्रदेश-

पब्बर वैली, हिमाचल प्रदेश का हिडन हिल है जो की काफी खूबसूरत है. यहां के नजारे काफी सुकून देने वाले हैं यहां की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी. आप यहां पर पहाड़ों के बीच बहती नदी, सेब के बाग और पुराने गांव के सुकून में खुद को खो देंगे.

शोजा, हिमाचल प्रदेश-

शोजा, हिमाचल प्रदेश का एक छोटा-सा गांव है जो कुल्लू के पास है. यह इलाका इतना खूबसूरत कि आपका वापस आने का मन नहीं करेगा. यहां आप ट्रैकिंग और कैंपिंग के मजे ले सकते हैं.

चोपता, उत्तराखंड-

उत्तराखंड में स्थित चोपता को 'मिनी स्विट्जरलैंड' के नाम से भी जाना जाता है. यहां आपको देवदार के ऊंचे-ऊंचे पेड़ों से भरे जंगल, शांत मौहाल और घास के हरे-भरे मैदान देखने को मिलेंगे. इस लोकेशन पर आकर आप अपनी सारी टेंशन भूल जाएंगे.

कौसानी, उत्तराखंड-

बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार नजारें, शांत और खूबसूरत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे. यहां पर भी भीड़ न के बराबर होती है. अगर आप सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो यह लोकेशन आपके लिए एकदम बेस्ट रहने वाली है.

जन्नत जैसे नजारे पेश करते हैं भारत की ये जगहें, खूबसूरती ऐसी कि बस जाने का करेगा मन!

About the Author
author img
Saumya Tripathi

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

...और पढ़ें

TAGS

peaceful hill station

Trending news

CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
Ladakh news
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Kerala News
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
vice president election
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
;