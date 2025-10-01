Advertisement
77 साल पहले समंदर में डूबा मौत का जहाज, 100°C पर भी बर्फ जैसी ठंड… फिर हुआ ऐसा ब्लास्ट कि रहस्य हमेशा के लिए हो गया दफन

Mysterious SS Ourang Medan Shipwreck: दुनिया में आपने कई रहस्यमयी जगहों के बारे में तो सुना ही होगा. आज हम आपको एक रहस्यमयी घटना के बारे में बता रहे हैं, जो एक जहाज के अंदर हुई. इस जहाज को लोग घोस्ट शिप भी मानते हैं. दरअसल एस एस ओरंग मेडान नाम के जहाज के अंदर सभी लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और इसका कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:34 PM IST
Mystery of SS Ourang Medan: आपने कहानियों में तो भूतिया जहाजों के बारे में बहुत सुना होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में दुनिया के समुद्रों में एक ऐसा जहाज था, जिसकी कहानी आज भी लोगों को डराती है. यह बात करीब 77 साल पुरानी है. साल 1947 में जब एस एस ओरंग मेडान (SS Ourang Medan) नाम का एक जहाज अचानक गायब नहीं हुआ, बल्कि एक रहस्यमयी तरीके से उस पर मौजूद सभी लोग मारे गए थे. इस जहाज के साथ जो हुआ, वह इतना अजीब और डरावना था कि बड़े-बड़े विशेषज्ञ भी आज तक इसका कारण नहीं पता लगा पाए हैं. यह घटना हमें बताती है कि हमारी दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं, जो विज्ञान की समझ से भी परे हैं. आइए, जानते हैं इस डरावने समुद्री किस्से के बारे में, जो आज तक अनसुलझी हुई है. 

डरावना SOS मैसेज
ये बात जून 1947 की है. जब जहाजों का एक बहुत व्यस्त रास्ते मलक्का की खाड़ी से कई मर्चेंट शिप अपने रास्ते पर थे. तभी एक अजीब सा एसओएस (SOS) यानी इमरजेंसी मैसेज रेडियो पर आया. मैसेज एक शिप से आया था और उसमें साफ-साफ कहा गया था कि 'जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो चुकी है.' इसके बाद मैसेज भेजने वाले की तरफ से एक आखिरी मैसेज आया, जिसमें लिखा था, "मैं मर रहा हूं." यह सुनकर पास मौजूद जहाजों में हड़कंप मच गया. सिग्नल को ट्रैक किया गया और 'द सिल्वर स्टार' नाम का जहाज, जो सबसे करीब था, तुरंत उस रहस्यमयी जहाज की तरफ बढ़ा.

हर तरफ लाशें और डर की कहानी
जब द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्य उस जहाज पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह भयानक था. पूरे जहाज पर यहां तक कि कप्तान के केबिन में भी सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थीं. सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी की आंखें खुली हुई थीं और उनके चेहरे पर ऐसा डर जमा हुआ था, मानो उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी चीज कोई बेहद खौफनाक मंज़र देखा हो. लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी भी शव पर चोट या संघर्ष का कोई निशान नहीं था. वे सभी रहस्यमय तरीके से मरे थे.

सिल्वर स्टार के क्रू सदस्य जांच करते हुए जहाज के बॉयलर रूम तक पहुंचे. वहां उन्हें एक और झटका लगा. बॉयलर रूम का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, यानी बहुत गरम होना चाहिए था, लेकिन वहां उन्हें भयानक ठंड महसूस हुई. इस अविश्वसनीय घटना ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने तुरंत जहाज छोड़कर वापस जाने का फैसला किया.

आग का गोला बना और डूब गया
जैसे ही सिल्वर स्टार के सदस्य ओरंग मेडान को छोड़ने लगे, रहस्यमयी जहाज से धुआं निकलने लगा और उसमें आग लग गई. सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स के अपने जहाज पर वापस पहुंचने के ठीक बाद ओरंग मेडान में एक ज़ोरदार धमाका हुआ. देखते ही देखते, वह आग का गोला बना और समुद्र की गहराइयों में समा गया. जहाज के डूबने के साथ ही इस भयानक मौत का सबूत भी हमेशा के लिए पानी में खो गया.

आज तक यह घटना एक अनसुलझा रहस्य है. कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी भूतिया शक्ति या समुद्री आत्मा का काम था. वहीं, कुछ जानकारों का कहना है कि यह प्राकृतिक गैसों के बादल (Gas Cloud) का असर हो सकता है, जिससे दम घुटने से क्रू की मौत हुई और फिर गैसों में आग लगने से जहाज फट गया. वजह कुछ भी हो, SS ओरंग मेडान आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी 'घोस्ट शिप' में गिना जाता है. 

 

