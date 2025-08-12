फैमिली, पार्टनर को छोड़...इन लोगों के साथ ट्रिप पर जाना पसंद कर रहे हैं लोग, तेजी से बढ़ रहा है ट्रेंड

लोगों का अब ट्रैलस को लेकर नजरिया बदल रहा है, अब लोग सिर्फ परिवार या पार्टनर के साथ ही छुट्टियां नहीं मना रहे हैं. बल्कि उन लोगों के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं जो रोज उनके साथ ऑफिस में काम करते हैं. यानी कि फ्रॉलीग्स... दरअसल, फ्रॉलीग्स ऐसे कलीग होते हैं जो अब आपके दोस्त बन चुके हैं और आपके साथ छुट्टियां भी मानते हैं....

थॉमस कुक की रिपोर्ट के मुताबिक-

हाल ही में आई थॉमस कुक इंडिया हॉलिडे रिपोर्ट के अनुसार, अब लगभग 28 प्रतिशत भारतीय लोग छुट्टियां अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ मना रहे हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार भले ही आज भी 65 प्रतिशत लोग अपने परिवार के साथ और 60 प्रतिशत लोग अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं. लेकिन अब ऑफिस फ्रेंडशिप का दायरा भी मीटिंग रूम से निकलकर ट्रैवल के रूप में पहाड़ों और वादियों तक फैल चुका है.

काम की थकान को दूर और रिश्ता हो रहा है मजबूत-

कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे ट्रिप जहां आप ऑफिस के दोस्तों के साथ जाते हैं तो इससे आपका ऑफिस कलीग के साथ एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन जुड़ता है. साथ ही आपको आराम भी मिललता है. एक्सपर्ट कहते हैं कि जब काम से बाहर एक रिलैक्स माहौल मिलता है तो आप और आपके कलीग के बीच बातचीत से रिश्ते और ज्यादा गहरे हो जाते हैं.

मतभेद भी आते हैं सामने-

वहीं, रिसर्च चेतावनी भी देती है कि जब प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते आपस में जुड़ते हैं तो कभी-कभी गलतफहमियां और आपसी मतभेद भी सामने आ सकते हैं. जो बातें आप ऑफिस में किसी के सामने नहीं करते वे ट्रिप पर खुलकर सामने आ सकती हैं. ऐसे में जरूरी है ट्रिप प्लान करने से पहले आप कुछ बातों को क्लियर कर लें और थोड़ा स्पेस दें. दोस्ती को ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रखें.

युवाओं को आ रहा है पसंद-

आज की जनरेशन रिश्तों में बराबरी, समझ और आजादी को ज्यादा महत्व देती है. फैमिली ट्रिप में जहां जिम्मेदारी और काफी रोक-टोक होती हैं वहीं कलीग के साथ ट्रैवल करने में कोई दिखावा नहीं होता है. ऐसे में लोग अपने कलीग को अपना ट्रेवल पार्टनर चुन रहे हैं. जिनकी सोच, डेली लाइफ और खर्च करने का तरीका मेल खाता हो.

फ्रॉलीग्स के साथ ट्रैवल करना खुद को रिचार्ज करने जैसा-

फ्रॉलीग्स के साथ ट्रैवल करने से खुद को रिचार्ज करने से जैसा है, जहां पर आप अपने कलीग के साथ मस्ती भी कर सकते हैं. आराम भी कर सकते हैं साथ ही कई दोस्तों की अनकही समझदारी आपकी ट्रिप को और खास भी बना देती है.

