फैमिली, पार्टनर को छोड़...इन लोगों के साथ ट्रिप पर जाना पसंद कर रहे हैं लोग, तेजी से बढ़ रहा है ट्रेंड
Advertisement
trendingNow12878080
Hindi Newsट्रैवल

फैमिली, पार्टनर को छोड़...इन लोगों के साथ ट्रिप पर जाना पसंद कर रहे हैं लोग, तेजी से बढ़ रहा है ट्रेंड

अब लोग उनके साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं जो रोज उनके साथ ऑफिस में काम करते हैं. यानी कि फ्रॉलीग्स... दरअसल, फ्रॉलीग्स ऐसे कलीग होते हैं जो अब आपके दोस्त बन चुके हैं और आपके साथ छुट्टियां भी मानते हैं....

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फैमिली, पार्टनर को छोड़...इन लोगों के साथ ट्रिप पर जाना पसंद कर रहे हैं लोग, तेजी से बढ़ रहा है ट्रेंड

लोगों का अब ट्रैलस को लेकर नजरिया बदल रहा है, अब लोग सिर्फ परिवार या पार्टनर के साथ ही छुट्टियां नहीं मना रहे हैं. बल्कि उन लोगों के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं जो रोज उनके साथ ऑफिस में काम करते हैं. यानी कि फ्रॉलीग्स... दरअसल, फ्रॉलीग्स ऐसे कलीग होते हैं जो अब आपके दोस्त बन चुके हैं और आपके साथ छुट्टियां भी मानते हैं....

थॉमस कुक की रिपोर्ट के मुताबिक-

हाल ही में आई थॉमस कुक इंडिया हॉलिडे रिपोर्ट के अनुसार, अब लगभग 28 प्रतिशत भारतीय लोग छुट्टियां अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ मना रहे हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार भले ही आज भी 65 प्रतिशत लोग अपने परिवार के साथ और 60 प्रतिशत लोग अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं. लेकिन अब ऑफिस फ्रेंडशिप का दायरा भी मीटिंग रूम से निकलकर ट्रैवल के रूप में पहाड़ों और वादियों तक फैल चुका है.

रिसॉर्ट से लेकर प्री-वेडिंग शूट तक...भारतीय टूरिस्ट के दिल में बस गया ये देश, भर-भरकर पहुंच रहे है सैलानी

काम की थकान को दूर और रिश्ता हो रहा है मजबूत-

कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे ट्रिप जहां आप ऑफिस के दोस्तों के साथ जाते हैं  तो इससे आपका ऑफिस कलीग के साथ एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन जुड़ता है. साथ ही आपको आराम भी मिललता है. एक्सपर्ट कहते हैं कि जब काम से बाहर एक रिलैक्स माहौल मिलता है तो आप और आपके कलीग के बीच बातचीत से रिश्ते और ज्यादा गहरे हो जाते हैं.

मतभेद भी आते हैं सामने-

 वहीं, रिसर्च चेतावनी  भी देती है कि जब प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते आपस में जुड़ते हैं तो कभी-कभी गलतफहमियां और आपसी मतभेद भी सामने आ सकते हैं. जो बातें आप ऑफिस में किसी के सामने नहीं करते वे ट्रिप पर खुलकर सामने आ सकती हैं. ऐसे में जरूरी है ट्रिप प्लान करने से पहले आप कुछ बातों को क्लियर कर लें और थोड़ा स्पेस दें. दोस्ती को ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रखें.

युवाओं को आ रहा है पसंद-

आज की जनरेशन रिश्तों में बराबरी, समझ और आजादी को ज्यादा महत्व देती है. फैमिली ट्रिप में जहां जिम्मेदारी और काफी रोक-टोक होती हैं वहीं कलीग के साथ ट्रैवल करने में कोई दिखावा नहीं होता है. ऐसे में लोग अपने कलीग को  अपना ट्रेवल पार्टनर चुन रहे हैं. जिनकी सोच, डेली लाइफ और खर्च करने का तरीका मेल खाता हो.

फ्रॉलीग्स के साथ ट्रैवल करना खुद को रिचार्ज करने जैसा-

फ्रॉलीग्स के साथ ट्रैवल करने से खुद को रिचार्ज करने से जैसा है, जहां पर आप अपने कलीग के साथ मस्ती भी कर सकते हैं. आराम भी कर सकते हैं साथ ही कई दोस्तों की अनकही समझदारी आपकी ट्रिप को और खास भी बना देती है.

फोटो, फूड, फैशन और खूब सारी मस्ती... सारा तेंदुलकर का यह वेकेशन है Gen Z के लिए बेस्ट ट्रैवल प्लान

 

About the Author
author img
सौम्या त्रिपाठी

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

...और पढ़ें

TAGS

Office Friends TripNew Travel Trend

Trending news

15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
;