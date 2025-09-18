यह शहर है या फिर 'टाइम मशीन'? यहां हर दिन 52 सेकंड के लिए थम जाती है जिंदगी!
यह शहर है या फिर 'टाइम मशीन'? यहां हर दिन 52 सेकंड के लिए थम जाती है जिंदगी!

Indian city stopped for 52 seconds: भारत में एक ऐसा शहर भी है, जो हर रोज 52 सेकंड के लिए थम जाता है. लोग जहां के तहां ही रुक जाते हैं. शहर में हर तरफ लोग खड़े दिखते हैं. सारी एक्टिविटीज पर एक साथ विराम लग जाता है. इस दौरान सड़कों पर चल रही गाडियां भी रुक जाती हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:37 AM IST
Why telanganas nalgonda stops daily for 52 seconds: भारत में न तो रहस्यमयी जगहों की कमी है और न ही यहां आपको अनोखी जगहों की कमी लगेगी. कई जगहें तो भारत में ऐसी हैं कि कहीं ओर मिलेंगी ही नहीं. यह देश अपनी कई अनोखी खासियतों के चलते दुनियाभर में फेमस है. आज हम आपको देश के एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं, जो हर दिन 52 सेकंड के लिए थम सा जाता है. उस वक्त कोई खास हलचल नहीं होती है. बता दें कि यह तेलंगाना का नालगोंडा शहर है. यह अपनी एक अनोखी पहल के लिए काफी चर्चा में है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर किस कारण से 52 सेकंड के लिए थम जाता है भारत का ये खूबसूरत शहर...

52 सेकंड के लिए क्यों थम जाता है नालगोंडा शहर
नालगोंडा शहर में एक ऐसा समय आता है, जब ट्रैफिक, लोग और सारी एक्टिविटीज 52 सेकंड के लिए रुक जाती हैं. यह समय सुबह 8:30 बजे का होता है. जैसे ही घड़ी में 8:30 बजते हैं, पूरे शहर के चौराहों और मुख्य स्थानों पर लाउडस्पीकर से ऐसी आवाज आती है और लोग थम जाते हैं. दरअसल इन जगहों पर लाउडस्पीकर पर राष्ट्रगान बजना शुरू हो जाता है. ऐसे में सब लोग अपनी जगह खड़े होकर देश के सम्मान में थम जाते हैं. यह भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है, जहां हर दिन राष्ट्रगान के लिए सब कुछ 52 सेकंड के लिए रुक जाता है. यह पहल देशभक्ति और सम्मान का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करती है.

इस दौरान सड़कों पर चल रहे वाहन जहां के तहां रुक जाते हैं. दुकानों के मालिक और कर्मचारी बाहर आकर सम्मानपूर्वक खड़े हो जाते हैं. पैदल चलने वाले लोग भी अपनी जगह रुक कर सम्मान में सीधे खड़े हो जाते हैं. यह नजारा किसी भी व्यक्ति को भावुक कर सकता है, क्योंकि हर कोई एक साथ मिलकर राष्ट्रगान का सम्मान करता है.

पुलिस की सराहनीय पहल
यह पहल असल में नालगोंडा शहर की पुलिस द्वारा शुरू की गई है. पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि पूरे शहर में इस पहल का पालन हो. पुलिस ने सड़कों और चौराहों पर कई लाउडस्पीकर लगाए हैं ताकि राष्ट्रगान हर जगह स्पष्ट रूप से सुनाई दे. इस पहल का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान को बढ़ाना है. यह एक ऐसा कदम है जो लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देश के प्रति अपने कर्तव्य और सम्मान को याद दिलाता है.

पूरे देश के लिए एक प्रेरणा
नालगोंडा शहर की यह पहल सिर्फ उस शहर तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई है. यह पहल दिखाती है कि कैसे एक छोटे से विचार से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं और समाज में पोजिटिवटी फैला सकते हैं. यह कदम लोगों को यह भी याद दिलाता है कि भले ही वह कितने भी व्यस्त क्यों न हों, हमेशा अपने राष्ट्र और उसके प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Indian city stopped for 52 secondsNalgonda Telanganatravel

