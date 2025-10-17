जापान में जाकर परमानेंट बसने का है मन तो खर्च करने हैं सिर्फ 5000 रुपये, और बाकी की जिंदगी बोलेंगे- Arigato India...

Permanent Residency Japan: जापान ने अपने इमिग्रेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. अब भारतीय नागरिकों के लिए जापान में स्थायी निवास (Permanent Residency) हासिल करना न केवल आसान बल्कि बेहद सस्ता भी हो गया है. पहले जहां लंबी प्रक्रिया और भारी फीस होती थी, वहीं अब केवल ¥8,000 यानी करीब ₹5,000 में आवेदन किया जा सकता है. इस फैसले का उद्देश्य विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना है, ताकि जापान की घटती आबादी और बढ़ती उम्र वाले वर्कफोर्स की समस्या को कम किया जा सके.

जापान ने अचानक यह फैसला क्यों लिया?

जापान में पिछले कुछ वर्षों में जन्म दर लगातार घट रही है और बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है. इससे देश में स्किल्ड वर्कर्स की भारी कमी हो गई है. सरकार अब भारत जैसे देशों से योग्य और प्रशिक्षित युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है. इसी वजह से अब जापान ने पीआर की प्रक्रिया आसान कर दी है ताकि लोग वहां लंबे समय तक रहकर काम और पढ़ाई कर सकें.

कौन लोग कर सकते हैं जापान की पीआर के लिए आवेदन?

आम तौर पर जापान का स्थायी निवास पाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 साल तक लगातार देश में रहना जरूरी होता है, जिसमें कम से कम 5 साल किसी वैध काम या परिवार वीजा के तहत होना चाहिए. लेकिन नए नियमों के तहत कुछ विशेष पात्रता वाले लोग इस अवधि को घटा सकते हैं. जैसे कि स्किल्ड वर्कर्स या उच्च शिक्षा प्राप्त पेशेवरों को जल्द मौका मिल सकता है.

क्या है जापान का ‘फास्ट ट्रैक पॉइंट सिस्टम’?

जापान ने स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए पॉइंट-आधारित सिस्टम लागू किया है. जो व्यक्ति 70 पॉइंट या उससे ज्यादा हासिल करता है, वह केवल तीन साल में पीआर के लिए पात्र बन जाता है. वहीं, अगर किसी के पास 80 पॉइंट या उससे ज्यादा हैं तो वह सिर्फ एक साल में ही स्थायी निवास का आवेदन कर सकता है. ये पॉइंट शिक्षा, अनुभव, आय और जापानी भाषा की जानकारी पर आधारित होते हैं.

क्या परिवार के जरिए भी मिल सकती है जापान की पीआर?

जापान में पीआर पाने का एक और रास्ता है पारिवारिक संबंध. अगर कोई व्यक्ति किसी जापानी नागरिक या स्थायी निवासी से शादीशुदा है और तीन साल से शादी कायम है, साथ ही कम से कम एक साल से जापान में रह रहा है, तो वह भी पीआर के लिए आवेदन कर सकता है. इसी तरह, जापानी नागरिकों या स्थायी निवासियों के बच्चे भी एक साल बाद पात्र हो सकते हैं.

कैसे करें आवेदन और क्या हैं जरूरी दस्तावेज?

जापान की पीआर के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है, लेकिन दस्तावेज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है. आवेदन फॉर्म के साथ पासपोर्ट, रेज़िडेंस कार्ड, टैक्स स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, इंश्योरेंस डिटेल्स और जापानी नागरिक की गारंटी लेटर देना आवश्यक है. सभी विदेशी दस्तावेजों का जापानी ट्रांसलेशन जरूरी है. आवेदन की समीक्षा में 4 से 8 महीने लग सकते हैं. मंजूरी के बाद व्यक्ति को वीजा रिन्यू नहीं करना पड़ता और उसे फाइनेंशियल सर्विसेज़ जैसे लोन और मॉर्गेज तक आसान पहुंच मिलती है.