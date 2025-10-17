Advertisement
trendingNow12965520
Hindi Newsट्रैवल

जापान में जाकर परमानेंट बसने का है मन तो खर्च करने हैं सिर्फ 5000 रुपये, और बाकी की जिंदगी बोलेंगे- Arigato India...

Permanent Japanese: जापान ने भारतीय नागरिकों के लिए स्थायी निवास हासिल करना बेहद आसान और सस्ता बना दिया है. अब केवल 8000 येन यानी करीब 5,000 रुपये में जापान की पीआर के लिए आवेदन किया जा सकता है. जानिए कौन कर सकता है आवेदन, क्या हैं नियम और कितनी जल्दी मिल सकती है मंजूरी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 17, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जापान में जाकर परमानेंट बसने का है मन तो खर्च करने हैं सिर्फ 5000 रुपये, और बाकी की जिंदगी बोलेंगे- Arigato India...

Permanent Residency Japan: जापान ने अपने इमिग्रेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. अब भारतीय नागरिकों के लिए जापान में स्थायी निवास (Permanent Residency) हासिल करना न केवल आसान बल्कि बेहद सस्ता भी हो गया है. पहले जहां लंबी प्रक्रिया और भारी फीस होती थी, वहीं अब केवल ¥8,000 यानी करीब ₹5,000 में आवेदन किया जा सकता है. इस फैसले का उद्देश्य विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना है, ताकि जापान की घटती आबादी और बढ़ती उम्र वाले वर्कफोर्स की समस्या को कम किया जा सके.

जापान ने अचानक यह फैसला क्यों लिया?

जापान में पिछले कुछ वर्षों में जन्म दर लगातार घट रही है और बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है. इससे देश में स्किल्ड वर्कर्स की भारी कमी हो गई है. सरकार अब भारत जैसे देशों से योग्य और प्रशिक्षित युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है. इसी वजह से अब जापान ने पीआर की प्रक्रिया आसान कर दी है ताकि लोग वहां लंबे समय तक रहकर काम और पढ़ाई कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 100 साल में भी सिक्स पैक, बनाई ऐसी बॉडी जिसे देख शरमा जाए आजकल के Gen Z; जानें कैसी है डाइट?

कौन लोग कर सकते हैं जापान की पीआर के लिए आवेदन?

आम तौर पर जापान का स्थायी निवास पाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 साल तक लगातार देश में रहना जरूरी होता है, जिसमें कम से कम 5 साल किसी वैध काम या परिवार वीजा के तहत होना चाहिए. लेकिन नए नियमों के तहत कुछ विशेष पात्रता वाले लोग इस अवधि को घटा सकते हैं. जैसे कि स्किल्ड वर्कर्स या उच्च शिक्षा प्राप्त पेशेवरों को जल्द मौका मिल सकता है.

क्या है जापान का ‘फास्ट ट्रैक पॉइंट सिस्टम’?

जापान ने स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए पॉइंट-आधारित सिस्टम लागू किया है. जो व्यक्ति 70 पॉइंट या उससे ज्यादा हासिल करता है, वह केवल तीन साल में पीआर के लिए पात्र बन जाता है. वहीं, अगर किसी के पास 80 पॉइंट या उससे ज्यादा हैं तो वह सिर्फ एक साल में ही स्थायी निवास का आवेदन कर सकता है. ये पॉइंट शिक्षा, अनुभव, आय और जापानी भाषा की जानकारी पर आधारित होते हैं.

क्या परिवार के जरिए भी मिल सकती है जापान की पीआर?

जापान में पीआर पाने का एक और रास्ता है पारिवारिक संबंध. अगर कोई व्यक्ति किसी जापानी नागरिक या स्थायी निवासी से शादीशुदा है और तीन साल से शादी कायम है, साथ ही कम से कम एक साल से जापान में रह रहा है, तो वह भी पीआर के लिए आवेदन कर सकता है. इसी तरह, जापानी नागरिकों या स्थायी निवासियों के बच्चे भी एक साल बाद पात्र हो सकते हैं.

कैसे करें आवेदन और क्या हैं जरूरी दस्तावेज?

जापान की पीआर के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है, लेकिन दस्तावेज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है. आवेदन फॉर्म के साथ पासपोर्ट, रेज़िडेंस कार्ड, टैक्स स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, इंश्योरेंस डिटेल्स और जापानी नागरिक की गारंटी लेटर देना आवश्यक है. सभी विदेशी दस्तावेजों का जापानी ट्रांसलेशन जरूरी है. आवेदन की समीक्षा में 4 से 8 महीने लग सकते हैं. मंजूरी के बाद व्यक्ति को वीजा रिन्यू नहीं करना पड़ता और उसे फाइनेंशियल सर्विसेज़ जैसे लोन और मॉर्गेज तक आसान पहुंच मिलती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

japanviral

Trending news

ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
digital arrest case
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? फटाफट जानिए सबकुछ
Gujarat Cabinet Expansion
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? फटाफट जानिए सबकुछ
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
Supreme Court News
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया
high court news
बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया