/नीला समंदर, सफेद रेत और लग्जरी रिसॉर्ट्स... आखिर क्यों पर्यटकों को खींच लाता है वियतनाम का फु क्वोक द्वीप?

वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास शनिवार को भारतीय पर्यटकों से भरी एक नाव समुद्र में पलट गई. इस हादसे ने कई परिवारों को गहरा सदमा दिया है. राहत और बचाव टीमों ने तुरंत अभियान शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया से लेकर ट्रैवल सर्कल तक फु क्वोक द्वीप की चर्चा तेज हो गई है.
दरअसल, फु क्वोक वही जगह है, जिसे दुनिया भर के यात्री अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए पसंद करते हैं. यहां नीले समुद्र, लंबे बीच, हरियाली से भरे जंगल और लग्जरी रिसॉर्ट्स पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. हालांकि, किसी भी समुद्री इलाके की तरह यहां भी यात्रा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
फु क्वोक वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है. यह करीब 574 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. यह सिर्फ एक छोटा सा बीच डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि अपने अंदर कई तरह के अनुभव समेटे हुए है. यह द्वीप 22 छोटे-बड़े द्वीपों के समूह का हिस्सा है, जिसमें फु क्वोक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है. यहां करीब 150 किलोमीटर लंबी तटरेखा है. इसके अलावा 630 मीटर तक ऊंचे पहाड़, जंगल, मछुआरों के गांव और आधुनिक टूरिस्ट स्पॉट भी देखने को मिलते हैं.
दिलचस्प बात यह है कि फु क्वोक कंबोडिया से सिर्फ करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह पूरी तरह वियतनाम का हिस्सा है. अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से यह दक्षिण-पूर्व एशिया के यात्रियों के लिए आसानी से पहुंचने वाली जगह बन गया है.
फु क्वोक की सबसे बड़ी खासियत इसकी विविधता है. यहां आने वाले पर्यटकों को सिर्फ बीच पर आराम करने का मौका नहीं मिलता, बल्कि एडवेंचर, शॉपिंग, कल्चर और नेचर का भी अनुभव मिलता है. यह जगह उन लोगों के लिए भी खास है, जो भीड़भाड़ से दूर शांत छुट्टियां बिताना चाहते हैं. वहीं, परिवार के साथ घूमने वालों के लिए यहां थीम पार्क और मनोरंजन के कई ऑप्शन मौजूद हैं.
फु क्वोक के समुद्र तट इसकी पहचान हैं. यहां का साओ बीच अपनी सफेद रेत और साफ नीले पानी के लिए मशहूर है. यह जगह देखने में किसी विदेशी फिल्म जैसी लगती है. वहीं, यहां का लॉन्ग बीच अपने खूबसूरत सूर्यास्त के लिए जाना जाता है. यहां बीच बार, समुद्र किनारे रेस्टोरेंट और आरामदायक रिसॉर्ट्स पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. खेम बीच और ओंग लैंग बीच भी अपनी शांति और खूबसूरती के लिए काफी लोकप्रिय हैं.
फु क्वोक को मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बांटा जाता है, जिनकी अपनी अलग पहचान है.
1. उत्तरी फु क्वोक
यह हिस्सा परिवारों और मनोरंजन पसंद करने वाले लोगों के लिए शानदार माना जाता है. यहां विनवंडर्स थीम पार्क, विनपर्ल सफारी जैसे बड़े आकर्षण मौजूद हैं. विनवंडर्स में रोलर कोस्टर, वॉटर राइड्स और कई तरह की एक्टिविटीज हैं. वहीं, विनपर्ल सफारी में पर्यटक हाथी, जिराफ और दूसरे वन्यजीवों को करीब से देख सकते हैं.
2. दक्षिणी फु क्वोक
यह हिस्सा अपने खूबसूरत बीच, केबल कार और शानदार व्यू के लिए जाना जाता है. सनसेट टाउन यहां का प्रमुख आकर्षण है, जहां से समुद्र के ऊपर चलने वाली केबल कार का शानदार अनुभव लिया जा सकता है.
3. मध्य फु क्वोक
यहां लोकल लाइफ, बाजार और पारंपरिक वियतनामी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. पर्यटक यहां स्थानीय खाना और जीवनशैली को करीब से समझ सकते हैं.
फु क्वोक पहुंचना काफी आसान है. वियतनाम के बड़े शहरों से यहां के लिए सीधी फ्लाइट मिल जाती हैं. हो ची मिन्ह सिटी से फु क्वोक की उड़ान करीब डेढ़ घंटे की होती है. वहीं, राजधानी हनोई से यहां पहुंचने में लगभग ढाई घंटे लगते हैं. कम बजट में यात्रा करने वाले लोग बस और फेरी का ऑप्शन भी चुन सकते हैं. हा तिएन तक बस से पहुंचने के बाद करीब एक घंटे की फेरी से फु क्वोक पहुंचा जा सकता है.
फु क्वोक जैसी खूबसूरत जगहों पर घूमने का अपना अलग आनंद है, लेकिन समुद्री इलाकों में सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. नाव यात्रा के दौरान लाइफ जैकेट पहनना, मौसम की जानकारी लेना और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है.
आज फु क्वोक अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हालिया हादसे ने एक बार फिर याद दिलाया है कि किसी भी ट्रैवल डेस्टिनेशन की खूबसूरती के साथ सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. यह द्वीप प्रकृति प्रेमियों, एडवेंचर पसंद लोगों और शांत छुट्टियां बिताने वालों के लिए शानदार जगह है. बस जरूरत है कि यहां घूमते समय सावधानी और जिम्मेदारी के साथ यात्रा की जाए.