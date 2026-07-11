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नीला समंदर, सफेद रेत और लग्जरी रिसॉर्ट्स... आखिर क्यों पर्यटकों को खींच लाता है वियतनाम का फु क्वोक द्वीप?

वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों को ले जा रही नाव पलटने से हुए दर्दनाक हादसे ने इस खूबसूरत जगह को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. इस हादसे के बाद लोग एक बार फिर इस द्वीप के बारे में जानना चाहते हैं. समुद्र, सफेद रेत वाले बीच, रिसॉर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर फु क्वोक दक्षिण-पूर्व एशिया का एक फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 11, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:30 PM IST
नीला समंदर, सफेद रेत और लग्जरी रिसॉर्ट्स... आखिर क्यों पर्यटकों को खींच लाता है वियतनाम का फु क्वोक द्वीप?
Image Credit: Image credit: vietnam.travel

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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