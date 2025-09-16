भारतीयों को भी अपने देश में घूमने के लिए चाहिए परमिट, लद्दाख सहित इन जगहों पर 'स्पेशल परमिशन' से ही मिलती है एंट्री
भारतीयों को भी अपने देश में घूमने के लिए चाहिए परमिट, लद्दाख सहित इन जगहों पर 'स्पेशल परमिशन' से ही मिलती है एंट्री

Permit required places in India: आप अगर घूमने के शौकीन हैं और पूरा भारत विजिट करना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष जगहों के बारें में जरूर जान लेना चाहिए. दरअसल भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां घूमने के लिए भारतीयों को भी परमिट की आवश्यकता होती है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:04 PM IST
Permit required places in India: भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जो टूरिस्ट्स को काफी पसंद आती हैं. हालांकि कुछ ऐसी भी जगहें हैं, जो खूबसूरत तो हैं, लेकिन यहां घूमने के लिए आपको परमिट की जरूरत होगी. ऐसा नहीं है कि यह नियम विदेशियों के लिए हो, बल्कि भारतीय टूरिस्ट्स को भी यहां घूमने जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ेगी. इस खास तरह के परमिट को इनर लाइन परमिट (ILP) कहते हैं. यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि इन जगहों की खास संस्कृति, पर्यावरण और जनजातीय लोगों की सुरक्षा की जा सके. इन जगहों पर आप परमिट ते साथ आराम से घूम सकते हैं. 

क्यों है परमिट की जरूरत?
भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों और कुछ अन्य संवेदनशील इलाकों में जाने के लिए यह परमिट लेना जरूरी है. इसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों की सुरक्षा और वहां के स्थानीय लोगों की पहचान को बनाए रखना है. यह परमिट सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह इस बात का सबूत है कि आप एक भारतीय नागरिक हैं और आपको इन इलाकों में जाने की अनुमति है. यह परमिट सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी जरूरी होता है, हालांकि उनके लिए नियम थोड़े अलग होते हैं, जिसे 'प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट' (Restricted Area Permit) कहते हैं.

अरुणाचल प्रदेश
यह भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है, लेकिन यहां के कई हिस्सों जैसे तवांग, ईटानगर, भालुकपॉन्ग, पसीघाट, अनिनी, जीरो और बोमडिला में जाने के लिए ILP लेना होता है.

नागालैंड
यह राज्य अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है. यहां की राजधानी कोहिमा के साथ ही दीमापुर, वोखा, मोन, फेक, किफिरे और मोकोकचुंग जैसे इलाकों में जाने के लिए परमिट जरूरी है.

मिजोरम और मणिपुर
इन राज्यों के कुछ खास इलाकों में भी परमिट लेना पड़ता है, खासकर जो क्षेत्र सीमा से सटे हुए हैं.

लक्षद्वीप
यह एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप समूह है, लेकिन यहां जाने से पहले भी परमिट लेना अनिवार्य है.

लद्दाख
लद्दाख के कुछ सबसे खूबसूरत और संवेदनशील इलाके, जैसे पैंगोंग त्सो झील के कुछ हिस्से, नुब्रा घाटी और चांगथांग में जाने के लिए भी ILP की आवश्यकता होती है.

उत्तराखंड
उत्तराखंड के कुछ सीमावर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों, जैसे नेलांग घाटी और टिम्मरसैण महादेव के लिए भी विशेष परमिट लेना पड़ता है.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
इस द्वीप समूह में भी कुछ आदिवासी संरक्षित क्षेत्र हैं, जहां जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है.

परमिट कैसे बनवाएं?
अब परमिट बनवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. ज्यादातर राज्यों ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है. आप संबंधित राज्य के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. कई शहरों में सरकारी कार्यालयों और यहां तक कि कुछ हवाई अड्डों पर भी परमिट बनवाने की सुविधा उपलब्ध है. आवेदन करते समय आपको अपना पहचान पत्र और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं.

