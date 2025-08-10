चिपचिपी गर्मी से राहत पाने के लिए बना लें भारत के इन फेवरेट ट्रैक्स का प्लान, मजे के साथ मिलेगा सुकून का एहसास

Famous India Trekking Destination: ट्रैकिंग का शौक हर किसी को होता है. वहीं अगर गर्मी में ठंडी जगह पर ट्रेक मिल जाए तो फिर क्या ही कहना. यदि आप भी शहर की चिपचिपी गर्मी से परेशान हो गए हैं और वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो एक बार भारत के इन फेमस ट्रेक पर नजर जरूर डालें.........

दिल थाम लो! भारत में इन जगह होती है सबसे खतरनाक और मजेदार स्काइडाइविंग एक्टिविटी, एक्सपीरियंस ऐसा कि बार-बार करेंगे याद

फूलों की घाटी (उत्तराखंड)-

फूलों की घाटी खासतौर पर जुलाई-अगस्त के दौरान अपने पूरे शबाब पर होती है, जब हजारों तरह के फूल खिलते हैं. हिमालय की पहाड़ियों के बीच यह घाटी किसी जन्नत से कम नहीं लगती. यहां का मौसम बेहद सुहावना होता है और हरियाली से भरी वादियां मन को सुकून देती हैं.

लेह-लद्दाख-

अगर आप रोमांच पसंद करते हैं, तो लद्दाख आपके लिए एक शानदार जगह है. यहां का ठंडा और शुष्क मौसम आपको गर्मी से पूरी तरह राहत देगा. यहां आप पैंगोंग झील, नुब्रा घाटी और खारदुंगला दर्रे जैसी जगहों पर जा सकते हैं. बाइकर्स और ट्रेकर्स के लिए यह एक सपनों की जगह है.

मुन्नार (केरल)-

दक्षिण भारत में स्थित मुन्नार अपनी चाय के बागानों, हरी-भरी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है. यहां ट्रैकिंग के दौरान आपको प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा.

शिमला-मनाली (हिमाचल प्रदेश)-

ये दोनों जगहें पूरे भारत में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम के लिए प्रसिद्ध हैं. यहां आप बर्फ से ढके पहाड़ों को देख सकते हैं, नदियों के किनारे कैंपिंग कर सकते हैं और कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं.

औली (उत्तराखंड)-

औली को भारत की सबसे ठंडी जगहों में से एक माना जाता है. यहां से हिमालय की चोटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है. आप यहां की केबल कार की सवारी कर सकते हैं और आसपास के ट्रैक्स पर हाइकिंग का मजा ले सकते हैं.

फोटोग्राफी के हैं शौकीन तो भारत की ये डेस्टिनेशन हैं आपके लिए जन्नत, खूबसूरती करें कैमरे में कैद