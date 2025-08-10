चिपचिपी गर्मी से राहत पाने के लिए बना लें भारत के इन फेवरेट ट्रैक्स का प्लान, मजे के साथ मिलेगा सुकून का एहसास
Advertisement
trendingNow12875174
Hindi Newsट्रैवल

चिपचिपी गर्मी से राहत पाने के लिए बना लें भारत के इन फेवरेट ट्रैक्स का प्लान, मजे के साथ मिलेगा सुकून का एहसास

अगर गर्मी में ठंडी जगह पर ट्रेक मिल जाए तो फिर क्या ही कहना. यदि आप भी शहर की चिपचिपी गर्मी से परेशान हो गए हैं और वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो एक बार भारत के इन फेमस ट्रेक पर नजर जरूर डालें.........

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चिपचिपी गर्मी से राहत पाने के लिए बना लें भारत के इन फेवरेट ट्रैक्स का प्लान, मजे के साथ मिलेगा सुकून का एहसास

Famous India Trekking Destination: ट्रैकिंग का शौक हर किसी को होता है. वहीं अगर गर्मी में ठंडी जगह पर ट्रेक मिल जाए तो फिर क्या ही कहना. यदि आप भी शहर की चिपचिपी गर्मी से परेशान हो गए हैं और वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो एक बार भारत के इन फेमस ट्रेक पर नजर जरूर डालें.........

 दिल थाम लो!  भारत में इन जगह होती है सबसे खतरनाक और मजेदार स्काइडाइविंग एक्टिविटी, एक्सपीरियंस ऐसा कि बार-बार करेंगे याद

 

फूलों की घाटी (उत्तराखंड)-

फूलों की घाटी  खासतौर पर जुलाई-अगस्त के दौरान अपने पूरे शबाब पर होती है, जब हजारों तरह के फूल खिलते हैं. हिमालय की पहाड़ियों के बीच यह घाटी किसी जन्नत से कम नहीं लगती. यहां का मौसम बेहद सुहावना होता है और हरियाली से भरी वादियां मन को सुकून देती हैं.

लेह-लद्दाख-

अगर आप रोमांच पसंद करते हैं, तो लद्दाख आपके लिए एक शानदार जगह है. यहां का ठंडा और शुष्क मौसम आपको गर्मी से पूरी तरह राहत देगा. यहां आप पैंगोंग झील, नुब्रा घाटी और खारदुंगला दर्रे जैसी जगहों पर जा सकते हैं. बाइकर्स और ट्रेकर्स के लिए यह एक सपनों की जगह है.

मुन्नार (केरल)-

दक्षिण भारत में स्थित मुन्नार अपनी चाय के बागानों, हरी-भरी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है. यहां ट्रैकिंग के दौरान आपको प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा.

शिमला-मनाली (हिमाचल प्रदेश)-

ये दोनों जगहें पूरे भारत में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम के लिए प्रसिद्ध हैं. यहां आप बर्फ से ढके पहाड़ों को देख सकते हैं, नदियों के किनारे कैंपिंग कर सकते हैं और कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं.

औली (उत्तराखंड)-

औली को भारत की सबसे ठंडी जगहों में से एक माना जाता है. यहां से हिमालय की चोटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है. आप यहां की केबल कार की सवारी कर सकते हैं और आसपास के ट्रैक्स पर हाइकिंग का मजा ले सकते हैं.

फोटोग्राफी के हैं शौकीन तो भारत की ये डेस्टिनेशन हैं आपके लिए जन्नत, खूबसूरती करें कैमरे में कैद

 

About the Author
author img
सौम्या त्रिपाठी

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

...और पढ़ें

TAGS

famous trekking places in india

Trending news

'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
Indian Navy
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
rahul gandhi news
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
ISRO
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
Karnataka News
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
jammu kashmir news
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
;