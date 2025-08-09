आने वाले लॉन्ग वीकेंड में बना लें कश्मीर घूमने का प्लान, इन स्टेप्स में एक्सप्लोर करें 'जन्नत' का कोना-कोना!
आने वाले लॉन्ग वीकेंड में बना लें कश्मीर घूमने का प्लान, इन स्टेप्स में एक्सप्लोर करें 'जन्नत' का कोना-कोना!

अगर आप आने वाले लंबे वीकेंड में कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह एक शानदार मौका है. कश्मीर को "धरती का स्वर्ग" कहा जाता है और यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत झीलें और बर्फीली चोटियां आपका मन मोह लेंगी.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 09, 2025, 02:57 PM IST
आने वाले लॉन्ग वीकेंड में बना लें कश्मीर घूमने का प्लान, इन स्टेप्स में एक्सप्लोर करें 'जन्नत' का कोना-कोना!

Kashmir Trip Planning: अगर आप आने वाले लंबे वीकेंड में कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह एक शानदार मौका है. कश्मीर को "धरती का स्वर्ग" कहा जाता है और यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत झीलें और बर्फीली चोटियां आपका मन मोह लेंगी. यहां एक विस्तार से गाइड दी गई है, जिससे आप कश्मीर के हर कोने को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं.

इन तरीकों से करें प्लान-

पहले दिन- खो जाएंगे कश्मीर की खूबसूरती

श्रीनगर पहुंचने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद डल झील घूमने पहुंच जाएं, यहां पर शिकारे (लकड़ी की नाव) की सवारी का आनंद लें. डल झील पर तैरते हुए बगीचे और हाउसबोट्स देखना एक अनोखा अनुभव है.

दोपहर में मुगल गार्डन, जैसे कि शालीमार बाग, निशात बाग और चश्मा शाही की सैर करें. इन बागानों की खूबसूरती और फूलों की महक आपको मंत्रमुग्ध कर देगी.

शाम के समय डल झील के पास स्थित हाउसबोट में ठहरें. यहां का शांत और आरामदायक माहौल आपको बहुत पसंद आएगा.

दूसरे दिन- गुलमर्ग की बर्फीली वादियां

सुबह के समय जल्दी गुलमर्ग के लिए निकलें (श्रीनगर से लगभग 2 घंटे का सफर). गुलमर्ग अपनी बर्फीली वादियों और स्कीइंग के लिए फेमस है. 

दोपहर के समय यहां की सबसे प्रसिद्ध गोंडोला राइड (केबल कार) का मजा लें. यह दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार राइड में से एक है, जो आपको बर्फीली चोटियों के शानदार दृश्य दिखाएगी.

शाम में गुलमर्ग में घूमने के बाद, आप शाम को वापस श्रीनगर आ सकते हैं या गुलमर्ग में ही रुक सकते हैं.

तीसरा दिन- पहलगाम की प्राकृतिक सुंदरता

सुबह के समय श्रीनगर से पहलगाम के लिए निकलें, यहां लगभग 3 घंटे का सफर तय करें. इस दौरान रास्ते में केसर के खेतों को देखें.

दोपहर के समय पहलगाम में आप बेटाब घाटी और चंदनवाड़ी जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं, जहां कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है. यहां की हरियाली और नदियाँ आपको प्रकृति के करीब होने का अहसास कराएंगी.

शाम में आप लिद्दर नदी के किनारे आराम कर सकते हैं या घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं.

चौथा दिन करें वापसी

सुबह के समय श्रीनगर में खरीदारी के लिए थोड़ा समय निकालें. यहां के मशहूर कश्मीरी शॉल, पश्मीना और ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं.

दोपहर तक आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान-

मौसम- कश्मीर में मौसम तेज़ी से बदलता है, इसलिए हल्के और गर्म दोनों तरह के कपड़े साथ रखें.

परमिट- कुछ जगहों पर जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए पहले से इसकी जानकारी लें.

स्थानीय गाइड- अगर आप पहली बार जा रहे हैं, तो एक स्थानीय गाइड लेना बेहतर रहेगा.

खान-पान- कश्मीरी व्यंजनों, जैसे रोगन जोश, यखनी और कहवा का स्वाद लेना न भूले.

author img
सौम्या त्रिपाठी

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

