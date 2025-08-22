बारिश के मौसम में बना रहे हैं हिल स्टेशन घूमने जाने का प्लान, तो बैग पैक करते समय इन बातों का रखें ध्यान

मॉनसून के दिनों में हिल स्टेशनों पर ट्रैवल करना अलग अनुभव देता है. बादलों को देखना, हरियाली से ढके रास्ते और हल्की-हल्की फुहारें दिल को सुकून देती हैं लेकिन बारिश के मौसम में ट्रैवल करना काफी चैलेजिंग भी हो सकता है.
Travel Bag Pack in Monsoon:
अगर आप इस मौसम में ट्रिप जाने का प्लान बना रहे हैं सिर्फ टिकट और होटल बुक करने से लेकर बैग पैकिंग आपकी ट्रिप को आरामदायक और सेफ बना सकती है. तो चलिए जानते हैं मॉनसून में हिल स्टेशन जाने के लिए आपके बैग में कौन-कौन सी चीजें होनी जरूरी है.
वाटरप्रूफ कपड़े और रेन कोट-
मॉनसून में खुद को भीगने से बचाने के लिए बैग में वाटरप्रूफ जैकेट, छाता और रेन कोट जरूर रखें. इससे आप खुद को बीमार पड़ने से बचा सकते हैं.
मजबूत-ग्रिप वाले शूज-
बारिश के मौसम में फिसलन भरे रास्ते और कीचड़ भरे ट्रैक्स के लिए अच्छे ग्रिप वाले वॉटरप्रूफ शूज बेहद जरूरी है. सैंडल या फ्लैट चप्पल पहनने की बेवकूफी न करें क्योंकि न तो ये सेफ होते हैं और न ही ट्रैवलिंग क लिए आरामदायक.
स्नैक्स लेकर जाना-
बरसात में रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं. जिसकी वजह से कैफे या रेस्टोरेंट बंद मिल सकते हैं. ऐसे में कुछ हल्के-फुल्के स्नैक्स जैसे एनर्जी बार, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स साथर रखें. थर्मो फ्लास्क में गर्म पानी या चाय रखने से आप खुद को ठंड से बचा सकते हैं.
वाटरप्रूफ बैग कवर और पाउच-
फोन, चार्जर और पावर बैंक को सेफ रखने के लिए वाटरप्रूफ बैग कवर या पाउच का इस्तेमाल करें ताकि आपका सामान भीगे नहीं. साथ ही, डॉक्यूमेंट्स जैसे जरूरी सामान के लिए वाटरप्रूफ ज़िप पाउच या केस रखें.