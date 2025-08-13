फैमिली के साथ बन रहा है अरुणाचल प्रदेश घूमने का प्लान तो बिल्कुल मिस न करें ये जगहें, यादगार रहेगा वेकेशन
अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है. ऐसे में फैमिली के साथ अरुणाचल प्रदेश की ये जगहें जरूर घूमने का प्लान बनाएं...

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:27 AM IST
अगर आप परिवार के साथ अरुणाचल प्रदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह एक बहुत ही शानदार फैसला है. अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है. ऐसे में फैमिली के साथ अरुणाचल प्रदेश की ये जगहें जरूर घूमने का प्लान बनाएं...

तवांग (Tawang)

तवांग अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. यह अपनी बर्फीली चोटियों, शांत झीलों और बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है. जिसमें ये कुछ खास जगहें हैं- तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है.  सेला दर्रा से हिमालय के शानदार नजारे दिखाई देते हैं. 100 मीटर की ऊँचाई से गिरने वाला यह झरना बहुत ही खूबसूरत हैनूरानंग झरना

बोमडिला (Bomdila)

बोमडिला एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत शहर है, जो तवांग के रास्ते में आता है. यहां बोमडिला मठ काफी सुंदर  है,जहां से आसपास की पहाड़ियों का शानदार नजारा दिखता है.ईगलनेस्ट वाइल्डलाइफ सेनचुरी में आप तरह-तरह के पक्षी देख सकते हैं.

 जीरो वैली (Ziro Valley)

जीरो वैली अपनी धान के खेतों, हरे-भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है.टैरिन फिश फार्म में आप पारंपरिक खेती की तकनीकों को देख सकते हैं. माना जाता है कि यहां 5000 साल पुराना मेघना गुफा मंदिर है, आप यहां दर्शन करने जा सकते हैं.

पासीघाट (Pasighat)-

पासीघाट को अरुणाचल प्रदेश का 'गेटवे' भी कहा जाता है. यहां सिआंग नदी है जहां आप रिवर राफ्टिंग और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं. दयिंग एरिंग वाइल्डलाइफ सेनचुरी में आप कई तरह के पक्षियों और जानवरों को देख सकते हैं.

