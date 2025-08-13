फैमिली के साथ बन रहा है अरुणाचल प्रदेश घूमने का प्लान तो बिल्कुल मिस न करें ये जगहें, यादगार रहेगा वेकेशन

अगर आप परिवार के साथ अरुणाचल प्रदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह एक बहुत ही शानदार फैसला है. अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है. ऐसे में फैमिली के साथ अरुणाचल प्रदेश की ये जगहें जरूर घूमने का प्लान बनाएं...

फैमिली, पार्टनर को छोड़...इन लोगों के साथ ट्रिप पर जाना पसंद कर रहे हैं लोग, तेजी से बढ़ रहा है ट्रेंड

तवांग (Tawang)

तवांग अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. यह अपनी बर्फीली चोटियों, शांत झीलों और बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है. जिसमें ये कुछ खास जगहें हैं- तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है. सेला दर्रा से हिमालय के शानदार नजारे दिखाई देते हैं. 100 मीटर की ऊँचाई से गिरने वाला यह झरना बहुत ही खूबसूरत हैनूरानंग झरना

बोमडिला (Bomdila)

बोमडिला एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत शहर है, जो तवांग के रास्ते में आता है. यहां बोमडिला मठ काफी सुंदर है,जहां से आसपास की पहाड़ियों का शानदार नजारा दिखता है.ईगलनेस्ट वाइल्डलाइफ सेनचुरी में आप तरह-तरह के पक्षी देख सकते हैं.

जीरो वैली (Ziro Valley)

जीरो वैली अपनी धान के खेतों, हरे-भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है.टैरिन फिश फार्म में आप पारंपरिक खेती की तकनीकों को देख सकते हैं. माना जाता है कि यहां 5000 साल पुराना मेघना गुफा मंदिर है, आप यहां दर्शन करने जा सकते हैं.

पासीघाट (Pasighat)-

पासीघाट को अरुणाचल प्रदेश का 'गेटवे' भी कहा जाता है. यहां सिआंग नदी है जहां आप रिवर राफ्टिंग और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं. दयिंग एरिंग वाइल्डलाइफ सेनचुरी में आप कई तरह के पक्षियों और जानवरों को देख सकते हैं.

मालदीव गए और इन मार्केट से नहीं की शॉपिंग तो बेकार हो जाएगी आपकी ट्रिप, सस्ते में खरीद लाएंगे बेहतरीन आइटम्स