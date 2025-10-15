Advertisement
trendingNow12962960
Hindi Newsट्रैवल

ठंड में घूमने का बन रहा प्लान? भारत की इन 3 जगहों पर कम खर्च में मिलेगा लाइफटाइम एक्सपीरियंस

Cheap and Best Winter Locations in India: ठंड का मौसम आते ही घूमने जाने का कर रहा है मन? लेकिन समझ में नहीं आ रहा लोकेशन, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप कम पैसे में अच्छा अनुभव ले सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 05:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ठंड में घूमने का बन रहा प्लान? भारत की इन 3 जगहों पर कम खर्च में मिलेगा लाइफटाइम एक्सपीरियंस

Winter Trip: मौसम बदलता जा रहा है और ठंडा की शुरुआत होने वाली है. यही मौसम है, जब लोग घूमने का प्लान बनाते हैं. दरअसल सर्दियां आते ही घूमने का मजा दोगुना हो जाता है. ठंड का मौसम, गर्मागर्म चाय और सुंदर नजारे, ये चीजें लोगों को अपनी ओर खिंचने लगती हैं. ऐसे में अगर आप भी घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके लिए है. आपको बता दें, भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप कम पैसे में भी शानदार छुट्टियां मना सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे...

 

मनाली
बर्फ, एडवेंचर और सुकून चाहिए तो, आप मनाली जा सकते हैं. ये सर्दियों में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है. यहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां, खूबसूरत नदियां और  स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा एक साथ आपको मिलता है. आपको बता दें, ये जगह बहुत सस्ती है, यहां रहने और खाने का खर्च ज्यादा नहीं है. यहां आप कम बजट में होमस्टे और लोकर फूड का मजा ले सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

औली 
औली को भारत का मिनी स्विटजरलैंड माना जाता है. अगर आप बर्फीली वादियों और क्लीइंग के शौकीन हैं, तो आप औली जा सकते हैं. ये जगह बहुत शांत, साफ-सुधरी और सुंदर है. इसके अलावा आप यहां केबल कार राइड और पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं, ये चीजें आपकी ट्रिप को खास बना देता है. आपको बता दें, ये जगह महंगी भी नहीं है, यह कई बज फ्रेंडली होटल और हॉस्टल भी हैं, जहीं आप सस्ते में एन्जॉय कर सकते हैं.  

 

माउंट आबू
ठंड में माउंट आबू घूमने के लिए भी परफेक्ट है. यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जो बेहद खूबसूरत है. यहां आप नक्की खील, गुरु शिखर और दिलवाड़ा मंदिर घूम सकते हैं. यहां का सुंदर नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. इसके अलावा ये जगह बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है. यहां आप कम पैसे में भी अच्छे से घूम सकते हैं. इसके साथ-साथ यहां का लोकल फूड और बाजार आपका मन मोह लेंगे.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

winter trip in indiacheap and best winter locations in india

Trending news

जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता