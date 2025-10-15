ठंड में घूमने का बन रहा प्लान? भारत की इन 3 जगहों पर कम खर्च में मिलेगा लाइफटाइम एक्सपीरियंस

Winter Trip: मौसम बदलता जा रहा है और ठंडा की शुरुआत होने वाली है. यही मौसम है, जब लोग घूमने का प्लान बनाते हैं. दरअसल सर्दियां आते ही घूमने का मजा दोगुना हो जाता है. ठंड का मौसम, गर्मागर्म चाय और सुंदर नजारे, ये चीजें लोगों को अपनी ओर खिंचने लगती हैं. ऐसे में अगर आप भी घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके लिए है. आपको बता दें, भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप कम पैसे में भी शानदार छुट्टियां मना सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे...

मनाली

बर्फ, एडवेंचर और सुकून चाहिए तो, आप मनाली जा सकते हैं. ये सर्दियों में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है. यहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां, खूबसूरत नदियां और स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा एक साथ आपको मिलता है. आपको बता दें, ये जगह बहुत सस्ती है, यहां रहने और खाने का खर्च ज्यादा नहीं है. यहां आप कम बजट में होमस्टे और लोकर फूड का मजा ले सकते हैं.

औली

औली को भारत का मिनी स्विटजरलैंड माना जाता है. अगर आप बर्फीली वादियों और क्लीइंग के शौकीन हैं, तो आप औली जा सकते हैं. ये जगह बहुत शांत, साफ-सुधरी और सुंदर है. इसके अलावा आप यहां केबल कार राइड और पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं, ये चीजें आपकी ट्रिप को खास बना देता है. आपको बता दें, ये जगह महंगी भी नहीं है, यह कई बज फ्रेंडली होटल और हॉस्टल भी हैं, जहीं आप सस्ते में एन्जॉय कर सकते हैं.

माउंट आबू

ठंड में माउंट आबू घूमने के लिए भी परफेक्ट है. यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जो बेहद खूबसूरत है. यहां आप नक्की खील, गुरु शिखर और दिलवाड़ा मंदिर घूम सकते हैं. यहां का सुंदर नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. इसके अलावा ये जगह बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है. यहां आप कम पैसे में भी अच्छे से घूम सकते हैं. इसके साथ-साथ यहां का लोकल फूड और बाजार आपका मन मोह लेंगे.