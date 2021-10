Vaishno Devi Yatra: वैष्णो देवी की यात्रा का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लीजिए नई गाइडलाइन

श्रीनगर: वैष्णो देवी (Vaishno Devi) के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है. जम्मू-कश्मीर सरकार (J&K Govt) ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए शुक्रवार को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक, अब तीर्थयात्रियों को अधिकतम 72 घंटे पुरानी RT-PCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी.

राज्य सरकार ने ये फैसला कोरोना के नए मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी की रोकथाम के मद्देनजर लिया है. आंकड़ों पर नजर डालें तो जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को कोविड-19 के 87 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,31,386 हो गई. हालांकि इस अवधि में संक्रमण के कारण मौत का कोई नया मामले सामने नहीं आया. अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में अब तक इस घातक वायरस के कारण 4,429 लोगों की मौत हो चुकी है. सिर्फ जम्मू संभाग में 13 मामले, जबकि कश्मीर संभाग में 74 नए मामले सामने आए.

Jammu and Kashmir government sets fresh guidelines to regulate pilgrims at Mata Vaishno Devi shrine to prevent the spread of #COVID19

'Valid & verifiable RT-PCR/Rapid Antigen Test of Yatri not older than 72 hours of arrival should be made mandatory,' reads the order. pic.twitter.com/KPZDHzdQHf

