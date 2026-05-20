Advertisement
trendingNow13223412
Hindi Newsट्रैवलमोदी-मेलोनी की केमिस्ट्री और कोलोसियम का सस्पेंस! क्यों इस खंडहर में मिले दोनों नेता?

मोदी-मेलोनी की केमिस्ट्री और 'कोलोसियम' का सस्पेंस! क्यों इस खंडहर में मिले दोनों नेता?

PM Modi Meets Giorgia Meloni: पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से रोम के ऐतिहासिक 'कोलोसियम' में मुलाकात की. जानिए इस 2000 साल पुराने अजूबे का इतिहास, वास्तुकला और रहस्य.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 20, 2026, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोदी-मेलोनी की केमिस्ट्री और 'कोलोसियम' का सस्पेंस! क्यों इस खंडहर में मिले दोनों नेता?

Rome Colosseum History: जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात रोम के ऐतिहासिक 'कोलोसियम' (Colosseum) के सामने हुई, तो यह पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. राजनीति और कूटनीति से परे यह मुलाकात दुनिया की सबसे प्राचीन और भव्य वास्तुकला के साए में हुई. लगभग 2,000 साल पुराना यह कोलोसियम आज भी रोम की अदम्य ताकत और उसकी ऐतिहासिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में, जिसने सदियों से दुनिया को हैरान कर रखा है.

क्या है कोलोसियम का खूनी इतिहास

आधिकारिक तौर पर 'फ्लेवियन एम्फीथिएटर' के रूप में जाने जाने वाले इस कोलोसियम का निर्माण सम्राट वेस्पेशियन के आदेश पर शुरू हुआ था और यह लगभग 80 ईस्वी में सम्राट टाइटस के शासनकाल में पूरा हुआ था. प्राचीन काल में यह जगह सार्वजनिक मनोरंजन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी. अपने चरम समय में इस विशाल स्टेडियम में 50,000 से 80,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते थे. यहां लोग ग्लैडिएटर्स की खूनी लड़ाई, जंगली जानवरों का शिकार और नकली नौसैनिक युद्ध देखने के लिए इकट्ठा होते थे. आज जो एक ऐतिहासिक खंडहर दिखाई देता है, वह कभी रोम के सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा और गूंजता हुआ केंद्र था.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

दुनिया में अभी सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिल रहा? इस देश का नाम देखकर चौंक जाएंगे आप

आधुनिक स्टेडियमों की प्रेरणा है इसकी वास्तुकला

आधुनिक मानकों के हिसाब से भी कोलोसियम की बनावट इंजीनियरों को हैरान कर देती है. पत्थर, कंक्रीट और लोहे के क्लैम्प से बनी यह संरचना लगभग 48 मीटर ऊंची है. इसकी अंडाकार डिजाइन ऐसी थी कि हजारों की भीड़ कुछ ही मिनटों में इसके मेहराबों और रास्तों से सुरक्षित बाहर निकल सकती थी. अखाड़े के फर्श के नीचे सुरंगों और कमरों का एक जटिल नेटवर्क था जिसे 'हाइपोगियम' कहा जाता था. यहां ग्लैडिएटर्स और खूंखार जानवरों को रखा जाता था और फिर उन्हें लिफ्ट के जरिए अचानक मैदान में लाया जाता था. इसी तकनीक से प्रेरित होकर आज दुनिया के आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाते हैं.

 

 

भूकंप भी नहीं मिटा पाया इसका वजूद

सदियों के दौरान आए विनाशकारी भूकंपों ने इस इमारत को काफी नुकसान पहुंचाया. मध्यकाल में इसके पत्थरों का इस्तेमाल रोम के चर्च और महलों को बनाने के लिए भी किया गया था. इसके बावजूद यह आज भी सीना ताने खड़ा है. साल 2007 में इसे दुनिया के नए सात अजूबों में शामिल किया गया था. हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'ग्लैडिएटर' सहित कई फिल्मों में इसकी भव्यता को दिखाया जा चुका है. आज यहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं.

करोड़ों की कंपनी के मालिक ने जब देखा अपने पिता का पुराना घर, देखकर रो पड़ा बिजनेसमैन

कूटनीति और इतिहास का अनोखा संगम

कोलोसियम ने अपने जीवनकाल में सम्राटों को देखा है, आक्रमण झेले हैं, भूकंप का सामना किया है और अब यह वैश्विक नेताओं की राजनयिक मुलाकातों का गवाह बन रहा है. पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की इस मुलाकात ने प्राचीन इतिहास और आधुनिक वैश्विक संस्कृति के बीच एक मजबूत पुल बनाने का काम किया है. चाहे आप इतिहास के शौकीन हों या सिर्फ एक पर्यटक, कोलोसियम के सामने खड़े होना एक ऐसा अनुभव है जिसे जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

PM ModiGiorgia Meloni

Trending news

टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
india pakistan news
टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
High court
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
Monsoon 2026
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
CM Mamata Banerjee
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
Jammu Kashmir
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
West Bengal
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
Bullet train
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
kolkata
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
Nirmala Sitharaman
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
Abhishek Banarjee
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'