मोदी-मेलोनी की केमिस्ट्री और 'कोलोसियम' का सस्पेंस! क्यों इस खंडहर में मिले दोनों नेता?

Rome Colosseum History: जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात रोम के ऐतिहासिक 'कोलोसियम' (Colosseum) के सामने हुई, तो यह पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. राजनीति और कूटनीति से परे यह मुलाकात दुनिया की सबसे प्राचीन और भव्य वास्तुकला के साए में हुई. लगभग 2,000 साल पुराना यह कोलोसियम आज भी रोम की अदम्य ताकत और उसकी ऐतिहासिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में, जिसने सदियों से दुनिया को हैरान कर रखा है.

क्या है कोलोसियम का खूनी इतिहास

आधिकारिक तौर पर 'फ्लेवियन एम्फीथिएटर' के रूप में जाने जाने वाले इस कोलोसियम का निर्माण सम्राट वेस्पेशियन के आदेश पर शुरू हुआ था और यह लगभग 80 ईस्वी में सम्राट टाइटस के शासनकाल में पूरा हुआ था. प्राचीन काल में यह जगह सार्वजनिक मनोरंजन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी. अपने चरम समय में इस विशाल स्टेडियम में 50,000 से 80,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते थे. यहां लोग ग्लैडिएटर्स की खूनी लड़ाई, जंगली जानवरों का शिकार और नकली नौसैनिक युद्ध देखने के लिए इकट्ठा होते थे. आज जो एक ऐतिहासिक खंडहर दिखाई देता है, वह कभी रोम के सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा और गूंजता हुआ केंद्र था.

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#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, along with Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni, visited the iconic Colosseum in Rome, Italy. (Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/DklTlGmHSR — ANI (@ANI) May 20, 2026

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आधुनिक स्टेडियमों की प्रेरणा है इसकी वास्तुकला

आधुनिक मानकों के हिसाब से भी कोलोसियम की बनावट इंजीनियरों को हैरान कर देती है. पत्थर, कंक्रीट और लोहे के क्लैम्प से बनी यह संरचना लगभग 48 मीटर ऊंची है. इसकी अंडाकार डिजाइन ऐसी थी कि हजारों की भीड़ कुछ ही मिनटों में इसके मेहराबों और रास्तों से सुरक्षित बाहर निकल सकती थी. अखाड़े के फर्श के नीचे सुरंगों और कमरों का एक जटिल नेटवर्क था जिसे 'हाइपोगियम' कहा जाता था. यहां ग्लैडिएटर्स और खूंखार जानवरों को रखा जाता था और फिर उन्हें लिफ्ट के जरिए अचानक मैदान में लाया जाता था. इसी तकनीक से प्रेरित होकर आज दुनिया के आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाते हैं.

भूकंप भी नहीं मिटा पाया इसका वजूद

सदियों के दौरान आए विनाशकारी भूकंपों ने इस इमारत को काफी नुकसान पहुंचाया. मध्यकाल में इसके पत्थरों का इस्तेमाल रोम के चर्च और महलों को बनाने के लिए भी किया गया था. इसके बावजूद यह आज भी सीना ताने खड़ा है. साल 2007 में इसे दुनिया के नए सात अजूबों में शामिल किया गया था. हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'ग्लैडिएटर' सहित कई फिल्मों में इसकी भव्यता को दिखाया जा चुका है. आज यहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं.

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कूटनीति और इतिहास का अनोखा संगम

कोलोसियम ने अपने जीवनकाल में सम्राटों को देखा है, आक्रमण झेले हैं, भूकंप का सामना किया है और अब यह वैश्विक नेताओं की राजनयिक मुलाकातों का गवाह बन रहा है. पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की इस मुलाकात ने प्राचीन इतिहास और आधुनिक वैश्विक संस्कृति के बीच एक मजबूत पुल बनाने का काम किया है. चाहे आप इतिहास के शौकीन हों या सिर्फ एक पर्यटक, कोलोसियम के सामने खड़े होना एक ऐसा अनुभव है जिसे जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता.