गुजरात के इस सीक्रेट स्पॉट को देखकर उड़ जाएंगे आपके होश! अहमदाबाद से है लगभग 150 किलोमीटर दूर

गुजरात का नाम आते ही मन में अक्सर यही आता है कि यह जगह बहुत ही ऐतिहासिक होगी और यहां पर रण ऑफ कच्छ जैसी जगहें हैं जिसे देख लोगों को लगता है कि गुजरात बस इतना ही है. लेकिन गुजरात के साबरकांठा जिले में एक ऐसी जगह है जहां पर आप खुद को नेचर से जुड़ा हुआ पाएंगे और यहां पर आपको रोमांचित कर देने वाला नजारा भी मिलेगा. इस जगह को इतना खूबसूरत बनाने में यहां की शांत नदियां और घने जंगल बहुत भूमिका निभाते हैं. आप यहां जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हमेशा के लिए आप यहीं पर रुक जाएं.

जगह का क्या है नाम?

हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वह है पोलो फॉरेस्ट. यह गुजरात का बहुत ही खूबसूरत जंगल है और यह अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती किसी का भी मन मोह लेती है, यह जंगल बहुत ही घना है इतना घना कि रोशनी भी नहीं पहुंचती है. यह जगह उन लोगों के लिए बहुत ही खास हो सकती है जिनको शांत वातावरण चाहिए और नेचर के करीब रहकर कुछ समय बिताना चाहते हैं. यहां की सुबह इतनी शानदार होती है सुबह की चिड़ियों का चहचहाहट से मन को शांति मिलती है. आप यहां पर नदी के किनारे बैठ कर सुकून के पलों को एंजॉय कर सकते हैं. पोलो फॉरेस्ट आपको प्रकृति से जोड़े रखता है.

कर सकते हैं एक्टीविटीज

एडवेंचर पसंद लोगों के लिए यह जगह बहुत ही शानदार साबित हो सकती है. यहां के छोटे रास्ते आपको जंगलों में पूरा रोमांच का आनंद दिलाएंगे. एक बार आप यहां की पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं तो इतने ऊपर से यहां का नजारा देखने लायक होता है. आप यहां से आसपास के मन को मोह लेने वाले नजारों का आनंद ले सकते हैं. रोमांच के साथ आपको यहां के खूबसूरत नजारों का भी दीदार करने को मिलेगा.

पोलो फॉरेस्ट कैसे जाएं?

पोलो फॉरेस्ट बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है. यह गुजरात में है और अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहां पहुंचने के लिए आप सड़क के रास्ते जा सकते हैं यहां के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी, वहीं अगर आप रेलवे के माध्यम से जाना चाहते हैं तो यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन हिम्मतनगर होगा. यहां पहुंचकर आप पोलो फॉरेस्ट आसानी से जा सकते हैं.

