कम बजट में बेस्ट बीच ट्रिप चाहिए? गोवा नहीं, पुडुचेरी का करें प्लान, जानें ट्रेवल का खर्च

पुडुचेरी में साफ नीला समंदर, सुकून भरी हवा और रंग-बिरंगी गलियां आपके स्ट्रेस को कम कर सकती है. दिल्ली की भागदौड़ भरी लाइफ से परेशान हो गए हैं तो आप पुडुचेरी जा सकते हैं. यहां आपको शांति मिलेगी. पुडुचेरी में आप कम बजट में शानदार ट्रिप प्लान कर सकते हैं. 8 से 15 हजार रुपये में आप यहां शानदार ट्रिप प्लान कर सकते हैं. जो आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा.

यूरोप जैसा फील

पुडुचेरी में आपको यूरोप जैसा फील होगा. ऐसा लगेगा कि आप किसी यूरोपियन देश में है. दरअसल पुडुचेरी में आज भी फ्रेंच संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. समुद्र किनारे छोटे-छोटे कैफ इस जगह को खास बनाते हैं. पिछले कुछ सालों में यह जगह ट्रेवल के लिए अच्छी मानी जा रही है.

पुडुचेरी के बीच की खासियत

पुडुचेरी के बीच की सबसे खास बात यह है कि यहां पर शांति है. वहीं गोवा के बीच में काफी भीड़ रहती है. पुडुचेरी का माहौल धीमा और शांत है. सुबह से लेकर शाम तक आप समंदर के किनारे बैठकर शांति को एन्जॉय कर सकते हैं. यहां के रॉक बीच जिसे प्रोमेनेड बीच भी कहते हैं. शाम के समय इस वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाती है. ऐसे में लोग बिना किसी शोर-शराबे समुद्र किनारे आराम से टहल सकते हैं.

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एडवेंचर और सुकून एक साथ

आप यहां पर ना केवल सुकून के साथ लहरें देख सकते हैं. बल्कि एडवेंचर का भी आनंद ले सकते हैं. बीच पर आप सर्फिंग का आनंद ले सकते हैं. यहां पर लोगों को शुरुआत में सर्फिंग सिखाई भी जाती है.

दिल्ली से पुडुचेरी का खर्च

खर्च आपके ट्रेवल स्टाइल पर भी निर्भर करता है. अगर आप बजट के अनुसार ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको ट्रेन, हॉस्टल या फिर होमस्टे में रह सकते हैं. 3 से 4 दिन के ट्रेवल में आपके 8 से 10 हजार रुपये खर्च हो सकते हैं. पुडुचेरी में खाना और होटल महंगा है. एक नॉर्मल नॉन एसी रूम 1500 से 2000 के बीच में मिलता है. एसी वाला रूम 3500 से शुरू होता है. वहीं लग्जरी ट्रिल के लिए आपके पास 25 से 30 हजार रुपये का बजट होना चाहिए.

कब जाना चाहिए घूमने

आप यहां पर घूमने के लिए अक्टूब से मार्च के बीच में जा सकते हैं. यह समय यहां घूमने के लिए एकदम बेस्ट है.