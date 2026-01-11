हड्डियां कंपाने वाली ठंड और संगम की रेती; बैग पैक करते समय इन 5 चीजों को भूल गए, तो बीच मेले में हो जाएगी मुश्किल

संगम की पावन रेती पर एक बार फिर आस्था का महासंगम सज चुका है. 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो 15 फरवरी तक चलेगा. लाखों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने त्रिवेणी तट पहुंच रहे हैं. लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा में केवल श्रद्धा ही नहीं, तैयारी भी उतनी ही जरूरी है. जनवरी की कंपकंपाती ठंड, खुले मैदान और रेतीली जमीन पर घंटों बिताना किसी चुनौती से कम नहीं. अगर बैग पैक करते समय जरूरी चीजें छूट गईं, तो बीच मेले में परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए यात्रा से पहले सही तैयारी बेहद जरूरी है.

प्रयागराज में जनवरी की ठंड सुबह और शाम बेहद तीखी होती है. ऐसे में सिर्फ एक भारी जैकेट काफी नहीं होती. बैग में थर्मल इनरवेयर, ऊनी स्वेटर और विंडप्रूफ जैकेट जरूर रखें. लेयरिंग कपड़ों का फायदा यह है कि धूप निकलने पर आप कपड़े कम कर सकते हैं. साथ ही ऊनी मोजे, मफलर और टोपी भी रखें, क्योंकि ठंडी रेतीली हवा पैरों और कानों से जल्दी असर करती है.

रेतीली जमीन के हिसाब से जूतों का चुनाव

Add Zee News as a Preferred Source

माघ मेला क्षेत्र कई किलोमीटर में फैला होता है और यहां पैदल चलना आम बात है. रेतीली और उबड़-खाबड़ जमीन पर चप्पल या सैंडल पहनना मुश्किल बढ़ा सकता है. ऐसे में आरामदायक, मजबूत और बंद जूते या ट्रेकिंग शूज सबसे बेहतर रहते हैं. ये न सिर्फ पैरों को ठंड से बचाते हैं, बल्कि लंबी दूरी चलने पर थकान भी कम करते हैं और फिसलने का खतरा घटाते हैं.

स्वच्छता और प्राथमिक चिकित्सा न करें नजरअंदाज

भारी भीड़ के बीच अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. एक छोटी पर्सनल हाइजीन किट तैयार करें, जिसमें हैंड सैनिटाइजर, वेट वाइप्स, साबुन और टूथब्रश शामिल हों. इसके साथ एक बेसिक मेडिकल किट भी रखें, जिसमें बुखार, सिरदर्द, पेट दर्द और सर्दी-जुकाम की दवाएं हों. यदि आप कोई नियमित दवा लेते हैं, तो उसका पूरा स्टॉक साथ रखना बेहद जरूरी है.

सुरक्षा के लिए डिजिटल और कागजी तैयारी

मेले में अपनों से संपर्क के लिए मोबाइल सबसे अहम होता है, लेकिन हर जगह चार्जिंग की सुविधा नहीं मिलती. ऐसे में एक पावर बैंक जरूर रखें. इसके अलावा आधार कार्ड या पहचान पत्र की फोटोकॉपी अपने पास रखें. इन्हें पानी और नमी से बचाने के लिए जिप-लॉक बैग में रखना समझदारी है. भीड़ में बिछड़ने या किसी आपात स्थिति में ये छोटी तैयारी बड़ी मदद कर सकती है.

एनर्जी और हाइड्रेशन बनाए रखना जरूरी

मेले में लगातार पैदल चलने और भीड़ से जूझने के कारण शरीर जल्दी थक जाता है. इसलिए एक रीयूजेबल पानी की बोतल जरूर रखें ताकि आप समय-समय पर पानी पीते रहें. साथ ही हल्के और तुरंत ऊर्जा देने वाले स्नैक्स जैसे गुड़-चना, ड्राई फ्रूट्स या एनर्जी बार बैग में रखें. ये वजन में हल्के होते हैं लेकिन थकान के समय तुरंत ताकत देते हैं.

सही तैयारी से बनेगी यात्रा यादगार

माघ मेला आस्था, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम है. अगर आप ठंड, रास्तों और सेहत को ध्यान में रखकर सही तैयारी करते हैं, तो यह यात्रा परेशानी नहीं बल्कि सुखद अनुभव बन जाती है. बैग में रखी ये छोटी-छोटी चीजें आपको ठंड, थकान और असुविधा से बचाकर संगम स्नान और मेले का पूरा आनंद लेने में मदद करेंगी.