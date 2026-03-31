प्रयागराज से मथुरा तक... टूट रहे हैं टूरिज्म के सारे रिकॉर्ड! जानिए क्यों भारत बना स्पिरिचुअल ट्रेवल का किंग

Spiritual Travel India: भारत की मिट्टी में रची-बसी आस्था अब केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह देश के टूरिज्म सेक्टर की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है. डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म एगोडा की ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. साल 2026 में भारतीय यात्री पूरे एशिया में 'आध्यात्मिक यात्रा' करने के मामले में सबसे आगे हैं. रिपोर्ट बताती है कि लगभग 19% भारतीय इस साल किसी न किसी धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं. चाहे वो प्रयागराज का 'महाकुंभ' हो, जिसमें सर्च में 233% का उछाल देखा गया, या फिर मथुरा-वृंदावन की विश्व प्रसिद्ध होली. आइए जानते हैं आखिर क्यों पूरी दुनिया भारत की इस 'भक्ति वाली शक्ति' को देखकर हैरान है.

अगोडा की 2026 ट्रैवल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत एशिया में आध्यात्मिक यात्राओं के मामले में सबसे आगे है. रिपोर्ट बताती है कि करीब 19 प्रतिशत भारतीय यात्री इस साल धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं. यह आंकड़ा एशिया के अन्य देशों से ज्यादा है, जिससे साफ होता है कि भारत में ट्रैवल का एक बड़ा हिस्सा आस्था से जुड़ा हुआ है.

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किन देशों को पीछे छोड़कर भारत पहुंचा टॉप पर?

इस रिपोर्ट में भारत के बाद इंडोनेशिया दूसरे और मलेशिया तीसरे स्थान पर हैं. वहीं जापान और थाईलैंड भी टॉप-5 में शामिल हैं. लेकिन भारतीय यात्रियों में धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव इतना मजबूत है कि वे इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए. यह ट्रेंड दिखाता है कि भारत में ट्रैवल सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि आस्था से जुड़ने का जरिया भी है.

किन इवेंट्स पर थी डिमांड?

महाकुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों का भी इस ट्रेंड पर गहरा असर पड़ रहा है. 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान Agoda पर होटल सर्च में 233 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. होली जैसे त्योहारों के दौरान भी ट्रैवल डिमांड तेजी से बढ़ती है. हाल ही में होली के समय पुष्कर में होटल सर्च 195 प्रतिशत तक बढ़ गया, जबकि वृंदावन और मथुरा में भी भारी उछाल देखा गया. ये जगहें न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि यहां की सांस्कृतिक झलक भी लोगों को आकर्षित करती है.

क्या बदल रहा है सफर का तरीका?

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डिजिटल टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल से यात्राएं पहले से ज्यादा आसान हो रही हैं. रियल-टाइम जानकारी जैसे मंदिरों के खुलने का समय, टिकटिंग और गाइडलाइंस अब ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, जिससे खासकर विदेशी पर्यटकों को काफी मदद मिलती है. यह ट्रेंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा अवसर बनकर उभर रहा है. धार्मिक और पारंपरिक जगहों को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है. इससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा.

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विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में आध्यात्मिक ट्रैवल और ज्यादा बढ़ेगा. लोग अब ऐसी यात्राएं करना चाहते हैं, जो उन्हें मानसिक शांति के साथ नई जगहों का अनुभव भी दें. यही वजह है कि भारत धीरे-धीरे दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ट्रैवल हब बनता जा रहा है.