Advertisement
trendingNow13159835
Hindi Newsट्रैवलप्रयागराज से मथुरा तक... टूट रहे हैं टूरिज्म के सारे रिकॉर्ड! जानिए क्यों भारत बना स्पिरिचुअल ट्रेवल का किंग

प्रयागराज से मथुरा तक... टूट रहे हैं टूरिज्म के सारे रिकॉर्ड! जानिए क्यों भारत बना स्पिरिचुअल ट्रेवल का किंग

अगोडा की 2026 ट्रैवल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत आध्यात्मिक पर्यटन में पूरे एशिया में नंबर-1 बन गया है। महाकुंभ और होली जैसे त्योहारों ने प्रयागराज और मथुरा जैसे शहरों में टूरिज्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रयागराज से मथुरा तक... टूट रहे हैं टूरिज्म के सारे रिकॉर्ड! जानिए क्यों भारत बना स्पिरिचुअल ट्रेवल का किंग

Spiritual Travel India: भारत की मिट्टी में रची-बसी आस्था अब केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह देश के टूरिज्म सेक्टर की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है. डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म एगोडा की ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. साल 2026 में भारतीय यात्री पूरे एशिया में 'आध्यात्मिक यात्रा' करने के मामले में सबसे आगे हैं. रिपोर्ट बताती है कि लगभग 19% भारतीय इस साल किसी न किसी धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं. चाहे वो प्रयागराज का 'महाकुंभ' हो, जिसमें सर्च में 233% का उछाल देखा गया, या फिर मथुरा-वृंदावन की विश्व प्रसिद्ध होली. आइए जानते हैं आखिर क्यों पूरी दुनिया भारत की इस 'भक्ति वाली शक्ति' को देखकर हैरान है.

अगोडा की 2026 ट्रैवल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत एशिया में आध्यात्मिक यात्राओं के मामले में सबसे आगे है. रिपोर्ट बताती है कि करीब 19 प्रतिशत भारतीय यात्री इस साल धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं. यह आंकड़ा एशिया के अन्य देशों से ज्यादा है, जिससे साफ होता है कि भारत में ट्रैवल का एक बड़ा हिस्सा आस्था से जुड़ा हुआ है.

(पढ़ें: डेटिंग भी और कमाई भी! चीन के कपल्स ने ढूंढा प्यार जताने का 'जुगाड़', रात भर घूमकर...)

Add Zee News as a Preferred Source

किन देशों को पीछे छोड़कर भारत पहुंचा टॉप पर?

इस रिपोर्ट में भारत के बाद इंडोनेशिया दूसरे और मलेशिया तीसरे स्थान पर हैं. वहीं जापान और थाईलैंड भी टॉप-5 में शामिल हैं. लेकिन भारतीय यात्रियों में धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव इतना मजबूत है कि वे इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए. यह ट्रेंड दिखाता है कि भारत में ट्रैवल सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि आस्था से जुड़ने का जरिया भी है.

किन इवेंट्स पर थी डिमांड?

महाकुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों का भी इस ट्रेंड पर गहरा असर पड़ रहा है. 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान Agoda पर होटल सर्च में 233 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. होली जैसे त्योहारों के दौरान भी ट्रैवल डिमांड तेजी से बढ़ती है. हाल ही में होली के समय पुष्कर में होटल सर्च 195 प्रतिशत तक बढ़ गया, जबकि वृंदावन और मथुरा में भी भारी उछाल देखा गया. ये जगहें न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि यहां की सांस्कृतिक झलक भी लोगों को आकर्षित करती है.

क्या बदल रहा है सफर का तरीका?

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डिजिटल टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल से यात्राएं पहले से ज्यादा आसान हो रही हैं. रियल-टाइम जानकारी जैसे मंदिरों के खुलने का समय, टिकटिंग और गाइडलाइंस अब ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, जिससे खासकर विदेशी पर्यटकों को काफी मदद मिलती है. यह ट्रेंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा अवसर बनकर उभर रहा है. धार्मिक और पारंपरिक जगहों को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है. इससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा.

(पढ़ें: बिना सर्जरी, बिना इंजेक्शन: 145 किलो की इस महिला ने सिर्फ 'एक शब्द' से घटाया 77 किलो)

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में आध्यात्मिक ट्रैवल और ज्यादा बढ़ेगा. लोग अब ऐसी यात्राएं करना चाहते हैं, जो उन्हें मानसिक शांति के साथ नई जगहों का अनुभव भी दें. यही वजह है कि भारत धीरे-धीरे दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ट्रैवल हब बनता जा रहा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

travelspiritual travel

Trending news

केरल में BJP कहीं नहीं है, मुकाबला LDF और UDF के बीच है: कांग्रेस के सचिन पायलट
Assembly Election 2026
केरल में BJP कहीं नहीं है, मुकाबला LDF और UDF के बीच है: कांग्रेस के सचिन पायलट
चीन युद्ध में नेहरू ने बीजू पटनायक को क्यों दिया सीक्रेट मिशन? कहानी 'भूमिपुत्र' की
India China War
चीन युद्ध में नेहरू ने बीजू पटनायक को क्यों दिया सीक्रेट मिशन? कहानी 'भूमिपुत्र' की
डेडलाइन के आखिरी दिन बचे हुए माओवादियों के फूले हाथ-पांव, 8 ने कर दिया सरेंडर
Andhra pradesh news
डेडलाइन के आखिरी दिन बचे हुए माओवादियों के फूले हाथ-पांव, 8 ने कर दिया सरेंडर
हकीकत कम और एल्गोरिदम ज्यादा! जमीन पर चाहे जो हो, सोशल मीडिया पर चैंपियन बन गया ईरान
iran us war
हकीकत कम और एल्गोरिदम ज्यादा! जमीन पर चाहे जो हो, सोशल मीडिया पर चैंपियन बन गया ईरान
बिल की लड़ाई, फायरिंग पर आई, गोलीबारी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत
crime news
बिल की लड़ाई, फायरिंग पर आई, गोलीबारी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत
रामचंद्र गुहा, हर्ष... शाह ने इनके नाम क्यों लिए? राहुल गांधी को कहा 'नक्सलवादी'
amit shah news
रामचंद्र गुहा, हर्ष... शाह ने इनके नाम क्यों लिए? राहुल गांधी को कहा 'नक्सलवादी'
अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर
america iran war
अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
Fuel crisis
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
Assembly Elections 2026
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
nasik news
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग