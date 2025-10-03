Advertisement
लद्दाख की ब्रोकपा घाटी में क्यों आती हैं यूरोप की महिलाएं? जानें यहां 'प्रेग्नेंसी टूरिज्म' का पूरा रहस्य

Ladakh Pregnancy Tourism: आपने प्रेग्नेंसी टूरिज्म के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप लद्दाख में इस तरह के टूरिज्म के बारे में जानते हैं? यहां के बारे में बताया जाता है कि विदेशी महिलाएं यहां प्रग्नेंट होने के लिए आती हैं और इसके लिए उनका मकसद बच्चे को यहां की नागरिकता दिलाना नहीं, बल्कि कुछ और ही है. अगर आप भी इसके पीछे के उद्देश्य को जानेंगे तो चौंक जाएंगे. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:23 PM IST
Pregnancy Tourism: जब 'प्रेग्नेंसी टूरिज्म'की बात होती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में अमेरिका या कनाडा जैसे देश आते हैं. यह एक सोची-समझी रणनीति है, जहां गर्भवती महिलाएं ट्रैवल करती हैं, जिससे उनके बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता (Jus Soli) मिल सके, जिससे उन्हें बेहतर भविष्य, पासपोर्ट, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे फायदे मिल सकें. हालांकि यह धारणा उस वक्त पूरी तरह पलट जाती है, जब लद्दाख की आर्यन घाटी की बात होती है. दरअसल यहां 'प्रेग्नेंसी टूरिज्म' का मतलब कागज़ी कार्रवाई या अच्छे अस्पताल नहीं है, बल्कि कहानी पूरी तरह से मिथक, लोककथाओं और नस्लीय शुद्धता के पुराने जुनून में उलझी हुई है.

ब्रोकपा समुदाय और 'शुद्ध आर्यन' की कहानी
लद्दाख के कुछ गांवों जैसे दाह, हानू, दारचिक, बियामा और गरकॉन में ब्रोकपा समुदाय के लोग रहते हैं. स्थानीय कहानियों के अनुसार ये लोग खुद को सीधे आर्यन वंशज बताते हैं. अन्य लद्दाखी समुदायों से अलग ब्रोकपा लोगों की पहचान उनके विशिष्ट शारीरिक लक्षणों से होती है, जिसमें लंबा कद, गोरी स्किन और आंखों का हल्का रंग शामिल हैं. टूरिज्म ने इस बात को और हवा दी है और उन्हें अंतिम शुद्ध आर्यन के रूप में ब्रांड कर दिया गया है. ऐसा माना जाता है कि वे उन सैनिकों के वंशज हैं जो कभी सिकंदर महान के साथ यहां तक आए थे. यह कहानी सच है या नहीं, यह एक अलग बहस है, लेकिन इसी लोककथा ने एक चौंकाने वाले दावे को जन्म दिया है.

क्या वाकई विदेशी महिलाएं'आर्यन बच्चे' के लिए आती हैं?
स्थानीय कहानियों के अनुसार कुछ विदेशी महिलाएं खासकर जर्मनी और यूरोप के अन्य हिस्सों से इन ब्रोकपा गांवों में एक बहुत ही खास मकसद से ट्रैवल करती हैं. ब्रोकपा पुरुषों से प्रेग्नेंट होती हैं. उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके बच्चों को वह बेशकीमती प्योर आर्यन जेनेटिक्स मिलेंगे. कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि यह किसी सनसनीखेज फिल्म की कहानी जैसा लगता है. कुछ लोगों का तो यह भी कहना  है कि स्थानीय पुरुषों को इसके लिए आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाता है, जिससे प्रेग्नेंसी एक कमर्शियल लेन-देन बन जाता है.

इस कहानी की सच्चाई क्या है?
सबसे पहले तो ब्रोकपाओं के सीधे आर्यन वंशज होने के दावे को आनुवंशिकी विशेषज्ञों (Geneticists) और इतिहासकारों ने खारिज कर दिया है. इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. जहां तक प्रेग्नेंसी टूरिज्म की बात है तो इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि यह बड़े पैमाने पर या संगठित रूप से फल-फूल रहा है. ज्यादातर कहानियां सुनी-सुनाई बातों, बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई 
ट्रैवेलॉग्ड या लद्दाखी गेस्ट हाउसों की गपशप से आती हैं.

जब एक ट्रैवल व्लॉगर ने सीधे गांव के लोगों से इस बारे में पूछा तो उन्हें मिली-जुली बातें सुनने को मिली. कुछ स्थानीयों ने दावा किया कि विदेशी महिलाएं आर्यन बच्चे पैदा करने जरूर आती हैं, लेकिन गांव के मुखिया (प्रधान) सहित अन्य लोगों ने इन कहानियों को सिरे से अफवाह कहकर खारिज कर दिया. कुछ सुपरवाइजर्स का मानना है कि जिज्ञासा बढ़ाने और अधिक टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए शायद स्थानीय लोगों ने ही इसे फैलाया है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Ladakh Pregnancy TourismBrokpa communitytravel

