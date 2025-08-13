मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए बेस्ट है ट्रैवलिंग की आदत, जानिए सोलो ट्रैवल के अनोखे फायदे
मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए बेस्ट है ट्रैवलिंग की आदत, जानिए सोलो ट्रैवल के अनोखे फायदे

आज के दौर में ट्रैवलिंग सिर्फ मस्ती-मजाक और एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है, लेकिन यह काफी कम लोग ही जानते होंगे कि सफर करने से आप एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं. घूमना, नई-नई जगहों को एक्सप्लोर करने से न केवल शरीर बल्कि दिमाग को भी फायदा मिलता है.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 13, 2025, 04:19 PM IST
Benefits of Travelling: घूमना हर किसी को पसंद होता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर महीने कहीं न कहीं घूमने निकल जाता है. कभी पहाड़ तो कभी समंदर किनारे बैठकर मन में चल रही उलझनों को शांत करता है. 

'नक्शे की दुनिया सभी दे देखी है,पर दुनिया ने उसे ही देखा है जिसने पूरी दुनिया देखी है' यह शेर ट्रैवलिंग की अहमियत को बखूबी बयां करता है. अगर आप दुनिया को देखना और करीब से जानना चाहते हैं कि आप घर बैठे यह कभी नहीं कर सकते हैं.अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इससे आपकी तमाम परेशानियां खत्म होती हैं.

यही वजह है कि आज के दौर में ट्रैवलिंग सिर्फ मस्ती-मजाक और एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है, लेकिन यह काफी कम लोग ही जानते होंगे कि सफर करने से आप एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं. घूमना, नई-नई जगहों को एक्सप्लोर करने से न केवल शरीर बल्कि दिमाग को भी फायदा मिलता है, तो चलिए जानते हैं इन फायदों के बारे में......

खुले आसमान के नीचे स्वर्ग का अहसास! ये है भारत के 8 सबसे लग्जरी पूल, Photos देखते ही हो जाएगी मोहब्बत!

- मेंटल स्ट्रेस होगा छूमंतर:

अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो कभी स्ट्रेस नहीं होगा. नए-नए डेस्टिनेशंस आपके दिमाग को रिलैक्स को कम करते हैं. इससे एंग्जाइटी भी कम होती है. सफर करने से डोपाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे इंसान ज्यादा खुशमिजाज और एनर्जेटिक रहता है.

-  बीमारियों का खतरा होता है कम:

पहाड़ों पर ट्रेकिंग, समुद्र किनारे वॉक करना या शहर में घूमना दिल और फेफड़ों को मजबूत बनाता है. यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है. जिससे दिल की बीमारियों और मोटापे का खतरा कम हो सकता है.

- क्रिएटिविटी के साथ कॉन्फिडेंस:

नई जगहों पर घूमने से क्रिएटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस भी आता है. जिससे दिमाग की सोचने-समझने की क्षमता बढ़ती है.कई रिसर्च में भी यह बात साबित हुई है कि ट्रैवलिंग ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है. इससे नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है.

अगस्त में लोगों के जोरों से बन रहे हैं लॉन्ग वीकेंड के प्लान्स, इन शहरों में हो रही है रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग

 

Saumya Tripathi

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

