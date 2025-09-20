नौकरी छोड़ी, बेटी को स्कूल से निकाला… अब पूरी दुनिया घूमकर पैसा बचा रहे हैं कपल! जानें हैरान करने वाली कहानी

Couple Travel World: अक्सर लोग भागदौड़ भरी जिंदगी से ऊबकर दुनिया घूमने का सपना देखते हैं, लेकिन पैसों की चिंता उन्हें रोक देती है. ब्रिटेन के हेली और लुईस ट्रो ने इस सोच को गलत साबित किया है. दोनों ने नौकरी, घर और स्कूल सब कुछ पीछे छोड़ दिया और अपनी छह साल की बेटी नायला के साथ लंबी यात्रा शुरू की. कपल का कहना है कि उन्होंने “बोर्डरूम को समुद्र तटों से बदल दिया है”, ताकि वे बेटी के साथ ज्यादा वक्त बिता सकें और जिंदगी को अलग अंदाज में जी सकें.

घर से ज्यादा सस्ता सफर

हेली और लुईस बताते हैं कि यात्रा के दौरान उनका खर्च ब्रिटेन में रहने से कम है. ब्रिटेन में हर महीने 4-5 लाख रुपये लगते थे, लेकिन अब उनका मासिक बजट 2-3 लाख रुपये है. बाली में उनका पूल वाला अपार्टमेंट महज 50 हजार रुपये मासिक किराये पर है. कपल का कहना है कि घर चलाने में बिल, ग्रॉसरी और अन्य खर्चे कहीं ज्यादा होते थे. अब वे कम पैसों में न सिर्फ घूम रहे हैं, बल्कि बचत भी कर रहे हैं.

बेटी की पढ़ाई का हल

इस सफर के लिए कपल ने सात महीने की तैयारी की. उन्होंने कुछ समय लुईस के माता-पिता के साथ रहकर पैसे बचाए और नायला को स्कूल से निकालना पड़ा. हालांकि, उसकी पढ़ाई नहीं रुकी. वह यूके के पाठ्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन क्लास ले रही है और फिलहाल बाली के एक मल्टीकल्चरल स्कूल में अस्थायी रूप से पढ़ रही है. हेली का कहना है कि उनकी बेटी को किताबों से ज्यादा अनुभव से सीखने का मौका मिल रहा है, जो उसके लिए बेहद खास है.

जिंदगी जीने का नया नजरिया

परिवार ने अपनी यात्रा की शुरुआत डिज्नीलैंड पेरिस से की, फिर इटली, बाली और आगे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव जाने का प्लान है. हेली कहती हैं कि यह वक्त दोबारा नहीं आएगा, इसलिए हम खुलकर जी रहे हैं. हमारी बेटी बड़े होकर हमारे तनाव भरे कामकाज को नहीं, बल्कि इन रोमांचक पलों को याद करेगी. उन्होंने अन्य परिवारों को सलाह दी कि “सही समय” का इंतजार मत करो, बल्कि आज ही जिंदगी का आनंद उठाओ, क्योंकि वही असली खुशी है.