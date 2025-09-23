दुनियां का खूंखार आइलैंड, जहां 980 सैनिकों को जिंदा चबा गए थे मगरमच्छ! नाम सुन लोगों के आज भी छूट जाते हैं पसीने
Advertisement
trendingNow12933229
Hindi Newsट्रैवल

दुनियां का खूंखार आइलैंड, जहां 980 सैनिकों को जिंदा चबा गए थे मगरमच्छ! नाम सुन लोगों के आज भी छूट जाते हैं पसीने

Ramree Island Crocodile Attacked Mystery: दुनियाभर में रहस्यमयी जगहों के साथ ही कई खतरनाक जगहें भी शामिल हैं. आज हम आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी एक खौफनाक घटना के लिए काफी फेमस है. यहां के बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनियां का खूंखार आइलैंड, जहां 980 सैनिकों को जिंदा चबा गए थे मगरमच्छ! नाम सुन लोगों के आज भी छूट जाते हैं पसीने

Ramree Island Mystery: दुनिया में युद्ध और हिंसा की कहानियां तो आपने भी बहुत सुनी होंगी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए डर और खौफ की निशानी बन जाती हैं. ऐसी ही एक घटना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार के एक आइलैंड पर हुई, जिसका नाम रामरी द्वीप है. इस आइलैंड पर हुई घटना को दुनिया का सबसे भयावह 'जानवरों का हमला' माना जाता है. इस घटना में कहा जाता है कि सैकड़ों जापानी सैनिकों को मगरमच्छों ने मौत के घाट उतार दिया था.

क्या थी रामरी आइलैंड की कहानी?
इस आइलैंड की ये कहानी 1945 की है, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था. ब्रिटिश सेना ने म्यांमार के रामरी आईलैंड पर जापानी सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया था. इसके बाद लगभग 1000 जापानी सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हो गए. अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने एक दलदली मैंग्रोव जंगल में छिपने का फैसला किया. उन्हें लगा था कि घने जंगल में वे ब्रिटिश सेना से बच जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां सैनिकों से भी बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था.

रात भर गूंजती रहीं चीखें
बताया जाता है कि जिस दलदल में खारे पानी के विशाल मगरमच्छों का बसेरा था. जैसे ही रात हुई, ब्रिटिश सैनिकों ने दलदल से खौफनाक चीखें और गोलियों की आवाजें सुनीं. यह आवाजें रात भर आती रहीं. यह आवाजें उन सैनिकों की थीं, जो मगरमच्छों के हमले से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे. अगले दिन जब ब्रिटिश सैनिक दलदल में गए तो वहां का मंजर बेहद भयानक था. चारों तरफ शव पड़े थे और उनके हालात ऐसे थे कि जिन्हें पहचानना भी मुश्किल था. कहा जाता है कि दलदल में घुसने वाले 1000 जापानी सैनिकों में से सिर्फ 20 ही जिंदा बाहर निकल पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या वाकई मगरमच्छों ने किया था हमला?
इस आइलैंड का नाम 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में शामिल है. वहीं इस घटना को 'इतिहास में सबसे भयावह मगरमच्छ हमला' के रूप में दर्ज किया गया है. हालांकि कुछ इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का मानना है कि मगरमच्छों द्वारा मारे गए सैनिकों की संख्या 980 नहीं थी. ज्यादातर सैनिक भुखमरी, प्यास और ब्रिटिश सैनिकों की गोलीबारी से मारे गए थे. हालांकि इसके बावजूद रामरी द्वीप की यह कहानी आज भी एक खौफनाक रहस्य बनी हुई है. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Ramree Island Crocodile Attacked MysteryRamree Island Mystery

Trending news

विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
;