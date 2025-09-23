दुनियां का खूंखार आइलैंड, जहां 980 सैनिकों को जिंदा चबा गए थे मगरमच्छ! नाम सुन लोगों के आज भी छूट जाते हैं पसीने

Ramree Island Mystery: दुनिया में युद्ध और हिंसा की कहानियां तो आपने भी बहुत सुनी होंगी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए डर और खौफ की निशानी बन जाती हैं. ऐसी ही एक घटना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार के एक आइलैंड पर हुई, जिसका नाम रामरी द्वीप है. इस आइलैंड पर हुई घटना को दुनिया का सबसे भयावह 'जानवरों का हमला' माना जाता है. इस घटना में कहा जाता है कि सैकड़ों जापानी सैनिकों को मगरमच्छों ने मौत के घाट उतार दिया था.

क्या थी रामरी आइलैंड की कहानी?

इस आइलैंड की ये कहानी 1945 की है, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था. ब्रिटिश सेना ने म्यांमार के रामरी आईलैंड पर जापानी सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया था. इसके बाद लगभग 1000 जापानी सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हो गए. अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने एक दलदली मैंग्रोव जंगल में छिपने का फैसला किया. उन्हें लगा था कि घने जंगल में वे ब्रिटिश सेना से बच जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां सैनिकों से भी बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था.

रात भर गूंजती रहीं चीखें

बताया जाता है कि जिस दलदल में खारे पानी के विशाल मगरमच्छों का बसेरा था. जैसे ही रात हुई, ब्रिटिश सैनिकों ने दलदल से खौफनाक चीखें और गोलियों की आवाजें सुनीं. यह आवाजें रात भर आती रहीं. यह आवाजें उन सैनिकों की थीं, जो मगरमच्छों के हमले से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे. अगले दिन जब ब्रिटिश सैनिक दलदल में गए तो वहां का मंजर बेहद भयानक था. चारों तरफ शव पड़े थे और उनके हालात ऐसे थे कि जिन्हें पहचानना भी मुश्किल था. कहा जाता है कि दलदल में घुसने वाले 1000 जापानी सैनिकों में से सिर्फ 20 ही जिंदा बाहर निकल पाए.

क्या वाकई मगरमच्छों ने किया था हमला?

इस आइलैंड का नाम 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में शामिल है. वहीं इस घटना को 'इतिहास में सबसे भयावह मगरमच्छ हमला' के रूप में दर्ज किया गया है. हालांकि कुछ इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का मानना है कि मगरमच्छों द्वारा मारे गए सैनिकों की संख्या 980 नहीं थी. ज्यादातर सैनिक भुखमरी, प्यास और ब्रिटिश सैनिकों की गोलीबारी से मारे गए थे. हालांकि इसके बावजूद रामरी द्वीप की यह कहानी आज भी एक खौफनाक रहस्य बनी हुई है.