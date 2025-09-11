ताजमहल सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल में भी है! कहलाता है 'प्रेम की निशानी'
ताजमहल सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल में भी है! कहलाता है 'प्रेम की निशानी'

Rani Mahal Nepal: भारत का ताजमहल दुनिया भर में फेमस है. लोग दूर-दूर से इस इमारत को देखने के लिए आते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि नेपाल में भी है. यहां भी यह प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 11, 2025, 09:51 AM IST
ताजमहल सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल में भी है! कहलाता है 'प्रेम की निशानी'

Taj Mahal of Nepal: भारत के ताजमहल को प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया के 7 अजूबों मे भी शामिल है. हालांकि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी एक ताजमहल है और इसे भी प्रेम की निशानी कहा जाता है. दरअसल नेपाल का रानी महल अपनी खूबसूरती और अपनी कहानी के लिए जाना जाता है, जो इसे नेपाल का ताजमहल बनाती है. यह महल कालीगंडकी नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बना हुआ है. यह जगह उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है, जो भीड़-भाड़ से दूर, शांति और सुकून की तलाश में हैं. यह महल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि एक पति के अपनी पत्नी के लिए सच्चे प्यार का सबूत है. यह कहानी और इसकी खूबसूरती इसे देखने लायक बनाती है.

प्यार की निशानी है रानी महल की कहानी
रानी महल को साल 1892 में एक राजा ने अपनी रानी की याद में बनवाया था. इस महल का निर्माण राजा खड्ग शम्शेर ने अपनी पत्नी तेज कुमारी देवी की मृत्यु के बाद एक साल के भीतर ही करवा दिया था. यह महल प्यार की एक ऐसी निशानी है, जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है. भले ही यह इमारत काफी पुरानी है, लेकिन इसकी बनावट और कलाकारी आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है. महल को देखकर लगता है कि खड्ग शम्शेर अपनी पत्नी से कितना प्यार करते थे. इसलिए इसे नेपाल का ताजमहल भी कहा जाता है. 

महल के अंदर एक दर्जन से ज्यादा कमरे
रानी महल के अंदर देखने के लिए बहुत कुछ है. यहां पर एक दर्जन से ज्यादा कमरे हैं, जिनमें राजा-रानी रहा करते थे. इसके अलावा महल में एक बहुत ही खूबसूरत तालाब भी है, जिसमें पानी भरा रहता था. यहां पर एक मस्जिद भी है, जो उस समय के लोगों की आस्था को दर्शाती है. महल के चारों तरफ एक शानदार बगीचा भी है, जिसमें अलग-अलग तरह के फूल और पेड़-पौधे लगे थे. यहां मेहमानों के लिए खास कमरे और एक रसोई भी हुआ करती थी. हालांकि राजा खड्ग शम्शेर के भारत चले आने के बाद यह महल धीरे-धीरे खंडहर में बदल गया था, लेकिन अब नेपाल सरकार ने इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया है ताकि इसे फिर से पुराना रूप दिया जा सके.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Rani Mahal of Nepal, taj mahal of nepal, travel

