अगस्त में लोगों के जोरों से बन रहे हैं लॉन्ग वीकेंड के प्लान्स, इन शहरों में हो रही है रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग

अगस्त का महीना छुट्टियों के लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है और लोग इन लॉन्ग वीकेंड्स में एंज्वॉए करने के लिए जोरों-शोरों से प्लान बना रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के साथ-साथ जन्माष्टमी और शनिवार-रविवार की छुट्टियों को मिलाकर कई दिनों का लंबा वीकेंड बन रहा है. इसी वजह से देशभर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग हो जा रही है.

अगस्त में लॉन्ग वीकेंड का मौका

इस साल 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) शुक्रवार को पड़ रहा है. इसके बाद 16 अगस्त को जन्माष्टमी और 17 अगस्त को रविवार है. ऐसे में कई लोगों को लगातार 3 दिनों की छुट्टी मिल रही है. अगर आप 16 अगस्त की छुट्टी ले लेते हैं तो यह एक लंबा वीकेंड बन जाता है. इस मौके का फायदा उठाते हुए लोग घूमने-फिरने के लिए निकल रहे हैं.

होटलों में हो रही बंपर बुकिंग

एक रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें बताया गया है कि अगस्त के महीने में होटल बुकिंग में भारी बढ़ोतरी हुई है. खासतौर पर 15 अगस्त को होटलों में बंपर कमरे बुक हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, होटल बुकिंग में 41% की भारी बढ़ोतरी हुई है. यानी लोग अपना प्लान पहले ही बना चुके हैं.

चिपचिपी गर्मी से राहत पाने के लिए बना लें भारत के इन फेवरेट ट्रैक्स का प्लान, मजे के साथ मिलेगा सुकून का एहसास

रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग वाले शहर

इस बार मॉनसून के मौसम के चलते कुछ जगहों पर भारी बारिश हो रही है, इसलिए लोग ऐसे शहरों को पसंद कर रहे हैं जहां मौसम सुहाना हो और हरियाली भी देखने को मिले.

उदयपुर, राजस्थान: झीलों का शहर उदयपुर मानसून के बाद और भी खूबसूरत हो जाता है. यहां की झीलें भरी हुई होती हैं और मौसम भी सुहावना होता है. सिटी पैलेस, पिछोला झील, और सज्जनगढ़ पैलेस जैसी जगहों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है. होटल बुकिंग में भी यहां तेजी देखी गई है.

गोवा: गोवा सिर्फ पार्टी और बीच के लिए ही नहीं, बल्कि मानसून में अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए भी मशहूर है. इस दौरान यहां की भीड़ कम होती है और मौसम भी रोमांटिक होता है, जिससे यह एक लोकप्रिय ऑप्शन बन गया है.

कूर्ग, कर्नाटक: दक्षिण भारत का यह "स्कॉटलैंड" अपनी कॉफी के बागानों, झरनों और घुमावदार रास्तों के लिए जाना जाता है. मॉनसून के बाद यहां की हरियाली अपनी चरम पर होती है, जो इसे नेचर लवर्स के लिए एक आदर्श जगह बनाती है. यहां की होटल और रिसॉर्ट्स में भी भारी बुकिंग हो रही है.

मुन्नार, केरल: केरल का मुन्नार भी अगस्त में अपनी चाय के बागानों, धुंध से ढकी पहाड़ियों और झरनों के लिए काफी फेमस है. यह दक्षिण भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन में से एक है.

जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड: एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए जिम कॉर्बेट एक फेमस जगह है. यहां वाइल्डलाइफ सफारी, रिवर राफ्टिंग और प्रकृति का आनंद लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.

इसके अलावा,मैसूरु, महाबलेश्वर, हैदराबाद और बेंगलुरु, कैंडोलिम और लोनावाला जैसे शहरों के होटलों में भी बंपर बुकिंग देखी जा रही है.

इन बातों का रखें खास ध्यान-

लॉन्ग वीकेंड पर भारी भीड़ के कारण यात्रा से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

एडवांस बुकिंग: होटल, फ्लाइट या ट्रेन की टिकटें पहले से ही बुक कर लें, ताकि आखिरी समय में दिक्कतों से बचा जा सके.

मौसम की जानकारी: ट्रैवल करने से पहले अपने डेस्टिनेशन की मौसम से संबंधित जानकारी जरूर लें, खासकर अगर आप पहाड़ी या तटीय इलाकों में जा रहे हैं.

भीड़ से बचें: अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं, तो कुछ कम लोकप्रिय लेकिन खूबसूरत जगहों का चुनाव कर सकते हैं.

Gen Z के लिए परफेक्ट हैं हिमाचल की ये शानदार जगहें, एडवेंचर-पार्टी से लेकर मिलेगा सूकुन तक का फुल पैकेज!