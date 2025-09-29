Advertisement
trendingNow12941020
Hindi Newsट्रैवल

दुनिया की वो डरावनी झील जिसका पानी है खून जैसा लाल, छूते ही जिंदा जानवर बन जाता है पत्थर!

Red water lake Tanzania: दुनिया में कई ऐसी भयावह और खतरनाक जगहें मौजूद हैं, जिन्हें देखकर शायद आपको कई दिन तक नींद न आए और आप उसी के बारे में सोचते रहें. हम आपको ऐसी ही एक जगह के बारे में बताएंगे, जो काफी रहस्यमयी है. दरअसल अफ्रीका के तंजानिया में एक झील है, जिसमें जानवर पत्थर बन जाते हैं. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया की वो डरावनी झील जिसका पानी है खून जैसा लाल, छूते ही जिंदा जानवर बन जाता है पत्थर!

Lake Natron petrified animals: अगर आप धरती पर मौजूद कुछ सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित नैट्रॉन झील (Lake Natron) का नाम सबसे ऊपर आएगा. दरअसल यह सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि नेचर का एक ऐसा भयानक अजूबा है जिसका पानी खून की तरह लाल है. यह झील इतनी भयानक लगती है कि इसे देखकर ही लोग डर जाते हैं. इससे भी डरावनी सच्चाई यह है कि इसके पानी में जाने वाला कोई भी जीव-जंतु या चिड़िया पत्थर में बदल जाता है. इसीलिए इसे 'पेट्रिफाइंग झील'भी कहा जाता है. दुनिया की इस खतरनाक झील के बारे में सोचकर की लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, जो जानवरों को पत्थर में बदल देता है. 

झील के पानी का रहस्य
यह झील दुनिया के सबसे घातक जलाशयों में से एक है. नैट्रॉन झील का पानी कास्टिक क्षारीय नमकीन पानी में बदल गया है, जो सतह पर नमक की मोटी परत छोड़ता है. इसके पानी का रंग गहरा लाल है, जो साइनोबैक्टीरिया नाम के सूक्ष्मजीवों के कारण होता है. ये सूक्ष्मजीव अत्यधिक नमक वाले पानी में पनपते हैं, जिसकी मात्रा इस झील में बहुत अधिक है. झील के उथले हिस्सों में इसका रंग नारंगी हो सकता है, लेकिन खुले पानी का रंग गहरा लाल ही रहता है.

जानवर कैसे बन जाते हैं पत्थर?
सवाल यह उठता है कि इस खतरनाक पानी में जीव-जंतुओं के साथ ऐसा क्या होता है कि वे पत्थर बन जाते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, झील के पानी में सोडा और नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके संपर्क में आने वाले जीवों का शरीर तेजी से सड़ जाता है. लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि अत्यधिक नमक सांद्रता और क्षारीयता के कारण मरने के बाद शरीर सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रक्रिया से कैल्सीफिकेशन यानी पत्थर जैसा सख्त हो जाता है. इससे मृत जानवर का शरीर उसी आकार में सख्त हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल पत्थर जैसा लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों के लिए यह झील क्यों है खास?
दिलचस्प बात यह है कि इस झील का हाई टेंपरेचर और नमक की अत्यधिक मात्रा अधिकांश जानवरों को दूर भगाती है, लेकिन कुछ खास पक्षियों की प्रजातियां यहां अपना बसेरा बनाती हैं. ये पक्षी झील पर मौसमी रूप से बनने वाले आईलैंड्स पर घोंसला बनाते हैं, जिससे वे इस कास्टिक वातावरण के कारण शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं. यह झील एक ऐे सक्रिय ज्वालामुखी, के पास है जिसे 'माउंटेन ऑफ गॉड'भी कहा जाता है. स्थानीय मासाई लोग इस झील के आसपास रहते हैं और इसे पवित्र मानते हैं. माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग शवों को ममी बनाने के लिए इसी झील के पानी का उपयोग करते थे, जो इसकी घातक रासायनिक शक्ति को प्रमाणित करता है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Red water lake TanzaniaLake Natron petrified animalstravel

Trending news

'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
PM Modi
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
Asia Cup 2025
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
marriage registration
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
Maharashtra politics
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
Asia Cup 2025
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
Asia Cup
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
karnataka
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
Giorgia Meloni
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
Tamil Nadu Stampede
'मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
Tirupati temple
भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति?
;