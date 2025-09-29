दुनिया की वो डरावनी झील जिसका पानी है खून जैसा लाल, छूते ही जिंदा जानवर बन जाता है पत्थर!

Red water lake Tanzania: दुनिया में कई ऐसी भयावह और खतरनाक जगहें मौजूद हैं, जिन्हें देखकर शायद आपको कई दिन तक नींद न आए और आप उसी के बारे में सोचते रहें. हम आपको ऐसी ही एक जगह के बारे में बताएंगे, जो काफी रहस्यमयी है. दरअसल अफ्रीका के तंजानिया में एक झील है, जिसमें जानवर पत्थर बन जाते हैं.
Lake Natron petrified animals: अगर आप धरती पर मौजूद कुछ सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित नैट्रॉन झील (Lake Natron) का नाम सबसे ऊपर आएगा. दरअसल यह सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि नेचर का एक ऐसा भयानक अजूबा है जिसका पानी खून की तरह लाल है. यह झील इतनी भयानक लगती है कि इसे देखकर ही लोग डर जाते हैं. इससे भी डरावनी सच्चाई यह है कि इसके पानी में जाने वाला कोई भी जीव-जंतु या चिड़िया पत्थर में बदल जाता है. इसीलिए इसे 'पेट्रिफाइंग झील'भी कहा जाता है. दुनिया की इस खतरनाक झील के बारे में सोचकर की लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, जो जानवरों को पत्थर में बदल देता है.
झील के पानी का रहस्य
यह झील दुनिया के सबसे घातक जलाशयों में से एक है. नैट्रॉन झील का पानी कास्टिक क्षारीय नमकीन पानी में बदल गया है, जो सतह पर नमक की मोटी परत छोड़ता है. इसके पानी का रंग गहरा लाल है, जो साइनोबैक्टीरिया नाम के सूक्ष्मजीवों के कारण होता है. ये सूक्ष्मजीव अत्यधिक नमक वाले पानी में पनपते हैं, जिसकी मात्रा इस झील में बहुत अधिक है. झील के उथले हिस्सों में इसका रंग नारंगी हो सकता है, लेकिन खुले पानी का रंग गहरा लाल ही रहता है.
जानवर कैसे बन जाते हैं पत्थर?
सवाल यह उठता है कि इस खतरनाक पानी में जीव-जंतुओं के साथ ऐसा क्या होता है कि वे पत्थर बन जाते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, झील के पानी में सोडा और नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके संपर्क में आने वाले जीवों का शरीर तेजी से सड़ जाता है. लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि अत्यधिक नमक सांद्रता और क्षारीयता के कारण मरने के बाद शरीर सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रक्रिया से कैल्सीफिकेशन यानी पत्थर जैसा सख्त हो जाता है. इससे मृत जानवर का शरीर उसी आकार में सख्त हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल पत्थर जैसा लगता है.
स्थानीय लोगों के लिए यह झील क्यों है खास?
दिलचस्प बात यह है कि इस झील का हाई टेंपरेचर और नमक की अत्यधिक मात्रा अधिकांश जानवरों को दूर भगाती है, लेकिन कुछ खास पक्षियों की प्रजातियां यहां अपना बसेरा बनाती हैं. ये पक्षी झील पर मौसमी रूप से बनने वाले आईलैंड्स पर घोंसला बनाते हैं, जिससे वे इस कास्टिक वातावरण के कारण शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं. यह झील एक ऐे सक्रिय ज्वालामुखी, के पास है जिसे 'माउंटेन ऑफ गॉड'भी कहा जाता है. स्थानीय मासाई लोग इस झील के आसपास रहते हैं और इसे पवित्र मानते हैं. माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग शवों को ममी बनाने के लिए इसी झील के पानी का उपयोग करते थे, जो इसकी घातक रासायनिक शक्ति को प्रमाणित करता है.