शाही शादी करने का है सपना तो ये जगह है बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, जहां राजा-महाराजों वाली आएगी फील!

Destination Wedding India: शादियों का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में लोग शादी के लिए वेन्यू खोजना शुरू कर देते हैं. कुछ लोग कम बजट में शादी करने की जगह खोजते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो महंगी और लग्जरी वेन्यू ढूंढते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 11, 2025, 11:49 AM IST
Regal Wedding Experiences: शादियों का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में लोग शादी के लिए वेन्यू खोजना शुरू कर देते हैं. कुछ लोग कम बजट में शादी करने की जगह खोजते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो महंगी और लग्जरी वेन्यू ढूंढते हैं. हालांकि, अगर आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं तो उदयपुर के रॉयल वेडिंग वाली जगहों को चुन सकते हैं. यहां पर कपल की शादी में एकदम राजशाही वाला फील आएगा. हाल ही में, रीगल वेडिंग एक्सपीरियंस की एंट्री हुई है जिसका कॉन्सेप्ट शाही विवाह और भव्य लोकेशन को दिखलाना. यानी शादी अब सिर्फ इवेंट नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाएगी जिसमें परंपरा, रोमांस और निजी भावनाओं का खूबसूरत मिक्स्चर होगा.

क्यों उदयपुर बना शाही शादियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन?

सिटी ऑफ लेक यानी उदयपुर में रूबीस्टोन ने कपल्स के लिए एक ऐसा वेडिंग सेटअप तैयार किया है जहां अरावली की पहाड़ियों, झीलों के किनारे बने मंडप और चांदनी रात की रिसेप्शन पार्टीज सब कुछ एक रॉयल फैंटेसी जैसा लगेगा. हर शादी को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि कपल की प्रेम कहानी डेकोर, भोजन और माहौल में झलके. इसके फाउंडर संदीप सिंह का कहना है, “हमारा विजन सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि भावनात्मक और यादगार अनुभव देना है.” उनका मानना है कि उदयपुर की कालातीत सुंदरता के बीच शादी सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि प्रेम का उत्सव बन जाती है.

कैसे मिलेंगे पारंपरिक अंदाज में मॉडर्न टच वाले वेडिंग पैकेज?

टीम में प्लानर्स, शेफ्स और डिजाइनर्स ने मिलकर ऐसे वेडिंग पैकेज तैयार किए हैं जिनमें पारंपरिक राजस्थानी कला, संगीत और व्यंजनों का तड़का होगा. लेकिन साथ ही मेहमानों को मिलेगा आधुनिक आराम और सुविधा. यानी यह शादी राजसी भी होगी और रिलैक्स्ड भी. आज डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ एक फैशन नहीं बल्कि एक भावना है. ये कपल्स को मौका देती हैं अपने करीबियों के साथ यादगार पल बिताने का, रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर. भारत अब दुनिया का डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनता जा रहा है और उदयपुर इसकी शाही पहचान है. 

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Destination Weddingtravel

