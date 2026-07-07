'काशी आपको कभी छोड़ती नहीं'... दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां फतह करने वाले रेनहोल्ड मेसनर भी हुए काशी के मुरीद, शेयर किया अपना अनुभव

अगर पर्वतारोहण की दुनिया की बात हो और रेनहोल्ड मेसनर का नाम न आए, ऐसा शायद ही कभी होता हो. बिना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले और दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले इस महान पर्वतारोही ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पहाड़ों के बीच बिताया है.
लेकिन इस बार उन्होंने जिस जगह की सबसे ज्यादा तारीफ की है, वह कोई बर्फ से ढका पहाड़ नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक नगरी काशी है. हाल ही में वाराणसी की यात्रा के बाद मेसनर ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव शेयर किए. उनकी बातें पढ़कर साफ महसूस होता है कि काशी ने उन्हें सिर्फ एक पर्यटक की तरह नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह अपनाया.
रेनहोल्ड मेसनर ने अपने Instagram पोस्ट में लिखा कि वाराणसी उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है, जो हमेशा दिल में बस जाता है. उन्होंने लिखा कि गंगा किनारे बिताए गए घंटे उनके जीवन के सबसे खास पलों में शामिल हो गए हैं. वहां उन्होंने सिर्फ घाट नहीं देखे, बल्कि लोगों की जिंदगी, उनकी आस्था और उनके रोजमर्रा के जीवन को करीब से महसूस किया. मेसनर ने कहा कि उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वह किसी अनजान देश के पर्यटक हैं. लोगों ने उन्हें खुले दिल से अपनाया और बिना ज्यादा बातचीत के भी अपनापन महसूस कराया.
उन्होंने बताया कि वाराणसी में उन्होंने कई धार्मिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानों को करीब से देखा. घाटों पर होने वाली पूजा, आरती, मंत्रों की आवाज और गंगा किनारे बैठकर लोगों का शांत भाव से समय बिताना उन्हें बेहद खास लगा. उनका कहना है कि काशी की असली खूबसूरती उसकी इमारतों या गलियों में नहीं, बल्कि वहां के लोगों की आस्था और जीवनशैली में छिपी हुई है.
मेसनर ने अपनी पोस्ट में एक बेहद भावुक बात भी लिखी. उन्होंने कहा कि जब वह युवा थे, तब दुनिया घूमने का मकसद सिर्फ पहाड़ों तक पहुंचना होता था. लेकिन अब उनकी यात्राओं का उद्देश्य बदल चुका है. अब वह नई जगहों पर जाकर वहां रहने वाले लोगों को समझना चाहते हैं. उनके अनुसार, किसी देश या शहर की असली पहचान वहां के लोग होते हैं.
मेसनर ने बताया कि उनकी पत्नी हर यात्रा में उनके साथ रहती हैं. उन्होंने लिखा कि उनकी पत्नी हर नई संस्कृति को जानने के लिए उत्सुक रहती हैं. वह लोगों से सवाल पूछती हैं, उनकी परंपराओं को समझती हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के हर नए अनुभव को अपनाती हैं. मेसनर का मानना है कि किसी भी जगह को अकेले देखने और अपने साथी के साथ महसूस करने में बड़ा अंतर होता है.
वाराणसी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वहां हमेशा भीड़ रहती है. लेकिन मेसनर की नजर में यह भीड़ किसी अव्यवस्था की नहीं, बल्कि जीवंत संस्कृति की पहचान है. उन्होंने महसूस किया कि घाटों पर हजारों लोग मौजूद होने के बावजूद वहां एक अलग तरह की शांति रहती है. कोई पूजा कर रहा होता है, कोई ध्यान में बैठा होता है, कोई गंगा को निहार रहा होता है और कोई बस उस माहौल को अपने भीतर उतारने की कोशिश कर रहा होता है.
काशी आने वाला हर व्यक्ति यहां कुछ न कुछ नया लेकर लौटता है. किसी को यहां आध्यात्मिक शांति मिलती है, किसी को इतिहास दिखाई देता है, तो कोई यहां की गलियों और स्वाद में खो जाता है. मेसनर ने भी अपनी यात्रा के दौरान यही महसूस किया कि काशी हर इंसान से अलग तरह से बात करती है. यही वजह है कि यहां आने वाला शायद ही कभी इसे भूल पाता है.
मेसनर के शब्दों में वाराणसी कोई साधारण टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है. यह ऐसा शहर है, जहां सिर्फ फोटो खींचकर लौट जाना काफी नहीं होता. यहां की सुबह, घाटों पर उगता सूरज, शाम की गंगा आरती, मंदिरों की घंटियां और लोगों का जीवन मिलकर ऐसा अनुभव बनाते हैं, जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना आसान नहीं होता.
मेसनर की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी अपने अनुभव शेयर किए. कई लोगों ने लिखा कि जो एक बार काशी चला जाता है, वह इस शहर को कभी भूल नहीं पाता. कुछ यूजर्स ने कहा कि वाराणसी को समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, बल्कि खुला दिल भी होना चाहिए.
भारत में कई ऐतिहासिक और धार्मिक शहर हैं, लेकिन वाराणसी की पहचान सबसे अलग मानी जाती है. हजारों साल पुराना इतिहास, गंगा का किनारा, मंदिरों की संस्कृति और लोगों की गहरी आस्था इस शहर को खास बनाती है. यही वजह है कि दुनिया के अलग-अलग देशों से लोग यहां सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि खुद को समझने भी आते हैं.
दुनिया की सबसे कठिन चोटियों पर जीत हासिल करने वाले रेनहोल्ड मेसनर का काशी को लेकर किया गया यह अनुभव एक बार फिर बताता है कि कुछ जगहों की ऊंचाई पहाड़ों से नहीं, उनकी संस्कृति और आत्मा से तय होती है. मेसनर ने जिस शहर को 'ऐसी जगह, जो आपको कभी छोड़ती नहीं' कहा, वह सिर्फ वाराणसी की खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी जीवंत परंपरा और इंसानी रिश्तों की गर्मजोशी का भी प्रमाण है. शायद यही वजह है कि काशी आने वाले लोग यहां से सिर्फ तस्वीरें लेकर नहीं लौटते, बल्कि अपने साथ जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी ले जाते हैं.