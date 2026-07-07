'काशी आपको कभी छोड़ती नहीं'... दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां फतह करने वाले रेनहोल्ड मेसनर भी हुए काशी के मुरीद, शेयर किया अपना अनुभव

दुनिया की सबसे कठिन चोटियों पर जीत हासिल करने वाले रेनहोल्ड मेसनर का काशी को लेकर किया गया यह अनुभव एक बार फिर बताता है कि कुछ जगहों की ऊंचाई पहाड़ों से नहीं, उनकी संस्कृति और आत्मा से तय होती है. मेसनर ने जिस शहर को 'ऐसी जगह, जो आपको कभी छोड़ती नहीं' कहा, वह सिर्फ वाराणसी की खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी जीवंत परंपरा और इंसानी रिश्तों की गर्मजोशी का भी प्रमाण है. शायद यही वजह है कि काशी आने वाले लोग यहां से सिर्फ तस्वीरें लेकर नहीं लौटते, बल्कि अपने साथ जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी ले जाते हैं.