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'काशी आपको कभी छोड़ती नहीं'... दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां फतह करने वाले रेनहोल्ड मेसनर भी हुए काशी के मुरीद, शेयर किया अपना अनुभव

दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को जीतने वाले मशहूर पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर ने इस बार पहाड़ों की नहीं, बल्कि काशी की बात की है. वाराणसी यात्रा के बाद उन्होंने ऐसा अनुभव शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. मेसनर का कहना है कि काशी सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने का शहर है, जहां हर पल इंसान को अंदर तक बदल देता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 07, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:02 PM IST
'काशी आपको कभी छोड़ती नहीं'... दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां फतह करने वाले रेनहोल्ड मेसनर भी हुए काशी के मुरीद, शेयर किया अपना अनुभव
Image Credit: Image credit: instagram/@reinholdmessner_officialSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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