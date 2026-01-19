Advertisement
Republic Day लॉन्ग वीकेंड का महा-प्लान! 26 जनवरी पर दोस्तों के साथ निकल पड़ें इन 5 जगहों की ओर, बजट भी कम और मजा भी डबल

Republic Day लॉन्ग वीकेंड का महा-प्लान! 26 जनवरी पर दोस्तों के साथ निकल पड़ें इन 5 जगहों की ओर, बजट भी कम और मजा भी डबल

Republic Day 2026 Long Weekend: रिपब्लिक डे 2026 के लॉन्ग वीकेंड पर दिल्ली-NCR से कहां जाएं घूमने, जानिए दोस्तों और फैमिली के साथ परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन की पूरी लिस्ट.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 19, 2026, 03:00 PM IST
Republic Day लॉन्ग वीकेंड का महा-प्लान! 26 जनवरी पर दोस्तों के साथ निकल पड़ें इन 5 जगहों की ओर, बजट भी कम और मजा भी डबल

Republic Day 2026 Travel: इस साल रिपब्लिक डे सोमवार को पड़ रहा है, जिससे स्मार्ट लीव प्लानिंग के साथ शानदार लॉन्ग वीकेंड बन सकता है. रोजमर्रा की भागदौड़ से ब्रेक लेने और दोस्तों या परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का यह बेहतरीन मौका है. दिल्ली-NCR में रहने वालों के लिए राहत की बात यह है कि आसपास कई ऐसी जगहें हैं, जहां कम समय में शानदार ट्रिप की जा सकती है.

जिम कॉर्बेट

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाइल्डलाइफ और नेचर पसंद करने वालों के लिए आदर्श है. यहां जंगल सफारी, कोसी नदी के किनारे नेचर वॉक और गरजिया देवी मंदिर दर्शन का अनुभव खास होता है. अगर किस्मत साथ दे तो रॉयल बंगाल टाइगर की झलक भी मिल सकती है.

ओरछा
मध्य प्रदेश का ओरछा एक ऐतिहासिक शहर है, जो 16वीं सदी की भव्य विरासत को संजोए हुए है. बेतवा नदी के किनारे बसे इस शहर में किले, मंदिर और महल हर कदम पर इतिहास की कहानी कहते हैं. ओरछा फोर्ट, राजा राम मंदिर और वाइल्डलाइफ सेंचुरी यहां की खास पहचान हैं.

ट्रायंड ट्रेक
अगर रोमांच आपकी पहली पसंद है तो हिमाचल प्रदेश का ट्रायंड ट्रेक आपके लिए परफेक्ट है. धौलाधार रेंज और कांगड़ा घाटी के नजारे ट्रेक को यादगार बना देते हैं. यहां कैंपिंग, सनराइज-सनसेट और मैक्लॉडगंज घूमने का मज़ा एक साथ मिलता है.

जैसलमेर
राजस्थान का जैसलमेर सर्दियों में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है. गोल्डन फोर्ट, रेतीले टीले, ऊंट सफारी और लोक संगीत यहां की खास पहचान हैं. रिपब्लिक डे वीकेंड पर जैसलमेर का शाही अंदाज ट्रिप को खास बना देता है.

मुनस्यारी
उत्तराखंड का मुनस्यारी पंचाचूली की बर्फीली चोटियों के शानदार नज़ारों के लिए जाना जाता है. यहां ट्रेकिंग, झरने और स्थानीय गांवों का अनुभव शांति पसंद करने वालों को बेहद पसंद आता है. यह जगह भीड़ से दूर सुकून तलाशने वालों के लिए आदर्श है.

गढ़मुक्तेश्वर
गंगा नदी के किनारे बसा गढ़मुक्तेश्वर दिल्ली के बेहद करीब है. गंगा आरती, नाव की सैर और मंदिर दर्शन यहां के मुख्य आकर्षण हैं. जिनके पास सिर्फ दो-तीन दिन हैं, उनके लिए यह एक शानदार ऑप्शन है.

जीरो
अरुणाचल प्रदेश का ज़ीरो अपनी हरियाली, अपातानी जनजाति और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां लोकल कल्चर, हैंडिक्राफ्ट और नेचर ट्रेल्स का अनुभव मिलता है. ऑफबीट डेस्टिनेशन पसंद करने वालों के लिए यह जगह बिल्कुल अलग दुनिया जैसा एहसास देती है.

अगर आप एडवेंचर, नेचर, इतिहास या शांति की तलाश में हैं, तो रिपब्लिक डे 2026 का लॉन्ग वीकेंड ट्रैवल के लिए परफेक्ट है. थोड़ी सी प्लानिंग के साथ यह छोटा सा ब्रेक जिंदगी की बड़ी याद बन सकता है.

