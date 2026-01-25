दिल्ली की भीड़-भाड़ से दूर... इस लॉन्ग वीकेंड घर पर बोर न हों, इन 3 जगहों पर घूम आइए, जहां मिलेगा जन्नत जैसा अहसास

अगर रिपब्लिक डे के इस लॉन्ग वीकेंड पर आप दिल्ली की ट्रैफिक, शोर और भीड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. इस बार घूमने के लिए लंबी छुट्टी या महंगी ट्रिप की जरूरत नहीं है, बल्कि दिल्ली और आसपास ही कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां आपको जन्नत जैसा अहसास मिलेगा. ऐतिहासिक विरासत के बीच कॉफी पीना हो, हरियाली के बीच फैमिली ब्रंच का मजा लेना हो या फिर लग्ज़री होटल में इंडिया के फ्लेवर को एक्सप्लोर करना हो ये तीनों जगहें इस लॉन्ग वीकेंड को खास बना सकती हैं. तो बैग पैक कीजिए और तैयार हो जाइए दिल्ली के पास ही मिनी वेकेशन के लिए.

हुमायूं टॉम्ब के बीच कॉफी और सुकून का मजा

अगर आप इतिहास और शांति दोनों को एक साथ महसूस करना चाहते हैं, तो हुमायूं टॉम्ब म्यूजियम प्रीसिंक्ट में स्थित Perch Cafe एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह कैफे हरियाली, सैंडस्टोन पाथवे और मुगल आर्किटेक्चर के बीच बसा हुआ है, जहां बैठकर कॉफी पीना किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है. यहां सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ब्रेकफास्ट, लंच और रिलैक्स्ड मीटअप का मजा लिया जा सकता है. दो लोगों का औसत बिल करीब 1600 से 1800 रुपये प्लस टैक्स आता है. जनवरी से यहां वाइन और कॉकटेल भी मिलने लगे हैं, जिससे यह जगह रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए और भी खास बन जाती है.

ऐतिहासिक लोकेशन पर इंस्टाग्राम-परफेक्ट वीकेंड

Perch की लोकेशन इसे और भी खास बनाती है. इसका पूरा एड्रेस है World Heritage Site Museum, Cafe 3, सुंदर नर्सरी मैनेजमेंट ट्रस्ट ब्लॉक, निजामुद्दीन, हुमायूं टॉम्ब, नई दिल्ली. यहां बैठकर आप गार्डन व्यू और ऐतिहासिक इमारतों के बीच शानदार तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं. खासतौर पर जनवरी की हल्की धूप में यह जगह किसी मिनी हेरिटेज ट्रिप जैसी फील देती है. परिवार या दोस्तों के साथ यहां आकर न सिर्फ अच्छा खाना मिलता है, बल्कि शहर के शोर से दूर एक सुकून भरा माहौल भी मिलता है, जो पूरे वीकेंड को फ्रेश बना देता है.

खुले लॉन और लाइव म्यूजिक के बीच फैमिली ब्रंच

अगर आप नेचर लवर्स हैं और खुली हवा में पूरा दिन बिताना चाहते हैं, तो गुरुग्राम का Karma Lakelands एक परफेक्ट चॉइस है. 270 एकड़ हरियाली में फैला यह रिजॉर्ट रिपब्लिक डे पर स्पेशल ब्रंच और एक्टिविटीज ऑफर कर रहा है. 26 जनवरी को यहां लाइव म्यूजिक, फ्ली मार्केट, आर्ट सिम्पोजियम और बच्चों के लिए एक्टिविटी ज़ोन होगा. फैमिली और फ्रेंड्स खुले लॉन और सनलिट पाथवे पर घूमते हुए पूरा दिन रिलैक्स कर सकते हैं. मेंबर्स के लिए ब्रंच 1000 रुपये है, जबकि नॉन-मेंबर्स के लिए एडल्ट्स 3500 और बच्चों के लिए 2000 रुपये तय किया गया है.

लग्ज़री होटल में इंडिया के फ्लेवर

अगर आप इस लॉन्ग वीकेंड को थोड़ा रॉयल बनाना चाहते हैं, तो DoubleTree by Hilton का Braveheart Brunch जरूर ट्राई करें. यह ब्रंच इंडिया के अलग-अलग राज्यों के फूड हेरिटेज को सेलिब्रेट करता है, जहां फेमस इंडियन डिशेज के साथ कम पहचाने गए रीजनल स्वाद भी मिलते हैं. 26 जनवरी 2026 को दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक 1882 Alfresco में यह ब्रंच होगा. नॉन-अल्कोहोलिक ब्रंच 3000 रुपये प्लस टैक्स और अल्कोहोलिक ब्रंच 4000 रुपये प्लस टैक्स प्रति व्यक्ति है. थीम्ड डेकोर और फूड स्टोरीटेलिंग के साथ यह अनुभव रिपब्लिक डे को यादगार बना देता है.