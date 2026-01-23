Advertisement
इस गणतंत्र दिवस क्या पहनकर घूमने निकलेंगे? अभी भी है कन्फ्यूजन तो ये 5 ऑप्शन, दिखेंगे बिल्कुल देशभक्त

इस गणतंत्र दिवस क्या पहनकर घूमने निकलेंगे? अभी भी है कन्फ्यूजन तो ये 5 ऑप्शन, दिखेंगे बिल्कुल देशभक्त

Republic Day Dressing: गणतंत्र दिवस 2026 पर Fabindia खास तिरंगा लैपल पिन ऑफर के साथ स्टाइलिश कुर्ता कलेक्शन लेकर आया है, जहां ट्रेडिशन और देशभक्ति एक साथ नजर आती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 23, 2026, 02:48 PM IST
इस गणतंत्र दिवस क्या पहनकर घूमने निकलेंगे? अभी भी है कन्फ्यूजन तो ये 5 ऑप्शन, दिखेंगे बिल्कुल देशभक्त

Republic Day 2026: इस बार गणतंत्र दिवस 2026 पर आप क्या पहनकर घूमेंगे? क्या अभी भी आपके मन में कोई सवाल है और अगर है तो चलिए हम आपको कुछ ऑप्शन देते हैं जिससे आपका कनफ्यूजन दूर हो जाएगा. इस गणतंत्र दिवस के त्योहार पर फैब इंडिया एक अनोखा ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत पुरुषों, महिलाओं या बच्चों के फुल प्राइस कुर्ते की खरीद पर एक प्रीमियम भारतीय तिरंगा लैपल पिन बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है, जिससे लोग अपने आउटफिट के साथ अपनी देशभक्ति भी गर्व से दिखा सकें.

सफेद चिकनकारी कुर्ता

फैबइंडिया का व्हाइट कॉटन चिकनकारी लॉन्ग कुर्ता अपने हैंड एम्ब्रॉयडरी और हल्के फैब्रिक के कारण गणतंत्र दिवस के लिए एक शानदार विकल्प है, जो झंडारोहण से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक पूरे दिन आराम और शालीनता बनाए रखता है.

केसरिया रंग का कुर्ता

नारंगी रंग का हैंड ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन कुर्ता भारतीय झंडे के केसरिया रंग से प्रेरित है, जो ऑफिस से लेकर फैमिली फंक्शन तक गणतंत्र दिवस के हर मौके पर हल्के और एलिगेंट लुक के साथ देशभक्ति का रंग जोड़ देता है.

हरे रंग का कुर्ता सेट

ग्रीन कॉटन ब्लेंड टू पीस कुर्ता सेट अपने रिलैक्स्ड फिट और चमकदार रंग के कारण तिरंगे के हरे रंग को खूबसूरती से दर्शाता है और पूरे दिन पहनने में भी काफी आरामदायक रहता है.

ऑफ व्हाइट पायजामा लुक

ऑफ व्हाइट कॉटन वूवन पायजामा किसी भी रंगीन कुर्ते के साथ आसानी से मैच हो जाता है और तिरंगे के रंगों को बैलेंस करते हुए एक क्लीन और क्लासिक लुक देता है.

रेड सिल्क स्टोल लुक

रेड सिल्क स्टोल अपने रिच फैब्रिक और ब्राइट कलर से किसी भी व्हाइट या न्यूट्रल आउटफिट में फेस्टिव टच जोड़ देता है और गणतंत्र दिवस के लुक को और भी शाही बना देता है.

ऑफ व्हाइट लॉन्ग कुर्ता स्टाइल

ऑफ व्हाइट कॉटन लॉन्ग कुर्ता अपनी सॉफ्ट टेक्सचर और आसान फिट के कारण तिरंगे के दूसरे रंगों के साथ लेयरिंग के लिए परफेक्ट है और पूरे लुक को एलिगेंट बनाता है.

