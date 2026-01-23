केरल का वो 'सीक्रेट' कोना जहां ठहर जाता है वक्त! बेकल की नदियों और सुनहरे सनसेट के बीच बिताएं लॉन्ग वीकेंड

Offbeat Riverside In Kerala: केरल के उत्तरी हिस्से में स्थित Gateway Bekal एक ऑफबीट रिवरसाइड रिट्रीट है जहां बैकवॉटर, नारियल के पेड़ और सुनहरी शामें एक अलग ही दुनिया रचती हैं. मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ डेढ़ घंटे की दूरी पर स्थित यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून चाहते हैं.

सुबहें यहां कैसी होती हैं?

यहां के कमरे और कॉटेज सीधे नदी की ओर खुलते हैं. सुबह जब आप खिड़की खोलते हैं तो शांत पानी और ठंडी हवा आपका स्वागत करती है. यहां वक्त मानो धीमा चलने लगता है और हर पल आपको खुद से जुड़ने का मौका देता है. Gateway Bekal के क्यूरेटेड पैकेज आपको केरल की असली झलक दिखाते हैं. आप ऐतिहासिक बेकल किले की सैर कर सकते हैं, सूर्यास्त के समय फेरी पर बैकवॉटर में घूम सकते हैं और पक्षियों को उनके प्राकृतिक माहौल में देख सकते हैं.

संस्कृति को कैसे महसूस करेंगे?

यहां आपको मोहिनीअट्टम डांस परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है, जो केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देती है. यह अनुभव आपकी छुट्टी को सिर्फ आरामदायक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी समृद्ध बना देता है. Gateway Bekal में पारंपरिक केरल सध्या परोसी जाती है, जिसमें केले के पत्ते पर परोसा गया शाकाहारी भोज होता है. इसका स्वाद और अंदाज आपको स्थानीय संस्कृति के और करीब ले जाता है.

आयुर्वेद का क्या है रोल?

यहां मिलने वाले आयुर्वेदिक वेलनेस ट्रीटमेंट्स आपकी थकान को दूर करते हैं और शरीर व मन दोनों को रिफ्रेश करते हैं. नदी किनारे शांत माहौल में यह थेरेपी एक अलग ही सुकून देती है. रिपब्लिक डे और साल के अंत जैसे मौकों पर यह रिसॉर्ट लग्जरी, नेचर और कल्चर का ऐसा मेल देता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है. यहां हर पल जश्न और सुकून का संतुलन बनाता है. Gateway Bekal में बिताया गया हर दिन आपको रुकने, सांस लेने और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का मौका देता है. यह सिर्फ एक छुट्टी नहीं बल्कि खुद को फिर से खोजने का अनुभव बन जाता है.