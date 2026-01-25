दिल्ली–मुंबई नहीं, इस रिपब्लिक डे इन 3 जगहों पर घूम आइए, जहां मिलेगा नेचर, वेलनेस और इतिहास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

Advertisement
भारत के इन तीन खास रिसॉर्ट्स में इस रिपब्लिक डे वीकेंड पर पाएं सुकून, प्रकृति, वेलनेस और सस्टेनेबल लक्ज़री का अनोखा अनुभव, जहां ट्रैवल सिर्फ घूमना नहीं बल्कि खुद से जुड़ना बन जाता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:40 AM IST
रिपब्लिक डे का लॉन्ग वीकेंड आते ही ज्यादातर लोग भीड़-भाड़ वाली जगहों का प्लान बना लेते हैं, जहां ट्रैफिक, होटल की लाइन और शोर-शराबा ही ज्यादा मिलता है. लेकिन आज का ट्रैवल सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रहा, लोग अब ऐसी जगहें ढूंढ रहे हैं जहां सुकून, सेहत और कुछ नया सीखने का अनुभव मिले. नेचर के करीब रहना, माइंड को रिलैक्स करना और साथ ही किसी अच्छी सोच का हिस्सा बनना अब ट्रैवल का नया मतलब बन चुका है. ऐसे में इस बार की छुट्टी को शॉपिंग मॉल और भीड़ से हटकर ऐसे डेस्टिनेशन पर बिताना ज्यादा बेहतर है, जहां शरीर, दिमाग और दिल तीनों को एक साथ आराम मिले.

 नेचर के बीच सस्टेनेबल लग्जरी का फिल

गुजरात के सासन गिर में आम के बागानों के बीच बसा Woods At Sasan भारत का पहला ऐसा रिट्रीट माना जाता है, जो सस्टेनेबिलिटी, बायोफिलिक डिजाइन और वेलनेस को एक साथ जोड़ता है. 1000 Island Hotels & Resorts द्वारा विकसित यह IGBC Platinum-सर्टिफाइड प्रॉपर्टी सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि पूरी तरह से नेचर-कनेक्टेड लाइफस्टाइल ऑफर करती है. यहां हर तरफ फैले जंगलों के नज़ारे दिखते हैं, जो शहर की भागदौड़ से थके दिमाग को तुरंत शांत कर देते हैं. सबसे खास बात यह है कि यहां मेहमानों को रीजेनेरेटिव फार्मिंग का अनुभव भी दिया जाता है, जिससे वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर खाना कैसे उगाया जाता है.

 योग, आयुर्वेद और साउंड हीलिंग से मिलेगा मेंटल रीसेट

Woods At Sasan का वेलनेस सैंक्चुअरी इस रिट्रीट की असली पहचान है. यहां योग, आयुर्वेदिक थैरेपी, ध्यान और साउंड हीलिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि शरीर और दिमाग दोनों गहराई से रिलैक्स हो जाएं. तेज़ रफ्तार लाइफस्टाइल से निकलकर जब कोई इंसान इन प्राकृतिक उपचारों में खुद को शामिल करता है, तो भीतर एक अलग तरह की शांति और ऊर्जा महसूस होती है. यह जगह उन लोगों के लिए खास है जो सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि खुद को अंदर से रीचार्ज करना चाहते हैं. रिपब्लिक डे वीकेंड पर यहां बिताया गया समय छुट्टी से ज्यादा एक वेलनेस जर्नी जैसा बन सकता है.

 इतिहास और संस्कृति के साथ जिम्मेदार टूरिज़्म

राजस्थान के जोधपुर के पास चंदेलाओ गांव में स्थित Chandelao Garh एक बहाल की गई हेरिटेज हवेली है, जिसे अब एक खूबसूरत बुटीक होटल में बदल दिया गया है. यहां ठहरते ही राजस्थानी संस्कृति, वास्तुकला और ग्रामीण जीवन का असली रंग देखने को मिलता है. यह जगह सिर्फ शाही अनुभव नहीं देती, बल्कि यह भी दिखाती है कि पुराने इतिहास को कैसे आधुनिक सोच के साथ बचाया जा सकता है. यहां रहने वाले टूरिस्ट न सिर्फ एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में रहते हैं, बल्कि गांव की लोकल लाइफ, खान-पान और परंपराओं से भी सीधे जुड़ते हैं, जो ट्रिप को ज्यादा खास बना देता है.

 शांति, प्रकृति और सस्टेनेबल सोच का परफेक्ट मेल

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की शांत पहाड़ियों में स्थित Rajmaan Singh Eco Resorts उन लोगों के लिए है, जो भीड़ वाले हिल स्टेशनों से दूर असली सुकून चाहते हैं. चारों ओर फैली हरियाली, साफ हवा और शांत माहौल इस जगह को परफेक्ट वेलनेस डेस्टिनेशन बनाता है. यह ईको-लक्ज़री रिट्रीट सस्टेनेबल ट्रैवल और माइंडफुल स्टे की भावना पर पूरी तरह खरा उतरता है. यहां की धीमी रफ्तार ज़िंदगी, लंबी सैर, ध्यान और पहाड़ों के नज़ारे मन और शरीर दोनों को गहराई से आराम देते हैं. रिपब्लिक डे वीकेंड के लिए यह जगह एक ऐसा ब्रेक साबित हो सकती है, जो लंबे समय तक याद रहे.

