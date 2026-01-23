Advertisement
trendingNow13083652
Hindi Newsट्रैवलराजा-महाराजाओं जैसा गणतंत्र दिवस! इन महलों में बिताएं अपना लॉन्ग वीकेंड; नजारे देख भूल जाएंगे विदेश की छुट्टियां

राजा-महाराजाओं जैसा गणतंत्र दिवस! इन महलों में बिताएं अपना लॉन्ग वीकेंड; नजारे देख भूल जाएंगे विदेश की छुट्टियां

Republic Day Long Weekend: गणतंत्र दिवस के लॉन्ग वीकेंड पर अगर आप कुछ खास ट्रैवल करना चाहते हैं तो उदयपुर और सरिस्का के ये लग्ज़री और हेरिटेज होटल्स आपके लिए परफेक्ट गेटवे बन सकते हैं, जहां शाही ठाठ, नेचर और सुकून एक साथ मिलेगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 23, 2026, 12:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजा-महाराजाओं जैसा गणतंत्र दिवस! इन महलों में बिताएं अपना लॉन्ग वीकेंड; नजारे देख भूल जाएंगे विदेश की छुट्टियां

Long Weekend Luxury Stays: गणतंत्र दिवस सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, विविधता और गर्व का उत्सव भी है और जब इसके साथ लॉन्ग वीकेंड मिल जाए तो लोग अपने परिवार या पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बनाने लगते हैं, ऐसे में यह समय देश की विरासत और खूबसूरती को करीब से देखने के लिए सबसे सही माना जाता है, जहां लोग रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून और खास अनुभव तलाशते हैं.

उदयपुर

फतेह सागर झील और अरावली पहाड़ियों के बीच बना रेडिसन ब्लू पैलेस रिजॉर्ट एंड स्पा उदयपुर भारत के शाही अतीत की झलक दिखाता है, जहां महल जैसे कमरे, भव्य इंटीरियर और झील का खूबसूरत नजारा मेहमानों को रॉयल फील देता है और यहां लोग स्पा, शानदार रेस्टोरेंट और फैमिली एक्टिविटीज के साथ गणतंत्र दिवस का लॉन्ग वीकेंड बेहद खास तरीके से बिता सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: परिवार के साथ परेड देखी? अब बाहर निकलें और चखें भारत के कोने-कोने का स्वाद, यहां है रिपब्लिक डे की बेस्ट 'डाइनिंग' गाइड

फतेह सागर झील

फतेह सागर झील के किनारे स्थित Wyndham Grand Udaipur Fatehsagar Lake मॉडर्न लग्जरी और राजस्थानी रॉयलिटी का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जहां बड़ी-बड़ी झील या पहाड़ी व्यू वाली रूम्स, फाइन डाइनिंग और वेलनेस फैसिलिटी लोगों को शहर की भीड़ से दूर एक शांत और स्टाइलिश छुट्टी का अनुभव देती हैं, जो गणतंत्र दिवस लॉन्ग वीकेंड के लिए एकदम परफेक्ट है.

वन अमिरस

वन अमिरस उदयपुर राजस्थानी परंपरा और मॉडर्न आराम को जोड़ता है, जहां मेहमान लोकल स्वाद, कल्चर और वास्तुकला के बीच एक सुकून भरी छुट्टी मना सकते हैं, और यहां का फोकस वेलनेस, सस्टेनेबिलिटी और पर्सनलाइज्ड सर्विस पर होने के कारण यह उन लोगों के लिए खास है जो भीड़ से हटकर कुछ अलग और अर्थपूर्ण ट्रैवल चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: केरल का वो 'सीक्रेट' कोना जहां ठहर जाता है वक्त! बेकल की नदियों और सुनहरे सनसेट के बीच बिताएं लॉन्ग वीकेंड

सारिस्का 

सारिस्का के जंगलों के बीच स्थित Astroport Sariska Resort & Spa एक ऐसा रिज़ॉर्ट है जहां लोग नेचर के साथ-साथ तारों और आकाश को भी करीब से महसूस कर सकते हैं, यहां स्टारगेज़िंग, ओपन स्काई एक्सपीरियंस और शांत माहौल लोगों को रोज़मर्रा की टेंशन से दूर ले जाकर एक अनोखा गणतंत्र दिवस गेटवे देता है.

चाहे आपको शाही होटल में लग्जरी चाहिए, झीलों और पहाड़ियों का नजारा, हेरिटेज टच या फिर जंगल और सितारों के बीच शांति, ये सभी प्रॉपर्टीज भारत की विविधता को दिखाते हुए हर तरह के ट्रैवलर को कुछ खास देती हैं, इसलिए इस गणतंत्र दिवस लॉन्ग वीकेंड पर ये जगहें एक यादगार और सुकून भरी छुट्टी का वादा करती हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Republic DayLong weekendLuxury Stays

Trending news

मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
tamilnadu news
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
Remo Dsouza
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
Andhra pradesh news
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
Bal Thackeray birthday
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
india us tariff war
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
अलमारी में सीक्रेट फाइल भूल गए अंग्रेज, भारत से भागने का प्लान-B तैयार था
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अलमारी में सीक्रेट फाइल भूल गए अंग्रेज, भारत से भागने का प्लान-B तैयार था
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी