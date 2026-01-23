राजा-महाराजाओं जैसा गणतंत्र दिवस! इन महलों में बिताएं अपना लॉन्ग वीकेंड; नजारे देख भूल जाएंगे विदेश की छुट्टियां

Long Weekend Luxury Stays: गणतंत्र दिवस सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, विविधता और गर्व का उत्सव भी है और जब इसके साथ लॉन्ग वीकेंड मिल जाए तो लोग अपने परिवार या पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बनाने लगते हैं, ऐसे में यह समय देश की विरासत और खूबसूरती को करीब से देखने के लिए सबसे सही माना जाता है, जहां लोग रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून और खास अनुभव तलाशते हैं.

उदयपुर

फतेह सागर झील और अरावली पहाड़ियों के बीच बना रेडिसन ब्लू पैलेस रिजॉर्ट एंड स्पा उदयपुर भारत के शाही अतीत की झलक दिखाता है, जहां महल जैसे कमरे, भव्य इंटीरियर और झील का खूबसूरत नजारा मेहमानों को रॉयल फील देता है और यहां लोग स्पा, शानदार रेस्टोरेंट और फैमिली एक्टिविटीज के साथ गणतंत्र दिवस का लॉन्ग वीकेंड बेहद खास तरीके से बिता सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: परिवार के साथ परेड देखी? अब बाहर निकलें और चखें भारत के कोने-कोने का स्वाद, यहां है रिपब्लिक डे की बेस्ट 'डाइनिंग' गाइड

फतेह सागर झील

फतेह सागर झील के किनारे स्थित Wyndham Grand Udaipur Fatehsagar Lake मॉडर्न लग्जरी और राजस्थानी रॉयलिटी का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जहां बड़ी-बड़ी झील या पहाड़ी व्यू वाली रूम्स, फाइन डाइनिंग और वेलनेस फैसिलिटी लोगों को शहर की भीड़ से दूर एक शांत और स्टाइलिश छुट्टी का अनुभव देती हैं, जो गणतंत्र दिवस लॉन्ग वीकेंड के लिए एकदम परफेक्ट है.

वन अमिरस

वन अमिरस उदयपुर राजस्थानी परंपरा और मॉडर्न आराम को जोड़ता है, जहां मेहमान लोकल स्वाद, कल्चर और वास्तुकला के बीच एक सुकून भरी छुट्टी मना सकते हैं, और यहां का फोकस वेलनेस, सस्टेनेबिलिटी और पर्सनलाइज्ड सर्विस पर होने के कारण यह उन लोगों के लिए खास है जो भीड़ से हटकर कुछ अलग और अर्थपूर्ण ट्रैवल चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: केरल का वो 'सीक्रेट' कोना जहां ठहर जाता है वक्त! बेकल की नदियों और सुनहरे सनसेट के बीच बिताएं लॉन्ग वीकेंड

सारिस्का

सारिस्का के जंगलों के बीच स्थित Astroport Sariska Resort & Spa एक ऐसा रिज़ॉर्ट है जहां लोग नेचर के साथ-साथ तारों और आकाश को भी करीब से महसूस कर सकते हैं, यहां स्टारगेज़िंग, ओपन स्काई एक्सपीरियंस और शांत माहौल लोगों को रोज़मर्रा की टेंशन से दूर ले जाकर एक अनोखा गणतंत्र दिवस गेटवे देता है.

चाहे आपको शाही होटल में लग्जरी चाहिए, झीलों और पहाड़ियों का नजारा, हेरिटेज टच या फिर जंगल और सितारों के बीच शांति, ये सभी प्रॉपर्टीज भारत की विविधता को दिखाते हुए हर तरह के ट्रैवलर को कुछ खास देती हैं, इसलिए इस गणतंत्र दिवस लॉन्ग वीकेंड पर ये जगहें एक यादगार और सुकून भरी छुट्टी का वादा करती हैं.