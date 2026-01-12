Advertisement
trendingNow13071470
Hindi Newsट्रैवलRepublic Day Long Weekend: तीन दिन की छुट्टी! फ्लाइट नहीं सड़क पकड़िए, ये 4 रोड ट्रिप्स बना देंगी खास

Republic Day Long Weekend: तीन दिन की छुट्टी! फ्लाइट नहीं सड़क पकड़िए, ये 4 रोड ट्रिप्स बना देंगी खास

Republic Day Road Trip: रिपब्लिक डे का लंबा वीकेंड अगर अचानक मिल गया है, तो हैदराबाद से कुछ घंटों की ड्राइव पर मौजूद ये रोड ट्रिप्स बिना फ्लाइट और भारी प्लानिंग के सुकून, नेचर और इतिहास का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Republic Day Long Weekend: तीन दिन की छुट्टी! फ्लाइट नहीं सड़क पकड़िए, ये 4 रोड ट्रिप्स बना देंगी खास

Weekend Trips: जब रिपब्लिक डे की छुट्टी वीकेंड से जुड़ जाती है, तो घूमने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. न फ्लाइट बुक करनी होती है, न लंबी छुट्टी की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है. बस एक छोटा सा बैग पैक कीजिए, कार निकालिए और कुछ ही घंटों में शहर की भीड़ और शोर से दूर निकल जाइए.

मेडक छोटी दूरी में बड़ा सुकून क्यों देता है?

हैदराबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित मेडक उन लोगों के लिए आदर्श है, जो कम समय में ज्यादा सुकून चाहते हैं. मेडक कैथेड्रल की भव्यता सर्दियों की धूप में और भी निखर जाती है. शांत ग्रामीण रास्ते, खुले मैदान और लोकल ढाबों का स्वाद इस ड्राइव को एक आरामदायक अनुभव बना देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नागार्जुन सागर लोगों की पहली पसंद

करीब 165 किलोमीटर दूर नागार्जुन सागर शहर की भागदौड़ से दूर खुली हवा में सांस लेने का मौका देता है. विशाल डैम, चारों ओर फैला पानी और नागार्जुनकोंडा तक की बोट राइड इस जगह को खास बनाती है. शाम के वक्त जलाशय के किनारे बैठकर बिताया गया समय मन को पूरी तरह हल्का कर देता है.

यह भी पढ़ें: 36 साल तक मर्द बनकर क्यों जी ये महिला? बेटी के लिए पूरी जिंदगी बदल डाली खुद की पहचान, जानें रुला देने वाला किस्सा

श्रीशैलम की यात्रा

नल्लमाला के घने जंगलों के बीच बसा श्रीशैलम लगभग 215 किलोमीटर की दूरी पर है. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ-साथ यहां की प्राकृतिक खूबसूरती भी मन मोह लेती है. घुमावदार घाट रोड्स, जंगल और कृष्णा नदी के नज़ारे इस सफर को आध्यात्म के साथ एक शानदार रोड ट्रिप का अनुभव देते हैं.

कर्नूल का इतिहास और रोमांच

करीब 210 किलोमीटर दूर कर्नूल उन यात्रियों के लिए है, जो कुछ अलग देखना चाहते हैं. बेलम गुफाएं भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से एक हैं और अंदर उतरते ही रोमांच का एहसास कराती हैं. वहीं कोंडा रेड्डी किले से दिखता शहर का नज़ारा ट्रिप को यादगार बना देता है.

यह भी पढ़ें: केक देने गया Zomato Delivery Boy, दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? जानिए पूरी कहानी

रोड ट्रिप्स का प्लान इतना आसान क्यों?

इन सभी जगहों की खास बात यह है कि यहां जाने के लिए न ज्यादा बजट चाहिए और न महीनों पहले की प्लानिंग. कुछ घंटों की ड्राइव में आप नेचर, इतिहास और शांति  का मज़ा ले सकते हैं, जो रिपब्लिक डे के वीकेंड को पूरी तरह वसूल बना देता है. अगर आप शांत माहौल चाहते हैं तो मेडक या श्रीशैलम चुनिए. पानी और खुले नज़ारों के शौकीन हैं तो नागार्जुन सागर बेहतर रहेगा. वहीं इतिहास और एडवेंचर पसंद है तो कर्नूल आपके लिए सही डेस्टिनेशन है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Republic DayLong weekend

Trending news

पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
PM Modi
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग