Republic Day Long Weekend: तीन दिन की छुट्टी! फ्लाइट नहीं सड़क पकड़िए, ये 4 रोड ट्रिप्स बना देंगी खास

Weekend Trips: जब रिपब्लिक डे की छुट्टी वीकेंड से जुड़ जाती है, तो घूमने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. न फ्लाइट बुक करनी होती है, न लंबी छुट्टी की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है. बस एक छोटा सा बैग पैक कीजिए, कार निकालिए और कुछ ही घंटों में शहर की भीड़ और शोर से दूर निकल जाइए.

मेडक छोटी दूरी में बड़ा सुकून क्यों देता है?

हैदराबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित मेडक उन लोगों के लिए आदर्श है, जो कम समय में ज्यादा सुकून चाहते हैं. मेडक कैथेड्रल की भव्यता सर्दियों की धूप में और भी निखर जाती है. शांत ग्रामीण रास्ते, खुले मैदान और लोकल ढाबों का स्वाद इस ड्राइव को एक आरामदायक अनुभव बना देता है.

नागार्जुन सागर लोगों की पहली पसंद

करीब 165 किलोमीटर दूर नागार्जुन सागर शहर की भागदौड़ से दूर खुली हवा में सांस लेने का मौका देता है. विशाल डैम, चारों ओर फैला पानी और नागार्जुनकोंडा तक की बोट राइड इस जगह को खास बनाती है. शाम के वक्त जलाशय के किनारे बैठकर बिताया गया समय मन को पूरी तरह हल्का कर देता है.

श्रीशैलम की यात्रा

नल्लमाला के घने जंगलों के बीच बसा श्रीशैलम लगभग 215 किलोमीटर की दूरी पर है. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ-साथ यहां की प्राकृतिक खूबसूरती भी मन मोह लेती है. घुमावदार घाट रोड्स, जंगल और कृष्णा नदी के नज़ारे इस सफर को आध्यात्म के साथ एक शानदार रोड ट्रिप का अनुभव देते हैं.

कर्नूल का इतिहास और रोमांच

करीब 210 किलोमीटर दूर कर्नूल उन यात्रियों के लिए है, जो कुछ अलग देखना चाहते हैं. बेलम गुफाएं भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से एक हैं और अंदर उतरते ही रोमांच का एहसास कराती हैं. वहीं कोंडा रेड्डी किले से दिखता शहर का नज़ारा ट्रिप को यादगार बना देता है.

रोड ट्रिप्स का प्लान इतना आसान क्यों?

इन सभी जगहों की खास बात यह है कि यहां जाने के लिए न ज्यादा बजट चाहिए और न महीनों पहले की प्लानिंग. कुछ घंटों की ड्राइव में आप नेचर, इतिहास और शांति का मज़ा ले सकते हैं, जो रिपब्लिक डे के वीकेंड को पूरी तरह वसूल बना देता है. अगर आप शांत माहौल चाहते हैं तो मेडक या श्रीशैलम चुनिए. पानी और खुले नज़ारों के शौकीन हैं तो नागार्जुन सागर बेहतर रहेगा. वहीं इतिहास और एडवेंचर पसंद है तो कर्नूल आपके लिए सही डेस्टिनेशन है.