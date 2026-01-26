Advertisement
गोवा की भीड़ को कहें अलविदा! गोकर्ण के इस सीक्रेट बीच कैफे में ठहर जाता है वक्त; रिपब्लिक डे यहां बिताएं सुकून के पल

गोवा की भीड़ को कहें अलविदा! गोकर्ण के इस 'सीक्रेट' बीच कैफे में ठहर जाता है वक्त; रिपब्लिक डे यहां बिताएं सुकून के पल

Republic Day Secret Place: गोकर्णा के शांत बीच से लेकर बेंगलुरु के विद्यानगर तक, कोको लीफ कैफे और कानसु रेस्टोरेंट इस गणतंत्र दिवस पर सुकून, स्वाद और खूबसूरत अनुभव का नया पता बनते नजर आ रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:28 AM IST
गोवा की भीड़ को कहें अलविदा! गोकर्ण के इस 'सीक्रेट' बीच कैफे में ठहर जाता है वक्त; रिपब्लिक डे यहां बिताएं सुकून के पल

Republic Day 2026: गोकर्णा तेजी से उन यात्रियों की पहली पसंद बनता जा रहा है जो शोरगुल से दूर शांत और आत्मिक अनुभव चाहते हैं. इस खूबसूरत बीच पर बसा कोको लीफ कैफे, बीच कैफे एंड कॉटेजेस अब यहां का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन चुका है. समंदर के ठीक सामने बना यह कैफे धीमी जिंदगी और नेचर के करीब रहने का एहसास देता है, जो आज के भागदौड़ भरे समय में लोगों को खास तौर पर आकर्षित करता है.

कैसा है यहां का माहौल?

यह कैफे सिर्फ खाने की जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है. यहां लहरों की आवाज के साथ बैठकर ताजा और सोच-समझकर तैयार किया गया खाना खाने का मजा ही अलग है. कैफे का आसान और रिलैक्स्ड एंबियंस स्लो लिविंग को सेलिब्रेट करता है, जहां लोग मोबाइल और घड़ी से दूर सिर्फ पल को जीते हैं. यही वजह है कि यह जगह भारत की कम जानी-पहचानी बीच संस्कृति का असली स्वाद देती है.

जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा होगा, तब कोको लीफ कैफे में बैठकर खुले आसमान और समंदर के बीच सुकून के पल बिताना अपने आप में एक अलग तरह की आजादी का एहसास कराता है. यहां का माहौल बताता है कि फ्रीडम सिर्फ तिरंगे तक सीमित नहीं बल्कि खुद के लिए समय निकालने में भी छुपी होती है और यही इस जगह की सबसे बड़ी खूबी है.

यह भी पढ़ें: होटल और डेस्टिनेशन तो तैयार, क्या वहां पहुंच पा रहे सभी? 19 करोड़ भारतीयों की 'पहुंच' से दूर है अपना ही देश

गणतंत्र दिवस पर कानसु भी दे सकता है सुकुन

कानसु जिसका मतलब कन्नड़ में सपना होता है, बेंगलुरु के विद्यानगर के पुरपुलाइन इलाके में स्थित है. यहां कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई सपना हकीकत में बदल रहा हो. यह रेस्टोरेंट सिर्फ खाना नहीं परोसता बल्कि एक भावनात्मक अनुभव देता है, जहां लोग अपनी बातों, रिश्तों और यादों से जुड़ते हैं. यह प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट अपने खूबसूरत इंटीरियर और सोच-समझकर बनाए गए मेन्यू के लिए जाना जाता है. यहां का हर कोना गर्मजोशी और एस्थेटिक चार्म से भरा है, जो खाने के अनुभव को और भी खास बना देता है. इसके अलावा यहां बैंक्वेट हॉल भी हैं, जहां किटी पार्टी, पारिवारिक समारोह और बड़े इवेंट्स आसानी से आयोजित किए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: फरवरी में घूमने की 6 जन्नत जैसी जगहें! न ज्यादा ठंड, न गर्मी; बस पार्टनर का हाथ और ये हसीन वादियां

एक तरफ गोकर्णा का बीच साइड सुकून और दूसरी तरफ बेंगलुरु का सपनों जैसा डाइनिंग अनुभव, दोनों मिलकर इस गणतंत्र दिवस को कुछ अलग बना सकते हैं. चाहे आप लहरों के बीच बैठकर स्लो लिविंग को महसूस करना चाहें या शहर में रहकर एक खूबसूरत माहौल में अपनों के साथ वक्त बिताना चाहें, कोको लीफ कैफे और कानसु दोनों ही इस खास दिन को जीने का नया तरीका पेश करते हैं.

