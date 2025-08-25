भारत का सबसे अमीर गांव, लोगों ने बैंकों में जमा किए हैं 7000 करोड़ रुपये, हर घर है करोड़पति! क्या है इनकम सोर्स?
Advertisement
trendingNow12895502
Hindi Newsट्रैवल

भारत का सबसे अमीर गांव, लोगों ने बैंकों में जमा किए हैं 7000 करोड़ रुपये, हर घर है करोड़पति! क्या है इनकम सोर्स?

India's richest village: भारत के सबसे अमीर शहरों के बारे में तो शायद आपको पता होगा, लेकिन देश के सबसे अमीर गांव के बारे में आप शायद ही जानते होंगे. बता दें कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित माधापर गांव ना सिर्फ भारत, बल्कि एशिया का सबसे अमीर गांव है. 

|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Richest Village Of India
Richest Village Of India

Richest village of India: भारत में कई ऐसे गांव हैं जो अपनी साफ-सफाई के चलते काफी फेमस हैं. यहां कई ऐसी जगहें भी हैं, जो काफी महंगी हैं, लेकिन क्या आप भारत के सबसे अमीर गांव के बारे में जानते हैं? जानकारी के लिए बता दें कि यह गांव गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है. यह इतना अमीर गांव है कि यहां के लोगों को करीब 7000 करोड़ रुपये बैंकों में जमा है. ऐसे में सोचने वाली बात तो ये है कि इनकी इनकम को सोर्स क्या है. अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आइए इस गांव के बारे में इस तरह के कई सवालों के बारे में जानते हैं. 

भारत का सबसे अमीर गांव
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात के कच्छ जिले में स्थित माधापर गांव भारत का सबसे अमीर गांव है. हालांकि यह सिर्फ भारत नहीं, बल्कि एशिया के सबसे अमीर गांव के रूप में जाना जाता है. यह गांव किसी सरकारी योजना या इंडस्ट्रियल विकास के चलते सबसे अमीर नहीं है, बल्कि यहां के लोगों की कड़ी मेहनत और सोच के चलते यह संभव हुआ है. जानकारी के लिए बता दें कि यहां की आबादी लगभग 32,000 है. 

7000 करोड़ रुपये बैंक में जमा
माधापर के लगभग 32,000 लोगों ने मिलकर बैंकों में करीब 7,000 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) जमा की हुई है. दरअसल इस गांव के करीब 1,200 परिवार विदेशों में, खासकर यूनाइटेड किंगडम (UK) और अफ्रीका के देशों में रहते हैं. जहां प्रवासी भारतीयों (NRIs) ने विदेश में रहकर जो भी कमाया, उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने गांव के बैंकों में जमा कराया. इससे इस गांव को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बनने में काफी मदद मिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- "AI का चमत्कार! 25 साल बाद वापस लौटी महिला की आवाज, टेक्नोलॉजी ने कर दिखाया असंभव काम"

गांव का विकास
भारत का यह गांव अपने विकास के चलते भी दुनियाभर में जाना जाता है. बता दें कि यहां आपको एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक सहित कई बैंक की ब्रांच मिल जाएंगी. यहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी काफी जबरदस्त है. बता दें कि यहां अच्छी सड़कें, बेहतरीन वाटर सप्लाई, शानदार सैनिटेशन सिस्टम, स्कूल, हेल्थकेयर जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं. कई भव्य मंदिर भी इस गांव की खूबसूरती को बढ़ाते हैं. 

गांव के लोग ऐसे करते हैं कमाई
NRIs से मिलने वाले पैसे के अलावा माधापार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में गांव के लोगों की मेहनत का भी योगदान है. दरअसल यहां आम, मक्के और गन्ने समेत कई तरह की खेती होती है. गांव के लोग खेती करके फसल को देशभर में भेजते हैं. 

माधापार विलेज एसोसिएशन
इस गांव के लोग 1968 में लंदन में बनाई गई माधापार विलेज एसोसिएशन (Madhapar Village Association) को भी प्रमुख आधार मानकर चलते हैं. इस एसोसिएशन का उद्देश्य विदेश में बसे लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखना और गांव के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित करना है.

TAGS

richest village of indiabharat ka sabse amir gaontravel

Trending news

BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी गुजरात का करेंगे दौरा, देशभर में कहां होगी जमकर बारिश? IMD का अलर्ट
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
;