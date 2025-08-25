भारत का सबसे अमीर गांव, लोगों ने बैंकों में जमा किए हैं 7000 करोड़ रुपये, हर घर है करोड़पति! क्या है इनकम सोर्स?

Richest village of India: भारत में कई ऐसे गांव हैं जो अपनी साफ-सफाई के चलते काफी फेमस हैं. यहां कई ऐसी जगहें भी हैं, जो काफी महंगी हैं, लेकिन क्या आप भारत के सबसे अमीर गांव के बारे में जानते हैं? जानकारी के लिए बता दें कि यह गांव गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है. यह इतना अमीर गांव है कि यहां के लोगों को करीब 7000 करोड़ रुपये बैंकों में जमा है. ऐसे में सोचने वाली बात तो ये है कि इनकी इनकम को सोर्स क्या है. अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आइए इस गांव के बारे में इस तरह के कई सवालों के बारे में जानते हैं.

भारत का सबसे अमीर गांव

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात के कच्छ जिले में स्थित माधापर गांव भारत का सबसे अमीर गांव है. हालांकि यह सिर्फ भारत नहीं, बल्कि एशिया के सबसे अमीर गांव के रूप में जाना जाता है. यह गांव किसी सरकारी योजना या इंडस्ट्रियल विकास के चलते सबसे अमीर नहीं है, बल्कि यहां के लोगों की कड़ी मेहनत और सोच के चलते यह संभव हुआ है. जानकारी के लिए बता दें कि यहां की आबादी लगभग 32,000 है.

7000 करोड़ रुपये बैंक में जमा

माधापर के लगभग 32,000 लोगों ने मिलकर बैंकों में करीब 7,000 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) जमा की हुई है. दरअसल इस गांव के करीब 1,200 परिवार विदेशों में, खासकर यूनाइटेड किंगडम (UK) और अफ्रीका के देशों में रहते हैं. जहां प्रवासी भारतीयों (NRIs) ने विदेश में रहकर जो भी कमाया, उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने गांव के बैंकों में जमा कराया. इससे इस गांव को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बनने में काफी मदद मिली.

गांव का विकास

भारत का यह गांव अपने विकास के चलते भी दुनियाभर में जाना जाता है. बता दें कि यहां आपको एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक सहित कई बैंक की ब्रांच मिल जाएंगी. यहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी काफी जबरदस्त है. बता दें कि यहां अच्छी सड़कें, बेहतरीन वाटर सप्लाई, शानदार सैनिटेशन सिस्टम, स्कूल, हेल्थकेयर जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं. कई भव्य मंदिर भी इस गांव की खूबसूरती को बढ़ाते हैं.

गांव के लोग ऐसे करते हैं कमाई

NRIs से मिलने वाले पैसे के अलावा माधापार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में गांव के लोगों की मेहनत का भी योगदान है. दरअसल यहां आम, मक्के और गन्ने समेत कई तरह की खेती होती है. गांव के लोग खेती करके फसल को देशभर में भेजते हैं.

माधापार विलेज एसोसिएशन

इस गांव के लोग 1968 में लंदन में बनाई गई माधापार विलेज एसोसिएशन (Madhapar Village Association) को भी प्रमुख आधार मानकर चलते हैं. इस एसोसिएशन का उद्देश्य विदेश में बसे लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखना और गांव के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित करना है.