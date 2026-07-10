/मिलिए नए जमाने के Gen Z ट्रैवलर्स से: लोकेशन-होटल रूम ही नहीं, घूमते वक्त नेचर का भी रखते हैं ख्याल

Responsible Tourism India: भारत में घूमने-फिरने का तरीका अब पूरी तरह बदल रहा है. एक जमाना था जब लोग सिर्फ मौज-मस्ती और एडवेंचर के लिए ट्रिप प्लान करते थे, लेकिन अब भारतीय ट्रैवलर्स समझदारी और जिम्मेदारी के साथ कदम बढ़ा रहे हैं. भारत का टूरिज्म इंडस्ट्री देश की जीडीपी में बड़ा योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है.
अब देश के अंदर ही घूमने वाले यानी डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के बीच एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. लोग अब दिखावे वाली लग्जरी के बजाय ऐसी जगहों को पसंद कर रहे हैं जो असली और पर्यावरण के अनुकूल हों. मिट्टी और स्थानीय पत्थरों से बने बुटीक होटल, गांवों में बने होमस्टे और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने वाले प्रोजेक्ट्स अब लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं.
क्या होता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म?
आसान शब्दों में कहें तो जिम्मेदारी के साथ घूमना ही रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है. इसका मकसद पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाले बुरे असर को कम करना है. यह ट्रैवलिंग का एक ऐसा व्यावहारिक तरीका है जहां हर टूरिस्ट और बिजनेस अपनी जिम्मेदारी समझता है. कचरा कम करना, बिजली-पानी की बचत करना और स्थानीय लोगों को नौकरियां देना इसका मुख्य हिस्सा है. जोस रामपुरम बताते हैं कि यह कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि अब डेटा के जरिए इसे नापा जा रहा है कि किस होटल ने पर्यावरण को कितना फायदा पहुंचाया.
इवॉल्व बैक रिसॉर्ट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जोस रामपुरम का कहना है कि भारत में 'रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म' का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है. अब टूरिज्म का मतलब सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि जिस जगह आप जा रहे हैं वहां के लोगों, उनकी संस्कृति और पर्यावरण को फायदा पहुंचाना भी है.
बदलाव के पीछे कौन हैं असली नायक?
जोस रामपुरम के अनुसार, इस नए बदलाव को आगे बढ़ाने में आज की युवा पीढ़ी यानी मिलेनियल्स और जेन-जी के युवा सबसे आगे हैं. ये युवा किसी भी होटल को बुक करने से पहले उसके सुख-सुविधाओं के साथ-साथ यह भी चेक करते हैं कि वह पर्यावरण के लिए कितना काम कर रहा है. इसके अलावा सरकार की नीतियां और नई टेक्नोलॉजी भी इसमें बड़ी मदद कर रही हैं. आजकल ऐसे डिजिटल टूल्स आ गए हैं जो यह बताते हैं कि आपके सफर से पर्यावरण को कितना नुकसान या फायदा हो रहा है.
इको और कल्चरल टूरिज्म का बढ़ता क्रेज
भारत अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि यहां इको-टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं. ऐतिहासिक महलों के रिनोवेशन से लेकर कच्छ के कपड़ा कारीगरों और नॉर्थ-ईस्ट के होमस्टे तक, हर जगह टूरिज्म स्थानीय समाज को मजबूत कर रहा है. जब किसी टूरिज्म प्रोजेक्ट से होने वाली कमाई का इस्तेमाल वहां के बच्चों की पढ़ाई, पानी के संरक्षण या स्थानीय कला को जिंदा रखने के लिए होता है, तब असल मायने में बदलाव आता है.