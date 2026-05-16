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महंगे लग्जरी रूम्स को बाय-बाय! जानिए क्यों Gen Z पसंद कर रहे हैं लोकल संग रहना और खाना, आप भी करेंगे फॉलो

Experiential Stays: एक वक्त था जब छुट्टियों का मतलब होता था एक ही ट्रिप में ज्यादा से ज्यादा शहर घूमना, हर टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर फोटो खिंचवाना और चेकलिस्ट टिक करना. लेकिन साल 2026 में यह सोच पूरी तरह बदल चुकी है. आज की नई पीढ़ी यानी जेन जी अब दूरी के बजाय गहराई को चुन रही है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 16, 2026, 10:04 AM IST
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महंगे लग्जरी रूम्स को बाय-बाय! जानिए क्यों Gen Z पसंद कर रहे हैं लोकल संग रहना और खाना, आप भी करेंगे फॉलो

Gen Z Vacation: एक वक्त था जब छुट्टियों का मतलब होता था एक ही ट्रिप में ज्यादा से ज्यादा शहर घूमना, हर टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर फोटो खिंचवाना और चेकलिस्ट टिक करना. लेकिन साल 2026 में यह सोच पूरी तरह बदल चुकी है. आज की नई पीढ़ी यानी जेन जी अब दूरी के बजाय गहराई को चुन रही है. भागदौड़ वाले इटिनररी को छोड़कर युवा अब 'स्लो ट्रैवल' को अपना रहे हैं. वे किसी एक जगह पर हफ्तों बिताते हैं, वहां की संस्कृति को समझते हैं और जिंदगी को करीब से महसूस करते हैं. आखिरकार, जैसा कि माना जाता है कि "कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ न कुछ रह ही जाता है" और शायद यही इस नए सफर का असली मजा है.

ऑफबीट जगहों का जादू

आज का ट्रैवलर भीड़भाड़ वाले हॉटस्पॉट्स, लंबी कतारों और कमर्शियल जगहों से थक चुका है. यही वजह है कि जेन जी अब शांति और नए अनुभवों की तलाश में अनजान रास्तों पर निकल रहे हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण गोवा से गोकर्ण की तरफ बढ़ता झुकाव है. गोकर्ण जैसी शांत जगहों पर जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी है, जिससे युवाओं को खुद को एक्सप्लोर करने का पूरा मौका मिलता है.

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शांत प्राकृतिक नजारे पहली पसंद

इस नए दौर में यात्रा का मकसद केवल बाहर घूमना नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकना भी हो गया है. युवा अब ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जो उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें. वेलनेस रिट्रीट्स, स्पिरिचुअल सेंटर्स और शांत प्राकृतिक नजारे उनकी पहली पसंद बन रहे हैं. फोकस इस बात पर नहीं है कि कोई जगह दिखने में कैसी है, बल्कि इस बात पर है कि वह जगह आपको अंदर से कैसा महसूस कराती है.

समंदर किनारे बने कैफे और बीचसाइड

अब खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं रहा, बल्कि यह पूरी यात्रा का एक मुख्य हिस्सा बन चुका है. खासकर समंदर किनारे बने कैफे और बीचसाइड रेस्टोरेंट्स युवाओं के सांस्कृतिक केंद्र बन गए हैं. युवा अब ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां फ्रेश लोकल इंग्रीडिएंट्स से बनी डिशेज मिलें, खुला आसमान हो, लहरों की आवाज हो और एक बेहतरीन कम्युनिटी वाइब हो.

बिजनेस-कैफे ओनर्स के लिए नया मौका

ट्रैवलिंग के इस बदलते स्वरूप ने होटल्स और कैफे ओनर्स के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं. गोकर्ण के 'द कोको लीफ कैफे' के ओनर सचिन शर्मा के मुताबिक, आज के ट्रैवलर्स सिर्फ ग्राहक बनकर नहीं आते, वे कुछ महसूस करना चाहते हैं. ऐसे में कैफे और होटल्स को सिर्फ खाना परोसने से आगे बढ़कर एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जहां लोग रुकना, बात करना और कुछ पल सुकून से बिताना पसंद करें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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