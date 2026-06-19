आजकल भारतीय युवाओं और परिवारों के बीच एक नया शब्द खूब पॉपुलर हो रहा है, जिसे 'Faithcation' (फेथकेशन) कहा जा रहा है. यानी एक ऐसी छुट्टी जिसमें आस्था और वेकेशन दोनों का तड़का लगा हो. भारत की फ्रेश बस की एक ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अब लोग वीकेंड पर रिफ्रेश होने के लिए हिल स्टेशन या बीच पर जाने के बजाय भगवान के दर्शन करने मंदिरों की तरफ भाग रहे हैं.
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग न सिर्फ शांति चाहते हैं, बल्कि अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक भी लेना चाहते हैं. ऐसे में भारतीयों ने एक नया रास्ता निकाला है. वे अपनी आस्था को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं. करीब 6 लाख यात्रियों के टिकट बुकिंग पैटर्न के एनालिसिस में पता चला कि अप्रैल 2024 से मई 2026 के बीच स्पिरिचुअल रूट्स पर यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में भारी उछाल आया है. लोग अब त्योहारों का इंतजार नहीं करते, बल्कि मूड बनते ही मंदिर निकल जाते हैं.
तिरुपति रूट पर यात्रियों की भारी भीड़
रिपोर्ट के मुताबिक, तिरुपति जाने वाले रूट्स पर पहली बार यात्रा करने वाले लोगों में 40% की बढ़ोतरी देखी गई है. साल 2024 में जहां 58 हजार से ज्यादा नए पैसेंजर्स जुड़े थे, वहीं 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 81 हजार के पार पहुंच गया. सबसे मजेदार बात यह है कि लोग बार-बार इन धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं. बेंगलुरु-तिरुपति कॉरिडोर पर सफर करने वाले 52% से ज्यादा यात्री ऐसे हैं जिन्होंने दो साल में कई बार यात्रा की है. इनमें से 5,100 से ज्यादा भक्त तो ऐसे निकले जिन्होंने 2 साल में 8 या उससे ज्यादा बार तिरुपति का सफर तय किया.
वीकेंड आते ही पैक हो जाती हैं बसें
इस नए ट्रेंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोग इसके लिए लंबी छुट्टियां नहीं ले रहे हैं. बेंगलुरु-तिरुपति रूट पर होने वाली कुल बुकिंग में से करीब 46% बुकिंग सिर्फ शुक्रवार से रविवार के बीच यानी वीकेंड पर होती है. इसका मतलब साफ है कि लोग वर्किंग डेज में ऑफिस का काम निपटाते हैं और वीकेंड आते ही मानसिक शांति के लिए मंदिर निकल जाते हैं. इस रूट पर हर महीने बिकने वाले टिकटों की संख्या भी अप्रैल 2024 में 6,000 थी, जो मार्च 2026 तक दोगुनी होकर 11,700 से ज्यादा हो गई है.
महिलाएं और बुजुर्ग भी रेस में आगे
फेथकेशन का यह क्रेज सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है. हर उम्र के लोग इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. रिपोर्ट बताती है कि प्रमुख मंदिर रूटों पर महिला यात्रियों की संख्या में काफी तेजी आई है. इसके साथ ही सीनियर सिटीजंस यानी बुजुर्गों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है. छोटे शहरों (Tier-2 और Tier-3 शहरों) से भी मंदिरों के लिए बुकिंग्स काफी बढ़ गई हैं. राहत की बात यह है कि अब लगभग तीन-चौथाई लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप्स के जरिए अपनी टिकट बुक कर रहे हैं, जिससे उनका सफर और भी आसान और सुरक्षित हो गया है.
क्या कहते हैं कंपनी के मालिक?
फ्रेश बस के फाउंडर और सीईओ सुधाकर चिरा का कहना है कि पीढ़ियों से भारत में तीर्थ यात्रा को साल में एक बार होने वाले पारिवारिक आयोजन या त्योहारों से जोड़कर देखा जाता था. लेकिन आज के यात्रियों का व्यवहार बदल चुका है. अब लोग पूरे साल छोटी-छोटी आध्यात्मिक यात्राएं चुन रहे हैं. वे वीकेंड पर आशीर्वाद लेने, परिवार के साथ अच्छा समय बिताने या रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से दूर होने के लिए जा रहे हैं. बेहतर कनेक्टिविटी और आसान सफर की वजह से मंदिर अब साल भर खुले रहने वाले पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गए हैं.