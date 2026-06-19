Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ट्रैवल
  • /हिल स्टेशन छोड़िए जनाब! अब हर वीकेंड मंदिरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं भारतीय? आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे आप

हिल स्टेशन छोड़िए जनाब! अब हर वीकेंड मंदिरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं भारतीय? आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे आप

भारत में 'Faithcation' का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. लोग अब छुट्टियों में हिल स्टेशन जाने के बजाय शॉर्ट स्पिरिचुअल ट्रिप पर मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं. Fresh Bus की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 19, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:32 AM IST
हिल स्टेशन छोड़िए जनाब! अब हर वीकेंड मंदिरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं भारतीय? आंकड़े देखकर चौंक जाएंगे आप

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हिल स्टेशन छोड़िए जनाब! अब हर वीकेंड मंदिरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं भारतीय?
spiritual tourism2 min ago
2
Cocktail 24 min ago
3
CBSE Board Exam 202610 min ago
4
FIFA World Cup 202614 min ago
5
Brahmos Missile17 min ago