Advertisement
trendingNow13225406
Hindi Newsट्रैवलगंगा की लहरों से सीधे टक्कर! ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के ये स्पॉट्स हैं सबसे धांसू, वीकेंड पर दोस्तों के साथ आज ही बना लें प्ला

गंगा की लहरों से सीधे टक्कर! ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के ये स्पॉट्स हैं सबसे धांसू, वीकेंड पर दोस्तों के साथ आज ही बना लें प्ला

Rishikesh Best River Rafting Spots: ऋषिकेश में गंगा नदी पर रिवर राफ्टिंग करना हर एडवेंचर लवर का सपना होता है. अगर आप भी इस सीजन में ऋषिकेश जाने का प्लान बना रहे हैं, तो गंगा नदी पर कुछ ऐसे बेहतरीन राफ्टिंग स्पॉट्स हैं, जो आपके सफर को रोमांचक और यादगार बना देंगे. इसमें ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, मरीन ड्राइव और कौडियाला शामिल हैं, जहां आप आराम से राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 10:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Image
AI Image

Rishikesh Best River Rafting Spots: गर्मी की छुट्टियां आते ही लोग ऐसी जगहों की तलाश शुरू कर देते हैं, जहां घूमने के साथ कुछ नया और रोमांचक अनुभव भी मिल सके. अगर आप भी इस बार सिर्फ पहाड़ और ठंडी हवा से आगे बढ़कर कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड का ऋषिकेश आपके लिए शानदार जगह साबित हो सकता है. योग नगरी के नाम से मशहूर ऋषिकेश अब एडवेंचर पसंद करने वालों की पहली पसंद भी बन चुका है. खासकर गंगा नदी में होने वाली रिवर राफ्टिंग यहां आने वाले पर्यटकों को अलग ही रोमांच देती है.

गंगा की तेज लहरों के बीच राफ्ट पर बैठकर आगे बढ़ना, ठंडी हवा का एहसास और चारों तरफ दिखाई देने वाले पहाड़ सफर को बेहद खास बना देते हैं. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां सिर्फ राफ्टिंग का अनुभव लेने पहुंचते हैं. अच्छी बात यह है कि यहां नए लोगों से लेकर एडवेंचर के शौकीनों तक के लिए अलग-अलग रूट मौजूद हैं.

कौडियाला में मिलेगा हाई लेवल एडवेंचर

अगर आपको ज्यादा रोमांच पसंद है और आपको थोड़े मुश्किल रास्तों पर मजा आता है, तो कौडियाला आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इस जगह को ऋषिकेश के सबसे चुनौतीपूर्ण राफ्टिंग स्पॉट्स में गिना जाता है. यहां गंगा का बहाव काफी तेज होता है और रास्ते में बड़े-बड़े रैपिड्स आते हैं. पानी की तेज लहरें और अचानक आने वाले मोड़ पूरे सफर को रोमांच से भर देते हैं. यही वजह है कि यहां अनुभवी लोग ज्यादा राफ्टिंग करना पसंद करते हैं. हालांकि, इस रूट पर सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- उत्तराखंड का यह ट्रैक मचा रहा है असली गदर; इसकी चोटी से दिखता है सांसें थाम देने...

पहली बार राफ्टिंग कर रहे हैं तो ब्रह्मपुरी जाएं

अगर आपने पहले कभी रिवर राफ्टिंग नहीं की है और पहली बार इस रोमांच का अनुभव लेना चाहते हैं, तो ब्रह्मपुरी आपके लिए सही जगह हो सकती है. यह राफ्टिंग रूट छोटा और आसान माना जाता है. यहां के पानी में लहरें ज्यादा खतरनाक नहीं होतीं, इसलिए परिवार के साथ आए और नए लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं. सफर के दौरान लोगों को आसपास खूबसूरत प्राकृतिक नजारा भी देखने को मिलता है, जो यात्रा को और यादगार बना देता है.

शिवपुरी में बढ़ जाती हैं दिल की धड़कनें

ऋषिकेश में शिवपुरी वाला राफ्टिंग रूट सबसे ज्यादा खास माना जाता है. यहां हर साल बड़ी संख्या में लोग एडवेंचर का मजा लेने पहुंचते हैं. इस रूट की खास बात यह है कि यहां कई तेज रैपिड्स आते हैं, जो सफर को और रोमांचक बना देते हैं. दोस्तों के साथ यहां राफ्टिंग करने का अनुभव काफी मजेदार माना जाता है. पानी की ऊंची लहरें और तेज बहाव कुछ समय के लिए दिल की धड़कनें बढ़ा देते हैं.

मरीन ड्राइव रूट देता है लंबा अनुभव

अगर आप थोड़ा लंबा और यादगार राफ्टिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो मरीन ड्राइव से शुरू होने वाला रूट अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इस सफर के दौरान गंगा नदी का बेहद खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है. पहाड़ों के बीच बहती नदी और बीच-बीच में आने वाले रैपिड्स एडवेंचर को लगातार बनाए रखते हैं. यह जगह नेचर और रोमांच का शानदार मेल मानी जाती है. नेचर को पसंद करने वाले लोग अक्सर यहां जाते हैं.

सिर्फ राफ्टिंग ही नहीं, कैंपिंग का भी मजा

ऋषिकेश सिर्फ राफ्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि कैंपिंग के लिए भी काफी मशहूर है. यहां गंगा किनारे कई कैंप साइट्स मौजूद हैं, जहां लोग रात में बोनफायर, म्यूजिक और दोस्तों के साथ शानदार समय बिताते हैं. दिनभर एडवेंचर करने के बाद नदी किनारे बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेना ट्रिप को और खास बना देता है. यही वजह है कि कई लोग यहां वीकेंड ट्रिप प्लान करना पसंद करते हैं.

निकलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

रिवर राफ्टिंग जितनी रोमांचक होती है, उतना ही जरूरी सुरक्षा का ध्यान रखना भी होता है. राफ्टिंग के दौरान हमेशा लाइफ जैकेट और हेलमेट पहनना चाहिए. गाइड जो निर्देश दें, उन्हें ध्यान से मानना जरूरी होता है. मानसून के मौसम में कई बार सुरक्षा कारणों से राफ्टिंग बंद भी कर दी जाती है, इसलिए पहले से जानकारी लेना बेहतर रहता है. सही तैयारी और थोड़ी सावधानी के साथ यह एडवेंचर आपकी छुट्टियों को जिंदगीभर की याद में बदल सकता है.

यह भी पढ़ें:- शिमला-मनाली की भीड़ से हो गए हैं बोर?हिमाचल के इन खूबसूरत और शांत गांवों की करें सैर

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

rishikesh river raftingRiver Rafting Spotsbest river rafting spots

Trending news

3-4 घंटे चली मोदी कैबिनेट की मीटिंग… ईरान युद्ध, तेल संकट और 2047 प्लान पर चर्चा
PM Modi
3-4 घंटे चली मोदी कैबिनेट की मीटिंग… ईरान युद्ध, तेल संकट और 2047 प्लान पर चर्चा
दबोचा गया देश का गद्दार, कैमरे लगाकर पाकिस्तान भेजता था सेना की लाइव लोकेशन
pathankot news
दबोचा गया देश का गद्दार, कैमरे लगाकर पाकिस्तान भेजता था सेना की लाइव लोकेशन
राजस्थान से लेकर यूपी का बांदा उबल रहा! झुलसाती हीटवेव के बीच रात में बिजली कटने लगी
Monsoon 2026
राजस्थान से लेकर यूपी का बांदा उबल रहा! झुलसाती हीटवेव के बीच रात में बिजली कटने लगी
फिर घटना का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट! लैंडिंग से पहले इंजन में लगी आग
AIR INDIA
फिर घटना का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट! लैंडिंग से पहले इंजन में लगी आग
बिजनेस के साथ इमोशन ठीक नहीं...एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर बोले डॉ. सुभाष चंद्रा
100 years of Essel Group
बिजनेस के साथ इमोशन ठीक नहीं...एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर बोले डॉ. सुभाष चंद्रा
बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां
West Bengal news
बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
West Bengal
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
weather update
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
India nteresting facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
DNA
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?