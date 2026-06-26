Rishikesh vs Sri Lanka Tourism: एक तरफ हमारा अपना खूबसूरत ऋषिकेश है और दूसरी तरफ समंदर पार बसा श्रीलंका. दोनों ही जगहें अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जब बात जेब पर पड़ने वाले असर की आई तो इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया. दरअसल, एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि ऋषिकेश में एक रात रुकने का खर्च ₹15,000 है, जबकि श्रीलंका में वैसी ही सुविधायें सिर्फ ₹3,000 में मिल रही हैं. इसके बाद से ही देश के टूरिज्म और बढ़ती महंगाई पर चर्चा तेज हो गई है.
मामला तब शुरू हुआ जब एक यूजर ने सोशल मीडिया पर ऋषिकेश और श्रीलंका के होटलों के किरायों की तुलना कर दी. पोस्ट में लिखा था कि भारत के मशहूर तीर्थ और एडवेंचर स्पॉट ऋषिकेश में अच्छे होटलों के रेट आसमान छू रहे हैं. वहां एक रात का किराया 15 हजार रुपये तक वसूला जा रहा है. वहीं दूसरी ओर, इंटरनेशनल ट्रिप के तौर पर श्रीलंका में सिर्फ 3 हजार रुपये में बेहतरीन स्टे मिल रहा है. इस एक पोस्ट ने भारतीय पर्यटकों के बीच एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है.
लोग क्यों जता रहे हैं नाराजगी?
इस पोस्ट के वायरल होते ही हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. ज्यादातर लोगों का कहना है कि भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म यानी अपने ही देश में घूमना अब मिडिल क्लास के बजट से बाहर होता जा रहा है. लोगों का मानना है कि वीकेंड पर अगर ऋषिकेश या मनाली जाना हो, तो होटल और ट्रैवलिंग का खर्च मिलाकर बजट बिगड़ जाता है. ऐसे में लोग सोचने लगे हैं कि क्यों न थोड़ा और पैसा मिलाकर किसी विदेशी डेस्टिनेशन की सैर कर ली जाए.
A friend was going to Rishikesh for a trip. Checked decent hotels, ₹9K–15K per night. Flights from Mumbai to Delhi were ₹7K–8K one way.
On the same budget, he booked Sri Lanka instead. Got a 5-star sea-facing hotel for ₹3K–5K, better value for money, cleaner air, more…
— Paritsh Sharrma (Paritosh) (@Paritolkks) June 24, 2026
श्रीलंका कैसे पड़ रहा है सस्ता?
श्रीलंका पिछले कुछ समय से आर्थिक संकट से उबरने के लिए अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है. वहां भारतीयों के लिए वीजा नियमों में छूट और कम कीमतों वाले शानदार रिसॉर्ट्स पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं. श्रीलंका में खाना-पीना और रहना भारतीय रुपयों के मुकाबले काफी किफायती बैठता है. यही वजह है कि लोग अब ऋषिकेश की भीड़भाड़ और महंगे होटलों को छोड़कर श्रीलंका जैसे देशों का रुख करना बेहतर समझ रहे हैं.
भारतीय टूरिज्म के सामने चुनौती
यह बहस सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा वेक-अप कॉल है. भारत में सीजन के समय होटल मालिक मनमाना किराया वसूलते हैं, जिससे आम टूरिस्ट परेशान हो जाते हैं. अगर यही हाल रहा, तो लोग अपने ही देश की खूबसूरत जगहों को छोड़कर विदेशों में छुट्टियां बिताना शुरू कर देंगे, जिससे देश के लोकल बिजनेस को नुकसान हो सकता है.
बजट में कैसे प्लान करें ट्रिप?
अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं और बजट कम है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. हमेशा पीक सीजन में जाने से बचें क्योंकि इस दौरान होटल और फ्लाइट्स सबसे महंगी होती हैं. ऋषिकेश जैसी जगहों पर मेन टाउन से थोड़ा दूर होमस्टे चुनें, जो काफी सस्ते और आरामदायक होते हैं. ट्रिप की प्लानिंग हमेशा दो-तीन महीने पहले करें ताकि आपको बेहतर डील्स मिल सकें.