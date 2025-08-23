10 देशों से होकर गुजरती है ये नदी! बनाती है खूबसूरत डेल्टा, आप भी पहुंच सकते हैं इस खूबसूरत जगह

कहा जाता है कि नदियां एक जगह से निकलती हैं और समुद्र में जाकर मिल जाती हैं. लेकिन एक नदी ऐसी भी है जो कई देशों में जाती है और पार करती है, आज हम आपको उस नदी के बारे में ही बताएंगे.
कहा जाता है कि नदियां सभ्यताओं की जननी होती हैं इसके किनारे कई सभ्यताएं जन्मीं और नष्ट हो गई, लेकिन डेन्यूब नदी इन सबसे बढ़कर है और यह नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, बता दें कि यह नदी 2,860 किलोमीटर तक बहती है, इस नदी की पहुंच इसको सबसे खास बनाती है. यह नदी दूसरी नदी के मुकाबले ज्यादा देशों की सीमाओं से होकर गुजरती है यह नदी 10 देशों की सीमाओं से होकर गुजरती है और उन देशों के नाम स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मोल्दोवा और यूक्रेन हैं.
कहां से शुरू होती है ये नदी
डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में एक जगह से शुरू होकर कई शहरों के जीवन और लाखों लोगों के लिए जरूरी बन गई है. यह नदी जमीनों को जोड़ती है. ये नदी यूरोप के इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है. आपको बता दें कि डेन्यूब नदी जर्मनी के डोनौशिंगेन में दो छोटी नदियों के मिलने से बनती है और इनका नाम ब्रेग और ब्रिगाच है. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नदी सिर्फ अकेली ऐसी नदी है जो 4 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है जिसमें ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी और सर्बिया शामिल है. इसी नदी की वजह से ही इन देशों के शहरों में व्यापार और सुरक्षा बढ़ जाती है.
डेन्यूब नदी का बेसिन और डेल्टा
डेन्यूब नदी का बेसिन काफी बड़े इलाके में फैला हुआ है और यह 817,000 वर्ग किलोमीटर में है. ये नदी 10 देशों से होकर बहती है, डेन्यूब नदी आल्पस और कार्पेथियन जैसे पहाड़ों से पानी भी इकट्ठा करती है और इसमें 300 से ज्यादा छोटी नदियां आकर मिलती है.
कैसे जाएं डेन्यूब डेल्टा
नदी के आखिर में रोमानिया और यूक्रेन के बीच डेन्यूब डेल्टा है. यहां जाने के लिए आपको पहले रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचना है और फिर वहां से ट्रेन या बस के माध्यम से तुल्सिया शहर पहुंचना है. फिर यहां आने के बाद आप नाव बुक कर के डेल्टा में पहुंच सकते हैं.
