दुनिया की इन रोमांचक नदियों में कर सकते हैं रिवर सफारी! दिखेगी डॉल्फिन, एडवेंचर का मजा हो जाएगा डबल

Wildlife and River Safaris:

दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारे रोमांच बहुत पसंद होता है और उनमें से कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें वाइल्डलाइफ सफारी बहुत ही पसंद होती है, लेकिन क्या आपको पता है वाइल्ड लाइफ सफारी सिर्फ जमीन पर ही नहीं पानी पर भी होती है. दुनिया में बहुत सारे रोमांचक जानवर तो पानी में ही रहते हैं और उन्हें देखना बहुत ही अच्छा अनुभव हो सकता है. ऐसी कई नदियां हैं जहां आपको कई अनोखे जानवर तैरते हुए दिख जाएंगे, आपको यहां हाथी भी तैरते हुए दिख जाएंगे. इस अनुभव को जीना अपने आप में बहुत ही लाजवाब होता है, आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी नदियों के बारे में बताएंगे जो आपके सफारी के मजे के दोगुना कर देंगी.

यह भी पढ़ें: शाम के 4 बजते ही इन जगहों का बदल जाता है नजारा! हर तरफ छा जाती है घनी धुंध

Add Zee News as a Preferred Source

अमेजन रिवर

दक्षिण अमेरिका का अमेजन फॉरेस्ट नेचर लवर्स के लिए बहुत ही शानदार जगह है. यहां पर आपको की झीलें मिलेगी और साथ में कई अनोखे जानवरों की लगभग 600 प्रजातियां भी मिलेगी. यहां पर जगुआर और ऊदबिलाव जैसे शिकार करने वाले जानवर भी मिल सकते हैं साथ ही कैपीबारा जैसे शांत शाकाहारी जीव भी पाया जाता है. यहां पर आप अपने हिसाब से सफारी को पसंद कर उसका आनंद ले सकते हैं.

गंगा नदी

भारत में गंगा जितनी जरूरी इंसानों के लिए है उतनी ही जानवरों के लिए भी है. आप भारत के विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में नाव से घूम सकते हैं और यहां पर आप गंगा डॉल्फिन को देख सकते हैं. इसके अलावा कई ऐसे पक्षी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और साथ ही दूसरे कई जलीय जीव मिलते हैं.

जाम्बेजी नदी

जाम्बेजी नदी ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे से होकर ही गुजरती है और ये अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है और इस नदी में आपको अलग अलग तरह के जंगली जानवर मिल जाएंगे. जाम्बिया के लोअर ज़ाम्बेज़ी नेशनल पार्क में नाव की सफारी कर सकते हैं और यहां पर आपको नदी में मस्ती करते हाथी दिख जाएंगे, उछलते हुए हिरण दिखेंगे और जब आप विक्टोरिया फॉल्स के पास पहुचेंगे तो जीवन भर याद रहने वाला पल बन जाएगा.

चोबे नदी

इस नदी को अफ्रीका की हाथियों की राजधानी कहा जाता है यहां पर आप नदी में सफारी करते हुए उन्हें बहुत ही करीब से देख सकते हैं और वहा पर सैकड़ों हाथी नदी पार करते हुए नजर आ जाएंगे साथ ही यहां पर कई हिप्पोज भी पानी में आराम करते हुए दिख जाएंगे. यह जगह आपको बहुत ही अच्छा अनुभव देती है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.