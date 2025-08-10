मॉनसून में रोमांस होगा दोगुना, पार्टनर के साथ घूम आएं ये खूबसूरत हिल स्टेशन, सुकून से बिताएं वेकेशन!
Hindi Newsट्रैवल

मॉनसून के मौसम में शांत और सुकून भरी जगहों पर अपने पार्टनर के साथ समय बिताना एक शानदार अनुभव होता है. तो चलिए जानते हैं इन 5 खूबसूरत जगहों के बारे में जहां रोमांस दोगुना हो जाता है.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:33 PM IST
मॉनसून में रोमांस होगा दोगुना, पार्टनर के साथ घूम आएं ये खूबसूरत हिल स्टेशन, सुकून से बिताएं वेकेशन!

Romantic Rain Date Ideas: मॉनसून के मौसम में हरियाली और धुंध से ढके पहाड़ किसी भी रोमांटिक वेकेशन को और भी खास बना देते हैं. इस मौसम में शांत और सुकून भरी जगहों पर अपने पार्टनर के साथ समय बिताना एक शानदार अनुभव होता है. तो चलिए जानते हैं इन 5 खूबसूरत जगहों के बारे में जहां रोमांस दोगुना हो जाता है.

लोनावाला-खंडाला, महाराष्ट्र

मुंबई और पुणे के पास स्थित लोनावाला-खंडाला मॉनसून में सबसे बेहतरीन जगहों में से एक हैं. इस मौसम में यहां की हरी-भरी पहाड़ियां, बहते झरने और ठंडी हवाएं माहौल को बेहद रोमांटिक बना देती हैं. आप यहां की गुफाओं और झीलों को देख सकते हैं, या बस एक शांत कॉटेज में बैठकर बारिश का मजा ले सकते हैं.

मुन्नार, केरल

'भगवान का अपना देश' कहे जाने वाले केरल में स्थित मुन्नार मॉनसून में एक जादुई जगह बन जाती है. चाय के बागानों से ढकी पहाड़ियां, चारों ओर फैली हरियाली और धुंध की चादर इसे किसी रोमांटिक फिल्म के सेट जैसा बना देती हैं. यहां आप प्रकृति की गोद में शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं.

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

दार्जिलिंग की खूबसूरती मॉनसून में और भी निखर जाती है. यहां की धीमी-धीमी बारिश और चाय के बागान एक रोमांटिक माहौल बनाते हैं. टॉय ट्रेन की सवारी करना और कंचनजंघा पर्वत को धुंध के बीच से देखना एक यादगार अनुभव होगा.

 कोडाइकनाल, तमिलनाडु

दक्षिण भारत का यह हिल स्टेशन मॉनसून में और भी खूबसूरत हो जाता है. यहां के झरने, शांत झीलें और घने जंगल रोमांटिक वेकेशन के लिए एकदम सही हैं. भीड़-भाड़ से दूर, आप यहां अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं.

कसौली, हिमाचल प्रदेश

कसौली एक शांत और सुंदर हिल स्टेशन है, जो मॉनसून में और भी आकर्षक लगता है. यहां की इमारतें और देवदार के घने जंगल आपको एक पुरानी दुनिया का एहसास देते हैं. यहां की शांत सड़कें और खूबसूरत नजारे आपके पार्टनर के साथ बिताए गए हर पल को खास बना देंगे.

About the Author
author img
सौम्या त्रिपाठी

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

...और पढ़ें

;