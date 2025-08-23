कपल्स के लिए बेस्ट हैं दक्षिण भारत के ये रोमांटिक डेस्टिनेशन, नजारे देख भूल जाएंगे विदेश!
कपल्स के लिए बेस्ट हैं दक्षिण भारत के ये रोमांटिक डेस्टिनेशन, नजारे देख भूल जाएंगे विदेश!

यदि आप भी कपल्स ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं और सुकून भरे रोमांटिक पल बीतना चाहते हैं तो साउथ इंडिया की ये जगहें आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती हैं. तो आइए बताते हैं इन जगहों के बारे में........

 

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:36 PM IST
कपल्स के लिए बेस्ट हैं दक्षिण भारत के ये रोमांटिक डेस्टिनेशन, नजारे देख भूल जाएंगे विदेश!

Perfect Couple Destination in South India: दक्षिण भारत की खूबसूरती, सुंदरता-संस्कृति और शांत वातावरण अपने आप में काफी खास है. यहां के हिल स्टेशन, बीच और ऐतिहासिक जगहें कपल्स के लिए  परफेक्ट रोमांटिक डेस्टिशन मानी जाती हैं. यदि आप भी कपल्स ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं और सुकून भरे रोमांटिक पल बीतना चाहते हैं तो साउथ इंडिया की ये जगहें आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती हैं. तो आइए बताते हैं इन जगहों के बारे में........

 

मुन्नार-

मुन्नार को साउथ इंडिया का स्वर्ग कहा जाता है. यहां चाय के हरे-भरे बागान, सुंदर झरने और ठंडी हवाएं कपल्स के लिए काफी स्पेशल हैं. यहां आप अपने लव वन के साथ रोमांटिक पल बिता सकते हैं.

कूर्ग-

कर्नाटक का कुर्ग हर नेचर लवर्स के दिल में बसता है. यह जगह कपल्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं. यहां घने जंगलों, पहाड़ों और धुंध से घिरी हुई  सड़के काफी खूबसूरत नजर आती हैं. अगर आप यहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है.

ऊटी-

साउथ इंडिया के मशहूर हिल स्टेशनों में से एक ऊटी कपल्स के बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन साबित हो सकती है. यहां की फूलों की घटियां, झीलें और ऊंचे पहाड़ आपके दिल को अलग सूकुन देंगे. कपल्स यहां अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं.

पुडुचेरी-

पुडुचेरी अपनी फ्रांसीसी संस्कृति के लिए फेमस है. यहां के बीचेस, रंगीन कैफे, फ्रेंच वास्तुकला और शांत समंदर कपल्स के लिए परफेक्ट स्पॉट है. आप यहां रॉक बीच पर सनसेट एंज्वाए कर सकते हैं.

गोकर्ण-

कर्नाटक का गोकर्ण अपने खूबसूरत बीच और सुकून भरे लम्हों के लिए फेमस है यहां आप पार्टनर के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं. ओम बीच और हाफ बीच पर टाइम स्पेंड करना आपके लिए यादगार रहेगा.

;