इश्क, चाय और ताजमहल! यहां 'शहंशाह' की तरह होगा आपका इस्तकबाल, दिखता है दुनिया का सबसे हसीन नजारा

Royal Experience At Taj: भारत में ज्यादातर लोग अपने पार्टनर को प्रपोज करने के लिए कोई यादगार जगह तलाशते हैं और जब बात दुनिया के सात अजूबों में से एक की हो तो माहौल खुद-ब-खुद खास हो जाता है. ताज आगरा से ताजमहल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और यहां ठहरते ही आपको एक राजा-महाराजा जैसी फीलिंग मिलने लगती है. एंट्री से लेकर अपने कमरे तक पहुंचने का हर कदम आपको लग्जरी और शाही अंदाज का एहसास कराता है.

जमशेदजी टाटा का सपना?

कहा जाता है कि जमशेदजी टाटा ने दिसंबर 1903 में एक ऐसे होटल का सपना देखा था, जहां मेहमानों को शाही सम्मान मिले. आज भी उसी सोच की झलक ताज ग्रुप की हर प्रॉपर्टी में दिखाई देती है. ताज आगरा भी उसी विरासत का हिस्सा है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ मुगल दौर की भव्यता का संगम दिखता है.

रूफटॉप का जादू?

इस होटल का सबसे बड़ा आकर्षण है इन्फिनी द स्काई लॉन्ज. यह एक रूफटॉप पूलसाइड बार है, जहां से आप सीधे ताजमहल और उसकी चारों मीनारों को देख सकते हैं. यहां शैंपेन ब्रेकफास्ट से लेकर सनसेट कॉकटेल और रात की पार्टी तक हर पल किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है. अपने पार्टनर के साथ यहां बिताया गया वक्त जिंदगी भर की याद बन सकता है.

कमरों का अनुभव

ताज के कमरे गर्म, न्यूट्रल रंगों, वुडन फ्लोर और बड़ी खिड़कियों से सजे हुए हैं, जहां से हरियाली और ताजमहल की झलक दिखाई देती है. यह शांति और आराम का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो लग्जरी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है. यहां ठहरते ही आपको लगेगा कि आप सिर्फ होटल में नहीं, बल्कि किसी शाही महल में हैं.

खाने में क्या खास?

अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहां की डायनिंग आपके दिल को जीत लेगी. नवाबी और मुगलई स्वाद के लिए लोग पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं. शाम में दावत-ए-नवाब एक बेहतरीन विकल्प है, जहां लाइव म्यूजिक और रॉयल डेकोर आपको पुराने अरिस्टोक्रेटिक दौर में ले जाता है. वहीं ग्लोबल कुजीन और लाइव किचन के लिए पलातो में लंच या डिनर एक यादगार गैस्ट्रोनॉमिक जर्नी बन जाती है.

रिलैक्स कैसे करें?

इस होटल में वेलनेस स्पा, फिटनेस सेंटर और इन्फिनिटी पूल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, जहां आप अपने सफर को और भी सुकून भरा बना सकते हैं. दिनभर घूमने के बाद यहां का पूल या स्पा आपको पूरी तरह रिफ्रेश कर देता है, ताकि आप शाम को फिर से ताज के सामने रोमांटिक पल जी सकें. यहां के स्टाफ आपको हर कदम पर मुस्कुराकर मदद करने के लिए हमेशा तैनात रहेंगे. सौम्य और खुशमिजाज स्वभाव वाले सभी स्टॉफ आपका दिल से स्वागत करते हैं.

शाम का रिचुअल?

शाम होते ही होटल की लॉबी में लैंप-लाइटिंग सेरेमनी होती है, जिसमें पॉटरी मेकिंग और पपेट शो भी शामिल रहता है. यह छोटा सा आयोजन मेहमानों को भारतीय संस्कृति और कला से जोड़ता है, जिससे आपका स्टे सिर्फ लग्जरी ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक अनुभव भी बन जाता है. इतना ही नहीं, नूर-ए-ताज के जरिए आप ताज महल के कहानी और किस्से भी सुन सकते हैं. साथ ही सिंगिंग का भी आनंद ले सकते हैं.

लोकेशन क्यों परफेक्ट?

ताज आगरा सिर्फ ताजमहल के ही पास नहीं है, बल्कि आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और केवलादेव नेशनल पार्क जैसी जगहों के लिए भी यह एक परफेक्ट बेस है. यानी आप अपने रोमांटिक ट्रिप को इतिहास और नेचर के साथ भी जोड़ सकते हैं. यह पूरा अनुभव बताता है कि अगर आप अपने प्यार को जिंदगी भर याद रहने वाले अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ताज आगरा से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता. यहां हर पल शाही है और हर नजारा इश्क से भरा हुआ है.