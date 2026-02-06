Advertisement
trendingNow13099746
Hindi Newsट्रैवलएयरपोर्ट से घर तक राजाओं वाली खातिरदारी! अब भारत के बड़े शहरों में सफर होगा सुपर लग्जरी

एयरपोर्ट से घर तक राजाओं वाली खातिरदारी! अब भारत के बड़े शहरों में सफर होगा 'सुपर लग्जरी'

Luxury Travel: प्रीमियम यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरते ही पर्सनलाइज्ड हेल्प और फिर लग्जरी चॉफर्ड गाड़ियों में सीधे उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक नई सर्विस शुरु हुई है और इसका नाम है एविस इंडिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 06, 2026, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एयरपोर्ट से घर तक राजाओं वाली खातिरदारी! अब भारत के बड़े शहरों में सफर होगा 'सुपर लग्जरी'

Luxury Airport Travel: प्रीमियम यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरते ही पर्सनलाइज्ड हेल्प और फिर लग्जरी चॉफर्ड गाड़ियों में सीधे उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक नई सर्विस शुरु हुई है और इसका नाम है एविस इंडिया. एयरपोर्ट से बाहर निकलने से लेकर घर या होटल तक जाने की पूरी यात्रा एक ही प्रीमियम अनुभव बन जाएगी.

इससे यात्रियों को क्या मिलेगा?

गौरतलब है कि एविस इंडिया ने अडानी ग्रुप की एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी ब्रांड प्रणाम मीट एंड ग्रीट के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है. प्रणाम की मीट एंड ग्रीट, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और एक्सपर्ट एयरपोर्ट गाइडेंस जैसी सेवाएं अब एविस इंडिया की लग्ज़री ड्राइविंग सर्विस से जुड़ेंगी. इसका मतलब है कि यात्री बिना लाइन में लगे, बिना किसी कन्फ्यूजन के, सीधे अपनी बुक की हुई कार तक पहुंच सकेंगे और आराम से सफर शुरू कर सकेंगे. पूरा सफर गोपनीयता, आराम और समय की बचत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जंगल के बीचों-बीच छिपा है 'स्वर्ग'! 6 किमी घने रास्तों को पार कर मिलती है ये जादुई जगह

यह किन यात्रियों के लिए है?

यह खासतौर पर बिजनेस लीडर्स, फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास यात्रियों के लिए बनाया गया है, जिनके लिए समय और सुविधा सबसे कीमती होती है. इस नई व्यवस्था से एयरपोर्ट सर्विस और ग्राउंड ट्रांसपोर्ट के बीच का गैप खत्म हो जाएगा और हर स्टेप पर एक जैसा प्रीमियम स्टैंडर्ड मिलेगा. यह इंटीग्रेटेड सर्विस भारत के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर शुरू की जाएगी. इसमें मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर और लखनऊ जैसे शहर शामिल हैं. इससे एविस इंडिया की प्रीमियम चॉफर्ड मोबिलिटी और एग्जीक्यूटिव ट्रैवल सेगमेंट में पकड़ और मजबूत होगी.

एविस इंडिया ने क्या कहा?

एविस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अमन नागर ने कहा कि यह साझेदारी उनके प्रीमियम मोबिलिटी वादे को सड़क से आगे बढ़ाकर पूरे ट्रैवल जर्नी तक ले जाती है. उनके मुताबिक प्रीमियम यात्रियों के बीच तेज़ और बिना रुकावट वाले सफर की मांग बढ़ रही है और प्रणाम के साथ मिलकर वे सर्विस, भरोसे और क्वालिटी में नए बेंचमार्क सेट करेंगे. प्रणाम की प्रमुख सारिका तिवारी ने कहा कि एविस इंडिया के साथ मिलकर वे एयरपोर्ट से बाहर तक अपने हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हैं. इससे यात्रियों को एक यूनिफाइड और हाई-एंड ट्रैवल जर्नी मिलेगी जो आज के समझदार यात्रियों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी. यह यात्रियों की जरूरत पूरी करता है जो आराम, समय की बचत और पर्सनल सर्विस चाहते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

travel

Trending news

दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना