एयरपोर्ट से घर तक राजाओं वाली खातिरदारी! अब भारत के बड़े शहरों में सफर होगा 'सुपर लग्जरी'

Luxury Airport Travel: प्रीमियम यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरते ही पर्सनलाइज्ड हेल्प और फिर लग्जरी चॉफर्ड गाड़ियों में सीधे उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक नई सर्विस शुरु हुई है और इसका नाम है एविस इंडिया. एयरपोर्ट से बाहर निकलने से लेकर घर या होटल तक जाने की पूरी यात्रा एक ही प्रीमियम अनुभव बन जाएगी.

इससे यात्रियों को क्या मिलेगा?

गौरतलब है कि एविस इंडिया ने अडानी ग्रुप की एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी ब्रांड प्रणाम मीट एंड ग्रीट के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है. प्रणाम की मीट एंड ग्रीट, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और एक्सपर्ट एयरपोर्ट गाइडेंस जैसी सेवाएं अब एविस इंडिया की लग्ज़री ड्राइविंग सर्विस से जुड़ेंगी. इसका मतलब है कि यात्री बिना लाइन में लगे, बिना किसी कन्फ्यूजन के, सीधे अपनी बुक की हुई कार तक पहुंच सकेंगे और आराम से सफर शुरू कर सकेंगे. पूरा सफर गोपनीयता, आराम और समय की बचत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जंगल के बीचों-बीच छिपा है 'स्वर्ग'! 6 किमी घने रास्तों को पार कर मिलती है ये जादुई जगह

यह किन यात्रियों के लिए है?

यह खासतौर पर बिजनेस लीडर्स, फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास यात्रियों के लिए बनाया गया है, जिनके लिए समय और सुविधा सबसे कीमती होती है. इस नई व्यवस्था से एयरपोर्ट सर्विस और ग्राउंड ट्रांसपोर्ट के बीच का गैप खत्म हो जाएगा और हर स्टेप पर एक जैसा प्रीमियम स्टैंडर्ड मिलेगा. यह इंटीग्रेटेड सर्विस भारत के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर शुरू की जाएगी. इसमें मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर और लखनऊ जैसे शहर शामिल हैं. इससे एविस इंडिया की प्रीमियम चॉफर्ड मोबिलिटी और एग्जीक्यूटिव ट्रैवल सेगमेंट में पकड़ और मजबूत होगी.

एविस इंडिया ने क्या कहा?

एविस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अमन नागर ने कहा कि यह साझेदारी उनके प्रीमियम मोबिलिटी वादे को सड़क से आगे बढ़ाकर पूरे ट्रैवल जर्नी तक ले जाती है. उनके मुताबिक प्रीमियम यात्रियों के बीच तेज़ और बिना रुकावट वाले सफर की मांग बढ़ रही है और प्रणाम के साथ मिलकर वे सर्विस, भरोसे और क्वालिटी में नए बेंचमार्क सेट करेंगे. प्रणाम की प्रमुख सारिका तिवारी ने कहा कि एविस इंडिया के साथ मिलकर वे एयरपोर्ट से बाहर तक अपने हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हैं. इससे यात्रियों को एक यूनिफाइड और हाई-एंड ट्रैवल जर्नी मिलेगी जो आज के समझदार यात्रियों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी. यह यात्रियों की जरूरत पूरी करता है जो आराम, समय की बचत और पर्सनल सर्विस चाहते हैं.