रशियन लड़की ने भारत में खोज निकाली ऐसी सिटी, सीधे दुबई से कर दी तुलना, खूबसूरती देख आपकी आंखें भी फटी रह जाएंगी!
रशियन लड़की ने भारत में खोज निकाली ऐसी सिटी, सीधे दुबई से कर दी तुलना, खूबसूरती देख आपकी आंखें भी फटी रह जाएंगी!

Hyderabad City: अगर आप दुबई घूमने की सोच रहे हैं, लेकिन बजट के चलते प्लान नहीं बन पा रहा है तो परेशान मत होइए, क्योंकि आपको भारत के ही एक शहर में दुबई जैसी खूबसूरती मिल जाएगी. इस शहर को देखकर आप खुद भी काफी चौंक जाएंगे. एक रशियन व्लॉगर ने सोशल मीडिया पर भारत के इस शहर का वीडियो पोस्ट किया है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 12, 2025, 10:52 AM IST
रशियन लड़की ने भारत में खोज निकाली ऐसी सिटी, सीधे दुबई से कर दी तुलना, खूबसूरती देख आपकी आंखें भी फटी रह जाएंगी!

Hyderabad Trip Plan: फॉरेन घूमने के लिए काफी भारतीय हर साल दुबई को अपने ट्रिप प्लान में शामिल करते हैं. यहां की खूबसूरती और नजारों के साथ ही मॉडर्न आर्किटेक्चर टूरिस्ट्स को खूब अट्रैक्ट करता है. हालांकि भारत में ही दुबई जैसी खूबसूरत मिल जाए तो शायद आप भी चौंक जाएंगे. दरअसल एक रशियन व्लॉगर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर भारत के उस शहर की खूबसूरती को दिखाया है, जो दुबई की तरह की आलीशान लग रहा है. सबसे बड़ी बात है कि भारत के इस शहर की खूबसूरती को देखकर वह खुद भी काफी चौंक जाती है. ऐसे में यहां घूमना आपके लिए भी बेहतरीन अनुभव होगा. 

रशियन महिला ने बनाया व्लॉग
सोशल मीडिया पर एक रूसी महिला ने अपना व्लॉग पोस्ट किया है, जिसमें वो भारत के एक शहर को दिखा रही है. उसने इस शहर की तुलना दुबई से की है. वीडियो में जब व्लॉगर अपने मोबाइल का कैमरा घुमाती है तो शहर की खूबसूरती देखने लायक होती है. वीडियो में ऊंची-ऊंची बिल्डिंग, खूबसूरत नजारे, साफ-सफाई, शानदार रोड दिखते हैं. कुल मिलाकर शहर काफी हाइटेक लग रहा है. व्लॉग में शानदार रेस्टोरेंट, स्टेबल पार्किंग, वॉकिंग के लिए फुटपाथ और पार्क भी दिख रहा है. इस हाइटेक सिटी को देखकर रशियन व्लॉगर भी चौंक जाती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हैदराबाद शहर की खूबसूरती
व्लॉग में महिला ने जो वीडियो शेयर किया है, वो हैदराबाद का है, जिसमें शहर की वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की गई है. व्लॉगर ने वीडियो में एक टेक्स्ट भी लिखा- हबीबी, ये दुबई नहीं, हैदराबाद है. वहीं कैप्शन लिखा, 'मैं हाइटेक में सनसेट कैप्चर कर रही हूं.' शहर की खूबसूरती लोगों को इतनी पसंद आई कि वीडियो को 14 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. वीडियो में शहर को इतना शानदार देखकर एक शख्स ने लिखा- ​मुझे गर्व होता है कि मैं हैदराबाद में पैदा हुआ और बड़ा हुआ. 

हैदराबाद में घूमने की जगहें
अगर आप हैदराबाद घूमने जाते हैं तो आपको यहां गोलकुंडा किला, चारमीनार, हुसैन सागर झील के साथ ही निजामों के मकबरे और मस्जिदें मिलेंगी. साथ में ही आप यहां रामोजी फिल्म सिटी भी घूम सकते हैं, जो दुनिया भर में फेमस है. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Hyderabad cityrussian vloggertravel

