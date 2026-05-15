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Hindi Newsट्रैवललद्दाख में सजेगी दुनिया की सबसे ऊंची ओपन एयर गैलरी; एक बार देख लिया तो भूल जाएंगे पेरिस का म्यूजियम

लद्दाख में सजेगी दुनिया की सबसे ऊंची 'ओपन एयर' गैलरी; एक बार देख लिया तो भूल जाएंगे पेरिस का म्यूजियम

SA Ladakh Biennale 2026: अगर आप कला प्रेमी हैं और घूमने के शौकीन भी, तो अपना कैलेंडर मार्क कर लीजिए. लद्दाख की बर्फीली चोटियों और नीली झीलों के बीच साल 2026 में एक ऐसा आर्ट फेस्टिवल होने जा रहा है, जो आपको हैरान कर देगा. इसे 'SA लद्दाख बिएनले' नाम दिया गया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 11:19 AM IST
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लद्दाख में सजेगी दुनिया की सबसे ऊंची 'ओपन एयर' गैलरी; एक बार देख लिया तो भूल जाएंगे पेरिस का म्यूजियम

SA Ladakh Biennale 2026: जब भी लद्दाख का नाम आता है, दिमाग में ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं, नीला आसमान और दूर तक फैली शांत वादियां सामने आ जाती हैं. लोग यहां एडवेंचर, बाइक राइड और खूबसूरत नजारों के लिए पहुंचते हैं. लेकिन इस बार लद्दाख एक अलग वजह से चर्चा में है. यहां ऐसा आयोजन शुरू हुआ है, जिसने कला प्रेमियों और जगह-जगह ट्रैवल करने वालों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. इस बार लद्दाख की वादियां सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती से नहीं, बल्कि कला के रंगों से भी सज गई हैं. खास बात यह है कि यह कोई बंद हॉल या बड़ी इमारत में लगी प्रदर्शनी नहीं है. यहां खुले आसमान के नीचे कला का ऐसा संसार तैयार किया गया है, जहां पहाड़ खुद इसका बैकग्राउंड बन गए हैं.

पहाड़ों के बीच कला का नया प्रयोग

आमतौर पर लोग कला प्रदर्शनियों की कल्पना किसी बड़े हॉल, दीवारों और रोशनी से भरे कमरे में करते हैं. लेकिन इस बार सोच कुछ अलग रखी गई. यह आयोजन खुले इलाकों में तैयार किया गया है, जहां कला और प्रकृति को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है. दूर-दूर तक फैले पहाड़ों और शांत माहौल के बीच कला की अलग-अलग रचनाएं लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं. यह अनुभव इसलिए भी खास बन रहा है क्योंकि यहां आने वाले लोग सिर्फ तस्वीरें या मूर्तियां नहीं देख रहे, बल्कि प्रकृति के साथ कला को महसूस भी कर रहे हैं.

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कब और कहां होगा आयोजन?

इस प्रदर्शनी का आयोजन 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक लेह-कारगिल कॉरिडोर के साथ 230 किलोमीटर के दायरे में होगा. इसमें कारगिल, मुलबेख, लामायुरु, बास्गो और लेह जैसे 8 प्रमुख स्थल शामिल होंगे. इस विशाल प्रदर्शनी को कलाकार विशाल के. डार क्यूरेट कर रहे हैं. इसमें लद्दाख के स्थानीय कलाकारों के साथ-साथ दुनिया भर के करीब 12 अंतरराष्ट्रीय कलाकार हिस्सा लेंगे. यहां बनने वाली कलाकृतियों के लिए केवल प्राकृतिक और दोबारा इस्तेमाल होने वाली चीजों (जैसे मिट्टी, पत्थर, हवा) का उपयोग किया जाने वाला है. प्रदर्शनी खत्म होने के बाद ये चीजें वापस प्रकृति में मिल जाती हैं.

स्थानीय संस्कृति को भी मिली खास जगह

इस आयोजन की एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को भी जगह दी गई है. लद्दाख की परंपराएं, यहां के लोगों की जिंदगी, पहाड़ी जीवन और प्रकृति से जुड़ी बातें कई कलाकृतियों में दिखाई दे रही हैं. आयोजकों की कोशिश है कि यहां आने वाले लोग सिर्फ घूमकर वापस न जाएं, बल्कि लद्दाख की संस्कृति और सोच को भी करीब से समझ सकें. इसी वजह से यह आयोजन सिर्फ कला तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव बनता जा रहा है.

पर्यटकों के लिए बन रहा नया आकर्षण

लद्दाख आने वाले लोग अब सिर्फ झीलें, पहाड़ और मठ ही नहीं देखेंगे, बल्कि उन्हें एक अलग अनुभव भी मिलेगा. पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि ऐसे आयोजन आने वाले समय में यात्रियों को नया कारण देंगे, जिससे वे लद्दाख की यात्रा को और खास बना सकें. कई लोग इसे एक नई शुरुआत मान रहे हैं, जहां यात्रा और कला का मेल देखने को मिल रहा है.

पर्यटकों के लिए खास मौका

अगस्त के महीने में लद्दाख जाने वाले पर्यटकों के लिए यह एक 'विजुअल ट्रीट' जैसा है. ऊंचे पहाड़ों के बीच विशाल आर्ट इंस्टॉलेशन और वीडियो प्रोजेक्शन देखना एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा होता है. आयोजकों ने पर्यटकों से कहा कि वे लद्दाख के बदलते मौसम और ऊंचाई (High Altitude) के लिए पहले से तैयार होकर आएं.

बदल रही है पर्यटन की तस्वीर

आज के समय में लोग सिर्फ जगहें देखने नहीं, बल्कि नए अनुभव लेने भी निकलते हैं. यही वजह है कि अब पर्यटन का तरीका भी बदलता जा रहा है. लद्दाख में शुरू हुआ यह खुला कला आयोजन इसी बदलती सोच की एक मिसाल माना जा रहा है. बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जब कला अपनी जगह बनाती है, तो वह सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाती है, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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