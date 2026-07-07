सऊदी अरब जाना हुआ और भी आसान! अब एक ही पैकेज में मिलेगा वीजा, फ्लाइट और होटल

अगर आप आने वाले दिनों में सऊदी अरब घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. सऊदी अरब की सरकार ने पर्यटकों के सफर को बेहद आसान और आरामदायक बनाने के लिए एक नई और अनोखी सर्विस शुरू की है. सऊदी अरब के पर्यटन मंत्रालय ने 'पैकेज वीजा' सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. इस नई सुविधा के तहत अब आपको वीजा, फ्लाइट टिकट और ठहरने के लिए होटल की बुकिंग अलग-अलग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी.
सऊदी अरब के पर्यटन मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस नई सर्विस की जानकारी शेयर की है. मंत्रालय ने बताया कि देश में विदेशी पर्यटकों की एंट्री को और भी सरल बनाने के लिए 'पैकेज वीजा' की शुरुआत की जा रही है. पहले यात्रियों को वीजा के लिए अलग से चक्कर काटने पड़ते थे, फिर फ्लाइट की टिकट और होटल ढूंढना पड़ता था. लेकिन अब इस इंटीग्रेटेड ट्रैवल प्रोसेस के जरिए यात्री एक ही बार में अपनी पूरी ट्रिप बुक कर सकेंगे.
पर्यटन मंत्री ने क्या कहा
सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने इस सर्विस की तारीफ करते हुए कहा कि हमारा टूरिज्म सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह पैकेज वीजा इस बात का सबूत है कि हम अपने मेहमानों के सफर को बिना किसी रुकावट के पूरा करना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वीजा जारी करने की प्रक्रिया को ट्रैवल बुकिंग के साथ जोड़कर हम यात्रियों के अनुभव को बेहतर बना रहे हैं. इससे पूरी दुनिया में सऊदी अरब की पहचान एक बेहद सुलभ और पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मजबूत होगी.
We began this transformation with groundbreaking milestones like the e-visa, visa-on-arrival, and transit visa, which fundamentally simplified tourists’ entry into the Kingdom.
Today, we take another major step forward with the pilot launch of the Package Visa—an initiative… pic.twitter.com/N5Q7ApqPOs
— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) July 6, 2026
टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश
सऊदी अरब पिछले कुछ समय से अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रहा है. इससे पहले भी सरकार ने दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करने के लिए 'वीजा ऑन अराइवल' और 'स्टॉपओवर ट्रांजिट वीजा' जैसी बेहतरीन सुविधाएं शुरू की हैं. इन आसान नियमों का फायदा भी देश को मिल रहा है. आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में सऊदी अरब में 2.9 करोड़ (29 मिलियन) से ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंचे थे, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है.
यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा
इस नई स्कीम से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं या जिन्हें अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाकर बुकिंग करने में परेशानी होती थी. अब एक ही पैकेज में सब कुछ मिल जाने से समय की बचत तो होगी ही, साथ ही धोखाधड़ी की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी. इस कदम से सऊदी अरब के टूरिज्म इकोसिस्टम से जुड़े होटल्स, एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियों के बीच भी तालमेल बहुत बेहतर हो जाएगा.