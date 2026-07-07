Add Zee Business As A Preferred Source
App

सऊदी अरब जाना हुआ और भी आसान! अब एक ही पैकेज में मिलेगा वीजा, फ्लाइट और होटल

सऊदी अरब ने विदेशी पर्यटकों के लिए 'पैकेज वीजा' सर्विस की शुरुआत की है. अब यात्री एक ही जगह से अपने वीजा, फ्लाइट टिकट और होटल की बुकिंग एक साथ बेहद आसानी से कर सकेंगे.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 07, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:26 AM IST
सऊदी अरब जाना हुआ और भी आसान! अब एक ही पैकेज में मिलेगा वीजा, फ्लाइट और होटल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पद्मश्री से लेकर हॉल ऑफ फेम तक... धोनी को यूं ही नहीं कहा जाता महान
MS Dhoni35 min ago
2
french waiter38 min ago
3
Mahesh Babu40 min ago
4
Indian Cia Agent41 min ago
5
chhattisgarh news42 min ago